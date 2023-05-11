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"Царь отчаянный и ничего не боится": журналист рассказал, как Путин дал знак российским элитам

Алина Дембицкая
11 мая 2023, 23:35 обновлено 11 мая, 23:35
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Сотник прокомментировал недавний прилет неизвестных беспилотников по Кремлю. Вероятнее всего, это была кремлевская акция.
'Царь отчаянный и ничего не боится': журналист рассказал, как Путин дал знак российским элитам
Журналист рассказал, как Путин дал знак российским элитам / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Российский диктатор Владимир Путин, решившись на проведение парада в Москве, хотел показать элитам, что он смелый и ничего не боится. В то же время по поведению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова нельзя сказать, что в Кремле все оптимистично настроены. Такое мнение в интервью Главреду высказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"Это был знак "элиткам", что царь отчаянный, смелый и ничего не боится. Это называется "героически гадить в чемоданчик", с выражением героизма и решимости потихоньку откладывать кирпичи в штанишки. Путин показывает своей братве (системе), что он непреклонен, героичен и его не спугнуть. Хотя по сгорбленной фигуре господина Пескова, который был замечен в Александровском саду шагающим перед Путиным, было видно, что, на самом деле, у них никакого настроения. Братва все прекрасно понимает и уже постреливает глазами в поисках виноватого", - отметил Сотник.

Также он прокомментировал недавний прилет неизвестных беспилотников по Кремлю. По словам журналиста, это не были украинские беспилотники. Вероятнее всего, это была кремлевская акция.

видео дня

"А кто сказал, что это были украинские беспилотники? Украина официально заявила: "Это не наши, мы так не развлекаемся". Да и какой смысл тратить средства, усилия и время на бессмысленную пиар-акцию? Скорее всего, это была кремлевская акция. Все видели, как на купол лезли какие-то два организма. Возможно, у них при себе и была кнопочка, чтобы привести в действие беспилотник именно над куполом. Поэтому все это постановка. Уверен, если бы Украина захотела провести какую-то атаку, то она была бы гораздо значимой и болезненной, а не такой пшик", - подчеркнул Сотник.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Удар беспилотника по Кремлю

В Кремле 3 мая сделали заявление, в котором обвинили Украину в якобы "попытке нанести удар" по резиденции главы страны-агрессора России Владимира Путина.

"Сегодня ночью киевским режимом была осуществлена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль", - указали в сообщении.

В Сети опубликовали видео, как неизвестный беспилотник наносит удар по крыше Кремля, после чего происходит возгорание. Кремлевский рупор Дмитрий Песков сообщил, что Путина во время атаки не было – он работал в своей резиденции в Ново-Огарево.

Во время атаки неизвестного беспилотника на московский Кремль заметили двух человек. Они почему-то забирались на купол Сенатского дворца, над которым развевается российский флаг. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что на Банковой нет никакой информации о ночных атаках беспилотников на Кремль. Украина направляет все свои силы и средства на освобождение своих территорий, а не на нападение на чужие объекты. Также он добавил, что удар по Кремлю, в отличие от террористических атак агрессора России на украинские города, нельзя назвать терактом.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что атака на Кремль указывает на то, что Москва готовит теракт. По его словам, Украине нет никакого смысла атаковать Кремль. Также он добавил, что клан Путина потерял силовой контроль над страной и инцидент может сигнализировать, в том числе, и о подпольной работе местных сил сопротивления.

Смотрите интервью с Александром Сотником:

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