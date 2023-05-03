Мощный взрыв и искры в небе: в Кремле начался пожар после ночной атаки

В Кремле цинично обвиняют Украину в "покушении на Путина" и в "террористической акции".

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Вблизи Кремля прозвучали 2 мощных взрыва / Коллаж фото скриншот из видео

В Москве прозвучали мощные взрывы прямо в районе Кремля. Это произошло около 3 часов ночи 3 мая. После взрыва в небо поднялся дым. Видео уже разлетелось в Сети.

Местные сообщают, что в Москве прозвучало 2 взрыва. Они напоминали раскат грома.

В Сети сообщают, что москвичи видели в небе искры, а после "прилетов" возле Кремлевской стены ходили люди с фонариками. Тогда подсветка самого Кремля и набережной была выключена.

видео дня

Смотрите видео со взрывом вблизи Кремля:

Вблизи Кремля прозвучали 2 мощных взрыва / скриншот

Позже появилось видео, на котором видно беспилотник, попадающий прямо в здание. После этого "прилета" крыша здания загорелась.

Смотрите видео с моментом попадания беспилотника в здание Кремля:

Вблизи Кремля прозвучали 2 мощных взрыва / скриншот

Реакция Кремля

Российские пропагандисты цитируют заявление Кремля о том, что в Москве были замечены якобы два беспилотника. Там также подняли панику и заявили, что дроны были якобы нацелены прямо на Кремль.

"В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", - говорят пропагандисты.

Также они отметили, что в результате "атаки" никто не пострадал. По данным Пескова, Путина не было в Кремле в момент "атаки".

В стране-агрессоре пытаются убедить, что за этим якобы стоит украинская сторона. Теперь там грозят ответными мерами "там и тогда, где и когда посчитается нужным". В РФ цинично называют действия украинской власти "спланированной террористической акцией" и "покушением на Путина".