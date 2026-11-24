Кратко:
- Путин показал Кушнеру архивные документы о его деде
- Речь идет о партизанском сопротивлении нацистам во время Холокоста
- Кушнер воспринял это как "тонкий сигнал" Кремля
Глава страны-агрессора РФ Владимир Путин показал Джареду Кушнеру досье из государственных архивов о партизанском сопротивлении его деда во время Холокоста. Зять президента США Дональда Трампа, который вместе со спецпосланником Стивом Виткоффом ведет от имени Вашингтона переговоры с Кремлем, истолковал этот жест как "тонкий сигнал".
Об этом пишет журналист Эндрю Райс в обширном профиле Кушнера для New York Magazine. По его данным, Путин продемонстрировал документы, когда Кушнер и Виткофф начали совместно работать над российским направлением и отправились на встречу в Кремль. Точная дата этого визита в материале не указана.
Сам Кушнер, по словам журналиста, увидел в жесте хозяина Кремля напоминание об общем прошлом двух стран во Второй мировой войне.
"Россия была союзницей Америки против нацистов", - так, по данным NYMag, Кушнер описал смысл этого сигнала.
Партизаны в лесах Беларуси
Как отмечает New York Magazine, дедушка и бабушка Кушнера по отцовской линии пережили Холокост, скрываясь в лесах Беларуси. После войны, в 1949 году, Иосиф и Рейхель Кушнер переехали в США, пишет Википедия. Что именно содержал архивный документ, который показал Путин, в статье не уточняется.
Автор материала предполагает, что за этим жестом мог скрываться и другой подтекст. Путин часто называет своих украинских оппонентов "современными нацистами", поэтому, вероятно, намекал, что у семьи Кушнера и у России якобы общий враг. Именно мифом о "денацификации" Кремль оправдывал полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.
В то же время издание The Daily Beast со ссылкой на слова самого Кушнера отмечает, что Путин пытался во время встречи таким образом убедить американского посланника, что РФ и США находятся "на одной стороне" в вопросах войны в Украине.
Как Кремль использует миф о "нацистской" Украине
Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду объяснял, что российская пропаганда давно конструирует собственную реальность, в которой Украина предстает "нацистским режимом". Комментируя встречу Трампа, Си Цзиньпина и Путина, он подчеркнул, что такие образы рассчитаны не только на внутреннюю аудиторию.
"В этой реальности Украина - якобы нацистский режим, существует „коварный Запад" и „мировой заговор", а Россия - „последний оплот православия" и всего прочего. В таком контексте картинка, где Путин сидит рядом с двумя выдающимися деятелями, должна вызывать соответствующую ассоциацию. Прежде всего у российского зрителя, но не только: российская пропаганда распространяет ее на значительную часть мира", - подчеркнул эксперт.
В то же время, по словам Розумного, контакты Вашингтона с Москвой в последнее время заметно активизировались, а логика этих переговоров остается непрозрачной.
"[...] В последнее время всё стало гораздо интенсивнее: поездки Виткоффа и Кушнера, различные варианты договоренностей, обсуждение возможного вывода войск с территорий в обмен на вступление в НАТО. Это похоже на шулерскую схему, в которой непонятно, кто кого и куда принимает", - пояснил Розумный.
Переговоры США и России - новости
Как сообщал Главред, 12 ноября Виткофф и Кушнер прилетели в Москву, где их в Внуково встретил Кирилл Дмитриев. Перед этим США попросили РФ подготовить новое предложение по соглашению о безопасности с Европой. С российской стороны в переговорах в Кремле участвовали Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев и Владимир Мединский.
Визит в Москву состоялся сразу после трехсторонней встречи делегаций. Двухдневный раунд переговоров в Абу-Даби завершился договоренностью об обмене пленными. Прорыва по вопросам перемирия и территорий тогда достичь не удалось.
Во время встречи в Кремле Путин прибегал и к неформальным приемам. В частности, он рассказал американцам анекдот, который ранее использовал Виктор Янукович. Заметной реакции гостей на это, по данным российских пропагандистских СМИ, не было.
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