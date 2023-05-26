Медведев разразился угрозой России "нанести превентивный ядерный удар"

Заместитель Владимира Путина в Совбезе России Дмитрий Медведев испугался якобы вероятности "передачи западным миром Украине ядерного оружия".

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Медведев грозится то ли Украине, то ли Западу "ядерным ударом" / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Заместитель главы Совбеза страны-агрессора России Дмитрий Медведев заявил, что Запад, мол, "может передать Украине и ядерное оружие". В такой ситуации, дескать, "Москва должна нанести превентивный ядерный удар".

Как сообщают пропагандисты Life, Медведев испугался, что Украине могут предоставить не только боевую авиацию западного образца, но и ядерное оружие.

По словам чиновника, в таком случае, Россия, дескать, "должна будет наносить превентивный удар".

"Но тогда это будет означать, что будет прилёт к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдёт до [поставок Украине] ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар", - выдумал Дмитрий Медведев, но не уточнил, по какому конкретном объекту или стране РФ грозится нанести ядерный удар.

Пропагандистские угрозы Медведева

Российский чиновник Дмитрий Медведев разразился истерикой в ответ на заявление президента Владимира Зеленского, который сказал, что власти агрессора РФ "точно своей смертью не закончат".

Медведев абсурдно высказался в адрес Зеленского и вдруг вспомнил о Гитлере.

Решил "ответить" Медведев и президенту Франции Эммануэлю Макрону, который сказал, что текущая ситуация для России уже является геополитическим поражением.

Медведев оскорбил Макрона, Францию, НАТО и сказал, что Альянс якобы "боится РФ".

Также Медведев "призвал" США, мол, "компенсировать ущерб" за разрушение российскими оккупационными войсками Мариуполя и Бахмута Донецкой области. Дескать, Штаты должны "выплатить деньги".

Смотрите видео о том, как Медведев устроился в Кремле:

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