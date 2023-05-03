Мощный взрыв и искры в небе: в Кремле начался пожар после ночной атаки

В Москве прозвучали мощные взрывы прямо в районе Кремля. Это произошло около 3 часов ночи 3 мая. После взрыва в небо поднялся дым. Видео уже разлетелось в Сети.
Местные сообщают, что в Москве прозвучало 2 взрыва. Они напоминали раскат грома.
В Сети сообщают, что москвичи видели в небе искры, а после "прилетов" возле Кремлевской стены ходили люди с фонариками. Тогда подсветка самого Кремля и набережной была выключена.
Смотрите видео со взрывом вблизи Кремля:
Позже появилось видео, на котором видно беспилотник, попадающий прямо в здание. После этого "прилета" крыша здания загорелась.
Смотрите видео с моментом попадания беспилотника в здание Кремля:
Реакция Кремля
Российские пропагандисты цитируют заявление Кремля о том, что в Москве были замечены якобы два беспилотника. Там также подняли панику и заявили, что дроны были якобы нацелены прямо на Кремль.
"В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", - говорят пропагандисты.
Также они отметили, что в результате "атаки" никто не пострадал. По данным Пескова, Путина не было в Кремле в момент "атаки".
В стране-агрессоре пытаются убедить, что за этим якобы стоит украинская сторона. Теперь там грозят ответными мерами "там и тогда, где и когда посчитается нужным". В РФ цинично называют действия украинской власти "спланированной террористической акцией" и "покушением на Путина".