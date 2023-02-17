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Охота на "кротов" Путина: Запад накрыл масштабную сеть шпионов РФ — WP

17 февраля 2023, 13:44
Неафишированная компания против шпионов, вероятно, застала Владимира Путина врасплох.
Путин, охрана, телохранители
На Западе накрыли масштабную сеть шпионов РФ / osinform.org

Задержание на территории Германии российского шпиона Артура Эллера стало одним из звеньев масштабной операции США и ЕС против разведсети РФ.

При этом проверки прошли в отношении подозреваемых российских агентов в Нидерландах, Норвегии, Швеции, Австрии, Польше и Словении, говорится в материале издания The Washington Post.

По словам высокопоставленных собеседников, в результате операции разведывательные службы РФ понесли самый колоссальный ущерб со времен окончания холодной войны.

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Подчеркивается, что неафишированная компания против шпионов, вероятно, застала Россию и главу Кремля Владимира Путина врасплох, поскольку руководство страны не могло предвидеть подобные последствия.

В материале отмечается, что ни одна попытка России повторно внедрить своих агентов не увенчалась успехом.

При этом за месяц до ареста Эллера немецкие власти также арестовали 52-летнего Карстена Линке, который руководил подразделением, отвечавшим за внутреннюю безопасность BND, и имел доступ к личным делам сотрудников агентства.

"Совместная операция показала, что российские спецслужбы завладели секретными документами BND, что положило начало охоте на кротов", — продолжили журналисты в своем материале.

Не исключается, что Линке и Эллер могли быть членами ультрарадикальной партии "Альтернатива для Германии". В ходе негласных следственных действий выяснилось, что 31-летний мужчина часто посещал Москву, а перед своим задержанием выехал в США для празднования Рождества.

При этом после задержания Линке Эллеру позвонил куратор из ФСБ и предупредил о возможном разоблачении, из-за чего он должен был немедленно вылететь в столицу России.

31-летнего подозреваемого задержали в январе в аэропорту Майами. Эллер согласился сотрудничать с представителями ФБР, предоставив свой мобильный телефон и ноутбук.

Напомним, шпион из России хотел стать стажером в Международном уголовном суде в Гааге (Нидерланды) ‒ именно то, который расследует военные преступления, совершенные в Украине русскими оккупантами. Об этом заявили сотрудники нидерландской Службы общей разведки и безопасности (AIVD).

По их словам, офицер российской разведки представился гражданином Бразилии Виктором Мюллером Феррейрой (дата рождения ‒ 4 апреля 1989 года), хотя его настоящее имя Сергей Черкасов (дата рождения ‒ 11 сентября 1985 года).

Немецкие спецслужбисты утверждают, что в ФРГ сейчас действуют около двухсот российских шпионов. Об этом сообщает авторитетное немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники.

Ранее сообщалось, что куратор всех шпионов из РФ ‒ сотрудник российского посольства в ФРГ.

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