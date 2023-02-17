Охота на "кротов" Путина: Запад накрыл масштабную сеть шпионов РФ — WP

Задержание на территории Германии российского шпиона Артура Эллера стало одним из звеньев масштабной операции США и ЕС против разведсети РФ.
При этом проверки прошли в отношении подозреваемых российских агентов в Нидерландах, Норвегии, Швеции, Австрии, Польше и Словении, говорится в материале издания The Washington Post.
По словам высокопоставленных собеседников, в результате операции разведывательные службы РФ понесли самый колоссальный ущерб со времен окончания холодной войны.
Подчеркивается, что неафишированная компания против шпионов, вероятно, застала Россию и главу Кремля Владимира Путина врасплох, поскольку руководство страны не могло предвидеть подобные последствия.
В материале отмечается, что ни одна попытка России повторно внедрить своих агентов не увенчалась успехом.
При этом за месяц до ареста Эллера немецкие власти также арестовали 52-летнего Карстена Линке, который руководил подразделением, отвечавшим за внутреннюю безопасность BND, и имел доступ к личным делам сотрудников агентства.
"Совместная операция показала, что российские спецслужбы завладели секретными документами BND, что положило начало охоте на кротов", — продолжили журналисты в своем материале.
Не исключается, что Линке и Эллер могли быть членами ультрарадикальной партии "Альтернатива для Германии". В ходе негласных следственных действий выяснилось, что 31-летний мужчина часто посещал Москву, а перед своим задержанием выехал в США для празднования Рождества.
При этом после задержания Линке Эллеру позвонил куратор из ФСБ и предупредил о возможном разоблачении, из-за чего он должен был немедленно вылететь в столицу России.
31-летнего подозреваемого задержали в январе в аэропорту Майами. Эллер согласился сотрудничать с представителями ФБР, предоставив свой мобильный телефон и ноутбук.
Напомним, шпион из России хотел стать стажером в Международном уголовном суде в Гааге (Нидерланды) ‒ именно то, который расследует военные преступления, совершенные в Украине русскими оккупантами. Об этом заявили сотрудники нидерландской Службы общей разведки и безопасности (AIVD).
По их словам, офицер российской разведки представился гражданином Бразилии Виктором Мюллером Феррейрой (дата рождения ‒ 4 апреля 1989 года), хотя его настоящее имя Сергей Черкасов (дата рождения ‒ 11 сентября 1985 года).
Немецкие спецслужбисты утверждают, что в ФРГ сейчас действуют около двухсот российских шпионов. Об этом сообщает авторитетное немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники.
Ранее сообщалось, что куратор всех шпионов из РФ ‒ сотрудник российского посольства в ФРГ.
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