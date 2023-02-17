Освобождение Крыма предусматривает 4 аспекта: на полуострове меняются настроения – ГУР

Украина тщательно следит за настроениями на оккупированном полуострове. После зверств армии РФ свое мнение меняют даже ярые сторонники России.

Освобождение Крыма предусматривает 4 аспекты, говорит представитель ГУР/ УНИАН armyinform.com.ua

Деоккупация Крыма неизбежна, это лишь вопрос времени. Среди населения оккупированного Россией полуострова начали меняться настроения после зверств армии РФ против украинцев.

Украина постоянно отслеживает настроения жителей Крыма. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью для "АрміяInform".

По его словам, настроения изменились не только у тех, кто потерял родственников или друзей во время войны, а и у ярых сторонников России.

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Скибицкий подчеркнул, что деокупация Крыма не завершится после его военного освобождения – дальше будет еще много работы во многих сферах. Он отметил, что освобождение полуострова будет предусматривать четыре аспекта:

военный аспект;

экономический аспект;

социально-гуманитарный аспект;

юридический аспект.

Кто такой Вадим Скибицкий Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

"После восстановления территориальной целостности Украины, в Крыму будет реализован комплекс необходимых программ для восстановления там нормальной и безопасной жизни. Крымский полуостров вновь станет популярным украинским курортом", – объяснил представитель ГУР.

Деоккупация Крыма

Ранее бывший командующий войск США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес выразил мнение, что украинские военные должны освободить Крым, ведь пока он под оккупацией, Украина будет находиться в опасности из-за возможности новых наступлений и не сможет восстановить свою экономику. Для деоккупации полуострова нужно оружие большой дальности, отметил он.

Политический и военный эксперт, экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий отмечал, что как только будет освобожден Мелитополь, защитники Украины могли бы сразу зайти в захваченный россиянами Крым. Причем ВСУ будет проще деоккупировать полуостров, чем Донбасс.

Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США не признают Крым территорией России и считают ее украинской, в связи с этим они поддерживают нанесение Украиной ударов по российским военным объектам на полуострове.

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