Медведев разразился угрозой России "нанести превентивный ядерный удар"

Заместитель главы Совбеза страны-агрессора России Дмитрий Медведев заявил, что Запад, мол, "может передать Украине и ядерное оружие". В такой ситуации, дескать, "Москва должна нанести превентивный ядерный удар".
Как сообщают пропагандисты Life, Медведев испугался, что Украине могут предоставить не только боевую авиацию западного образца, но и ядерное оружие.
По словам чиновника, в таком случае, Россия, дескать, "должна будет наносить превентивный удар".
"Но тогда это будет означать, что будет прилёт к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдёт до [поставок Украине] ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар", - выдумал Дмитрий Медведев, но не уточнил, по какому конкретном объекту или стране РФ грозится нанести ядерный удар.
Пропагандистские угрозы Медведева
Российский чиновник Дмитрий Медведев разразился истерикой в ответ на заявление президента Владимира Зеленского, который сказал, что власти агрессора РФ "точно своей смертью не закончат".
Медведев абсурдно высказался в адрес Зеленского и вдруг вспомнил о Гитлере.
Решил "ответить" Медведев и президенту Франции Эммануэлю Макрону, который сказал, что текущая ситуация для России уже является геополитическим поражением.
Медведев оскорбил Макрона, Францию, НАТО и сказал, что Альянс якобы "боится РФ".
Также Медведев "призвал" США, мол, "компенсировать ущерб" за разрушение российскими оккупационными войсками Мариуполя и Бахмута Донецкой области. Дескать, Штаты должны "выплатить деньги".
Смотрите видео о том, как Медведев устроился в Кремле:
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