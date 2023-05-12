Зеленский заявил, что руководители РФ своей смертью не закончат: у Медведева неистовая истерика

В традиционной для себя манере российский чиновник-пропагандист разразился оскорблениями в адрес Зеленского.

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Зеленский заявил, что руководители РФ своей смертью не закончат / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что те, кто находится у власти в стране-агрессоре России, закончат плохо и своей смертью не умрут. Об этом глава украинского государства заявил в интервью BBC.

"Наши люди приоритет, наши земли приоритет. А те, кто там в Кремле, поверьте, они закончат плохо. Не знаю, честно говоря, как, но хотелось бы, чтобы все быстрее закончилось. Но они точно своей смертью не закончат", - сказал Зеленский.

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Зеленский заявил, что руководители РФ своей смертью не закончат / скриншот

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В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев закатил истерику после таких предположений президента Украины. В традиционной для себя манере российский чиновник-пропагандист разразился оскорблениями в адрес Зеленского и пожелал ему, как можно понять из сообщения, закончить жизнь самоубийством.

"Наркоман в Киеве имеет шанс погибнуть именно от своих рук. Погубить, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда", - выдал Медведев на своей странице в Telegram.

Медведев разразился "угрозой ликвидировать Зеленского"

Зампред Совбеза агрессора РФ Дмитрий Медведев после удара неизвестного беспилотника по Кремлю призвал к, мол, "физическому устранению Зеленского".

"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции", - заявил Медведев.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал Медведева и жестко поставил его на место. Он потроллил Медведева и указал на его "балабольство".

"На любое угрожающее заявление типичного российского субъекта "Медведева", особенно о "физическом уничтожении", есть блестящая финская ремарка: Tyhjät tynnyrit kolisevat eniten (в переводе – "пустая бочка сильнее гремит"," в бочке и звона много")", - отметил Подоляк.

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заместителю председателя Совбеза страны-оккупанта России Дмитрию Медведеву следует пить меньше водки перед тем, как он посещает Telegram.

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