"Божья кара за Умань": в ГУР рассказали детали мощной "бавовны" в Севастополе

Жителям Крыма желательно в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами, предупредили в ГУР.

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Андрей Юсов прокомментировал "бавовну" в Севастополе / УНИАН, Скриншот

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал взрывы и мощный пожар на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе.

Он уточнил, что в результате "бавовны" было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость - около 40 тысяч тонн, эти нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота РФ.

"В городе Севастополь 29 апреля случилась "бавовна", которая является божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани, среди которых пятеро детей. Эта кара будет долговременной. Всем жителям временно оккупированного Крыма желательно в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, обеспечивающими армию агрессора", — говорит представитель ГУР.

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В то же время он уточнил, что ГУР Минобороны известно о кражах, которые совершали местные оккупанты на этом и других объектах.

"Стоит отметить, что нам известно о хищении должностными лицами оккупационных властей нефтепродуктов и других коррупционных действиях на этой нефтебазе и других объектах оккупантов. Это, безусловно, расширяет возможности украинских Сил безопасности и обороны", — Добавил Юсов.

"Бавовна" с пожаром в Севастополе

Напомним, в ночь на 29 апреля неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте, что в Севастополе. Возник пожар, площадь которого почти 1000 кв. м.

В Севастополе утром в субботу горела нефтебаза в результате попадания беспилотного летательного аппарата. "Севастополь. Подготовка к курортному сезону. Доброе утро", — написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

В свою очередь представитель оккупационной власти города Михаил Развожаев сообщил о пожаре на нефтебазе в Севастополе. Там, по его словам, было зафиксировано попадание беспилотника. Площадь пожара около 1000 кв. м, пожару присвоено 4 класс.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 24 апреля во временно оккупированном Россией Севастополе гремели взрывы. Так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот страны-агрессора РФ якобы "отражает атаку надводных беспилотников".

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