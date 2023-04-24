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В оккупированном Севастополе прогремели взрывы, проснулся весь город: что известно

Анна Ярославская
24 апреля 2023, 06:42 обновлено 24 апреля, 06:52
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Фейковый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот страны-агрессора РФ якобы "отражает атаку надводных беспилотников".
Севастополь
В Севастополе прогремели взрывы / Иллюстративное фото УНИАН

В ночь на 24 апреля во временно оккупированном Россией Севастополе гремели взрывы. Так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот страны-агрессора РФ якобы "отражает атаку надводных беспилотников".

По его словам, с 03:30 "была предпринята попытка атаки на Севастополь". Развожаев заявил, что один надводный дрон якобы "уничтожили силы ППДО", а второй взорвался сам.

"Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены", – написал Развожаев в Telegram и призвал "сохранять спокойствие".

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"Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", - добавил фейковый губернатор.

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В Сети пишут, что первый взрыв в Севастополе прогремел в 03:31, второй – в 03:44. После, по словам очевидцев, раздавались звуки очереди из крупнокалиберной установки в сторону моря.

"Отражение атаки надводных беспилотников (по данным Развожаева). Проснулся весь город", – говорится в сообщении.

В оккупированном Севастополе прогремели взрывы, проснулся весь город: что известно

Как сообщал Главред, 22 марта в оккупированном Россией Севастополе прогремела серия громких взрывов. Сообщалось об атаке дронов. Развожаев заявил, что российские военные уничтожили 3 беспилотника, которые утром 22 марта атаковали Черноморский флот.

23 апреля руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россияне не смогут насладиться отдыхом на Крымском полуострове этим летом, ведь этот сезон будет сезоном "бавовны" для врага.

Освобождение Крыма

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что страна-оккупант Россия устроила тотальное беззаконие в оккупированном Крыму. Нет никаких альтернативных вариантов, кроме освобождения Украиной полуострова. Именно с оккупации Крымского полуострова началась попытка Москвы поработить украинцев и народы цивилизованной Европы.

Он сказал о том, что освобождение Крыма – безальтернативный вариант дальнейшего развития событий.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Украина вернет временно оккупированный Россией Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.

В апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о разработке 12 шагов деоккупации захваченного РФ Крыма.

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