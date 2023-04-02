От люстрации до переименования Севастополя: Данилов назвал план по деоккупации Крыма

Секретарь СНБО предупредил об уголовном преследовании за коллаборационизм и государственную измену.

Алексей Данилов оценил перспективы деоккупации Крыма / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о разработке 12 шагов деоккупации захваченного РФ Крыма.

Во-первых, на общественное обсуждение будет вынесен вопрос относительно проекта и места расположения в Крыму памятника "русский военный корабль идет...", пишет он в Facebook.

"В целях экономии государственных средств может быть использован пьедестал памятника затопленным кораблям в Севастополе", — считает секретарь СНБО.

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Во-вторых, кроме уголовного преследования за коллаборационизм и государственную измену разрабатывается люстрационный механизм персональной оценки, которым, в частности определяется уровень ответственности и степень привлечения конкретных лиц, граждан Украины, жителей Крыма к поддержке деятельности оккупационных администраций, что предусматривает ограничение прав участия в выборах - избирать и быть избранными.

В-третьих, в отношении государственных служащих, судей, прокуроров, работников правоохранительных органов и других категорий лиц, которые по состоянию на 2014 год находились в штате органов власти Украины, МВД, СБУ, МОУ и других, а после февраля 2014 года работали в российских оккупационных структурах, украинские суды определят, подлежат ли они уголовной ответственности.

"Но если не подлежат, они лишаются государственных пенсий в том числе с запретом дальнейшего трудоустройства на работу в госорганах и органах местного самоуправления Украины", — отметил секретарь СНБО.

В-четвертых, подчеркнул он, Россия или другое формирование, которое будет претендовать на правопреемство, обеспечивает безусловную и полную выдачу всех подозреваемых в государственной измене и в других уголовных преступлениях лиц, как граждан Украины, так и граждан России, причастных к военным преступлениям, совершенным на территории нашего государства в целом и Крыма в частности. При этом он напомнил, что речь идет о международных преступлениях, не имеющих сроков давности - геноциде, военных преступлениях и против человечности.

При этом пятый шаг касается пропагандистов - журналистов, медийщиков и разного рода экспертов, которые способствовали оккупации, милитаризации детского воспитания и разжиганию вражды против Украины, украинцев, крымских татар и других национальностей. По словам Данилова, это группа особого внимания, преступления которой будут расследованы украинскими, а при необходимости и международными правоохранительными структурами.

Другие меры по деоккупации Крыма

Шестой шаг касается граждан РФ, которые незаконно приехали проживать на Крымский полуостров после февраля 2014 года - они должны немедленно покинуть территорию Украины в определенный законом срок.

Седьмым шагом Данилов назвал признание ничтожными сделок, совершенных не по украинскому законодательству после февраля 2014 года, в том числе в отношении недвижимого имущества - право собственности на имущество остается за гражданами Украины.

В-восьмых, транспортный переход в городе Керчь "демонтируется с целью обеспечения полной свободы мореплавания в рамках программы возмещения убытков".

Девятый шаг касаются реализации комплексной программы "Детоксикация", а именно - нейтрализации последствий многолетнего действия российской пропаганды на общественное сознание части населения полуострова.

В-десятых, создание документальной базы фактов российских преступлений против украинских граждан, которые оказывали сопротивление оккупации. Восстановление в правах украинских и крымскотатарских активистов.

Одиннадцатый шаг - это немедленное освобождение всех граждан Украины, крымских татар, украинцев, которые преследовала РФ по политически мотивированным признакам с 2014 года с возмещением причиненных им моральных убытков.

Двенадцатым шагом предполагается переименование города Севастополь. Рассматривается вариант названия Ахтиар.

Возвращение Крыма Украине

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что армия собирается освободить захваченный Россией Крым. По данным разведчиков, на полуострове серьезно изменились настроения. После преступлений российских оккупантов в Украине свою политическую позицию поменяли даже те, кто поддерживал режим Путина.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес полагает, что ВСУ могут освободить Крымский полуостров до конца лета. По его словам, для реализации операции силам обороны Украины нужно дальнобойное оружие.

Военный эксперт Роман Свитан полагает, что у армии Украины будет два сценария освобождения Крыма. Первый предусматривает уничтожение военных объектов РФ на полуострове при помощи дальнобойного оружия и с последующим окружением оккупационных войск. Второй – фронтальный заход ВСУ в Крым. Первый вариант является более предпочтительным, поскольку при втором полуостров может стать вторым Донбассом.

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