Мощные взрывы в Севастополе: в ВСУ намекнули, ждать ли новую "бавовну"

Беспилотники, двигающиеся по водной поверхности – это довольно непростая цель, пояснил Юрий Игнат.

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Юрий Игнат прокомментировал "бавовну" в Севастополе / Скриншот

Взрывы, прогремевшие в ночь на понедельник, 24 апреля, в оккупированном РФ Севастополе прокомментировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Комментируя в эфире телемарафона сообщения российских оккупантов об атаке Севастополя надводными дронами он заявил, что подобные цели трудно сбивать.

Вместе с тем представитель Воздушных сил ВСУ обратил внимание на то, что надводные дроны не в первый раз применяются.

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"Мы видели, как оккупанты пытались их уничтожать", — напомнил он и пояснил, что надводные дроны – это достаточно непростая цель.

"Обычные беспилотники, двигающиеся по водной поверхности – это довольно непростая цель, которую трудно поразить. Поэтому средства современного ведения боя с использованием БПЛА разных типов будут наращиваться", — добавил Игнат.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 24 апреля во временно оккупированном Россией Севастополе гремели взрывы. Так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот страны-агрессора РФ якобы "отражает атаку надводных беспилотников".

По его словам, с 03:30 "была предпринята попытка атаки на Севастополь". Развожаев заявил, что один надводный дрон якобы "уничтожили силы ПВО", а второй взорвался сам.

Напомним, 22 марта в оккупированном Россией Севастополе прогремела серия громких взрывов. Сообщалось об атаке дронов. Развожаев заявил, что российские военные уничтожили 3 беспилотника, которые утром 22 марта атаковали Черноморский флот.

23 апреля руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россияне не смогут насладиться отдыхом на Крымском полуострове этим летом, ведь этот сезон будет сезоном "бавовны" для врага.

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