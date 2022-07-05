"Мы знаем только 10%": в Германии выявили 200 русских шпионов и их куратора - Bild

В Германии выявили 200 русских шпионов и их куратора - Bild / ua.depositphotos.com и vot-tak.tv

Немецкие спецслужбисты утверждают, что в ФРГ сейчас действуют около двухсот российских шпионов. Об этом сообщает авторитетное немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники.

Они сообщают, что куратор всех шпионов из РФ ‒ сотрудник российского посольства в ФРГ.

"Руководитель российской спецслужбы в Германии является "резидентом". Его стол находится в посольстве на улице Унтер-ден-Линден в Берлине", — пишут журналисты.

Как говорит бывший руководитель британской внешней разведки MI-6 Джон Сойер предположил, что по всей Германии сейчас действуют около двух тысяч российских шпионов.

"Мы видим масштабы агрессивной деятельности российской разведки по всей Европе. Вероятно, мы знаем только десять процентов того, что они делают", — сказал он.

Журналисты Bild уточняют, что кремлевские шпионы не только собирают информацию. Как считает эксперт по внутренней политике ФРГ Себастьян Фидлера, они тоже пытаются создать раскол в немецком обществе.

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Напомним, ранее сотрудники нидерландской Службы общей разведки и безопасности установили, что шпион из России хотел стать стажером в Международном уголовном суде в Гааге ‒ именно то, который расследует военные преступления, совершенные в Украине русскими оккупантами.

"Международный уголовный суд расследует возможные военные преступления, совершенные Россией в Украине. МУС также расследует военные преступления, имевшие место во время войны России в Грузии в 2008 году. По этим причинам тайный доступ к информации Международного уголовного суда был бы очень ценен для российских спецслужб. Нелегал должен был начать стажировку в МУС, что означало бы, что он будет иметь доступ к зданию и системам МУС", - сказали спецслужбисты.

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