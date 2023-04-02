УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

От люстрации до переименования Севастополя: Данилов назвал план по деоккупации Крыма

2 апреля 2023, 10:50
Секретарь СНБО предупредил об уголовном преследовании за коллаборационизм и государственную измену.
Крым, Алексей Данилов
Алексей Данилов оценил перспективы деоккупации Крыма / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о разработке 12 шагов деоккупации захваченного РФ Крыма.

Во-первых, на общественное обсуждение будет вынесен вопрос относительно проекта и места расположения в Крыму памятника "русский военный корабль идет...", пишет он в Facebook.

"В целях экономии государственных средств может быть использован пьедестал памятника затопленным кораблям в Севастополе", — считает секретарь СНБО.

видео дня

Во-вторых, кроме уголовного преследования за коллаборационизм и государственную измену разрабатывается люстрационный механизм персональной оценки, которым, в частности определяется уровень ответственности и степень привлечения конкретных лиц, граждан Украины, жителей Крыма к поддержке деятельности оккупационных администраций, что предусматривает ограничение прав участия в выборах - избирать и быть избранными.

В-третьих, в отношении государственных служащих, судей, прокуроров, работников правоохранительных органов и других категорий лиц, которые по состоянию на 2014 год находились в штате органов власти Украины, МВД, СБУ, МОУ и других, а после февраля 2014 года работали в российских оккупационных структурах, украинские суды определят, подлежат ли они уголовной ответственности.

"Но если не подлежат, они лишаются государственных пенсий в том числе с запретом дальнейшего трудоустройства на работу в госорганах и органах местного самоуправления Украины", — отметил секретарь СНБО.

В-четвертых, подчеркнул он, Россия или другое формирование, которое будет претендовать на правопреемство, обеспечивает безусловную и полную выдачу всех подозреваемых в государственной измене и в других уголовных преступлениях лиц, как граждан Украины, так и граждан России, причастных к военным преступлениям, совершенным на территории нашего государства в целом и Крыма в частности. При этом он напомнил, что речь идет о международных преступлениях, не имеющих сроков давности - геноциде, военных преступлениях и против человечности.

При этом пятый шаг касается пропагандистов - журналистов, медийщиков и разного рода экспертов, которые способствовали оккупации, милитаризации детского воспитания и разжиганию вражды против Украины, украинцев, крымских татар и других национальностей. По словам Данилова, это группа особого внимания, преступления которой будут расследованы украинскими, а при необходимости и международными правоохранительными структурами.

Другие меры по деоккупации Крыма

  • Шестой шаг касается граждан РФ, которые незаконно приехали проживать на Крымский полуостров после февраля 2014 года - они должны немедленно покинуть территорию Украины в определенный законом срок.
  • Седьмым шагом Данилов назвал признание ничтожными сделок, совершенных не по украинскому законодательству после февраля 2014 года, в том числе в отношении недвижимого имущества - право собственности на имущество остается за гражданами Украины.
  • В-восьмых, транспортный переход в городе Керчь "демонтируется с целью обеспечения полной свободы мореплавания в рамках программы возмещения убытков".
  • Девятый шаг касаются реализации комплексной программы "Детоксикация", а именно - нейтрализации последствий многолетнего действия российской пропаганды на общественное сознание части населения полуострова.
  • В-десятых, создание документальной базы фактов российских преступлений против украинских граждан, которые оказывали сопротивление оккупации. Восстановление в правах украинских и крымскотатарских активистов.
  • Одиннадцатый шаг - это немедленное освобождение всех граждан Украины, крымских татар, украинцев, которые преследовала РФ по политически мотивированным признакам с 2014 года с возмещением причиненных им моральных убытков.
  • Двенадцатым шагом предполагается переименование города Севастополь. Рассматривается вариант названия Ахтиар.

Возвращение Крыма Украине

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что армия собирается освободить захваченный Россией Крым. По данным разведчиков, на полуострове серьезно изменились настроения. После преступлений российских оккупантов в Украине свою политическую позицию поменяли даже те, кто поддерживал режим Путина.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес полагает, что ВСУ могут освободить Крымский полуостров до конца лета. По его словам, для реализации операции силам обороны Украины нужно дальнобойное оружие.

Военный эксперт Роман Свитан полагает, что у армии Украины будет два сценария освобождения Крыма. Первый предусматривает уничтожение военных объектов РФ на полуострове при помощи дальнобойного оружия и с последующим окружением оккупационных войск. Второй – фронтальный заход ВСУ в Крым. Первый вариант является более предпочтительным, поскольку при втором полуостров может стать вторым Донбассом.

Больше новостей:

новости Крыма Алексей Данилов война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:00

Гороскоп на завтра 3 апреля 2023: Скорпионам – разочарование, Водолеям - печаль

11:40

Самый легкий кулич на Пасху 2023: единственный рецепт, который готовили избранные не просто такВидео

11:31

Черный дым в локомотивном депо: по оккупантам в Мелитополе мощно "прилетело"Видео

10:52

ВСУ уничтожили некоторые группировки армии РФ на 50-70% – командир роты 92-й ОМБрВидео

10:50

От люстрации до переименования Севастополя: Данилов назвал план по деоккупации Крыма

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:49

Расстрел за "Слава Украине": раскрыты новые детали последнего боя Мациевского

09:38

"И что это такое?": депутат Госдумы опозорился во время перепалки с украинским дипломатом

08:51

Не стоит категорично клеймить тему переговоровмнение

08:43

"Украина будет мишенью для ядерного удара РФ": сестра Ким Чен Ына набросилась на Зеленского с угрозами

Реклама
08:43

"Синяя спина в наколках": Волочкова засветила лишнееВидео

08:29

Посол Украины жестко ответил на лицемерное предложение Лукашенко о "перемирии"

07:45

РФ провалила свое "большое" наступление и не достигла заявленных Путиным целей – ISW

06:20

Почему для нас так важна независимая и не пророссийская Молдовамнение

03:40

Невероятно вкусные и очень сочные: лучшие сорта томатов черри, которые восхищают своим ароматомВидео

02:14

Эксперт спрогнозировал, могут ли договориться насчет Украины Китай и СШАВидео

01:40

Почему в 40 лет не отмечают день рождения и что будет, если нарушить табу

00:15

"На Запорожском направлении фиксируется активность оккупантов": Мусиенко рассказал, к чему готовится РФВидео

01 апреля, суббота
23:52

"Не власти должны решать": МОК осудил бунт Украины из-за допуска российских атлетов к соревнованиямВидео

23:35

"Китай не даст разрешения": Данилов заверил, что Россия не будет размещать ядерное оружие в БеларусиВидео

23:01

"Ни один не избежит ответственности": Зеленский ввел санкции против 650 человекВидео

Реклама
22:27

Паша "Мерседес" засветил шарф дорогущего бренда и часы за полтора миллионаВидео

22:13

Кулик рассказал, может ли Турция повлиять на российского диктатора ПутинаВидео

21:45

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают заварку на помойку: 4 необычных способа ее использования

21:15

"Точечные удары будут еще не один раз": майор ВСУ рассказал о дальнейших ракетных атаках россиянВидео

20:49

В стране-агрессоре России еще один певец стал иноагентом

20:45

Мера пресечения избрана: митрополита Павла отправили под домашний арестВидео

20:13

Полякова призналась, что "заказала" Ани ЛоракВидео

19:38

Власти Украины пообещали МВФ поднять тарифы на газ и свет для населенияВидео

19:20

Вова Путин, ты сам спустил свою жизнь в канализациюмнение

18:56

В боях за Украину погиб еще один молодой украинский актер

18:51

"Это ужасно. Такая судьба": звезда "Крепостной" призналась, как живет в разлуке с мужем-бойцом ВСУВидео

18:43

Как убрать запах готовки в квартире: 3 способа моментальной борьбы с ароматом еды

18:43

"Опух и едва выталкивал звуки изо рта": Путин готовится к смерти Кадырова - российский оппозиционер

18:28

Воевал с 2014 года: в тяжелых боях под Бахмутом погиб белорусский доброволец "Моджахед"Видео

18:05

"Вагнеровец"-зэк вернулся с войны в Украине и убил пенсионерку – СМИ

17:33

"Ребенок - это новая история": Каменских откровенно заговорила о материнстве

16:45

Пускал воздух: Басков рассказал, как опозорился во время концерта с Монсеррат КабальеВидео

16:45

Избирали меру пресечения: пропутинскому митрополиту Павлу в суде резко стало плохоВидео

16:16

Из-за тяжелой болезни умер известный украинский актер

15:46

Гороскоп Таро на неделю 3-9 апреля: Козерогам – горе, Девам - праздникВидео

Реклама
15:30

"Ежедневный ритуал сейчас": Каменских показала фото из больницыВидео

15:29

"Флаги российские везде, люди рады": СБУ опубликовала телефонные разговоры "Паши-Мерседеса"Видео

15:01

Собачий холод и дождь в придачу: первая неделя апреля погодой не порадуетВидео

14:48

"У него были золотые руки": в боях на Донбассе погиб Владимир Березюк из Хмельницкой области

14:44

Украина за деньги ЕС и США получит 100 новых БТР Rosomak - польский премьерВидео

14:10

1600-летний меч для защиты от злых духов: археологи обнаружили невероятный артефакт

14:06

Повышение тарифа на воду в апреле: сколько придется платить украинцамВидео

13:29

Как в Париже: стоимость лука в Украине достигла нездравой отметки, что будет дальшеВидео

13:10

У части украинцев появилась возможность через Сеть увеличить пенсию: как это сделатьВидео

12:49

Не только красивы, но и полезны для здоровья: в чем сила цветов одуванчика

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять