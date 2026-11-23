Красный маникюр - не единственный вариант для новогоднего вечера.

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Маникюр на зиму 2027 / Коллаж: Главред, фото: Pinterest (albcampedelli)

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Как ухаживать за ногтями в холодное время года

В преддверии новогодних праздников пора подумать не только о наряде, но и о маникюре. Этой зимой вместо привычных ярких дизайнов можно выбрать глубокие и выразительные оттенки, которые будут хорошо смотреться как в повседневной жизни, так и во время празднования Нового года.

Главред расскажет, какой маникюр будет актуален для празднования Нового года 2027.

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Пастельно-сиреневый

Сочетание розового, фиолетового и серого создает нежный пыльно-сиреневый оттенок, пишет El Universal. Он подойдет тем, кто хочет добавить маникюру немного цвета, но не выбирать слишком яркое покрытие.

Маникюр на зиму 2027 / Фото: Pinterest, Winkyyyy

Особенно красиво этот оттенок смотрится на ногтях с жемчужным декором. В то же время его можно оставить однотонным - такой маникюр будет выглядеть аккуратно и сдержанно.

Глубокий фиолетовый

Темный фиолетовый цвет с насыщенным оттенком баклажана - удачный выбор для зимнего маникюра. Он выглядит выразительно и хорошо сочетается как с повседневной одеждой, так и с праздничным нарядом. Лучше всего этот цвет раскрывается под глянцевым покрытием, которое подчеркивает его глубину. К тому же он может стать интересной альтернативой черному или бордовому лаку.

Маникюр на зиму 2027 / Фото: Pinterest, Sage Cecilia

Кофейный эспрессо

Темно-коричневый маникюр остается одним из удачных вариантов для холодного сезона. Оттенок эспрессо напоминает цвет свежесваренного крепкого кофе и выглядит сдержанно. Он хорошо сочетается с бежевой, молочной и коричневой одеждой. Для повседневного образа можно выбрать матовое покрытие, а для новогодней вечеринки - глянцевое.

Маникюр на зиму 2027 / Фото: Pinterest

Карминно-красный

Красный маникюр традиционно остается одним из самых популярных вариантов для новогодних праздников. Этой зимой стоит обратить внимание на карминный оттенок - насыщенный красный с винным подтоном. Он особенно хорошо смотрится с глянцевым покрытием и не требует дополнительного декора. Такой маникюр станет удачным дополнением к праздничному платью или классическому вечернему образу.

Маникюр на зиму 2027 / Фото: Pinterest

Серо-голубой

Тем, кто хочет попробовать необычный цвет, подойдет приглушенный серо-голубой оттенок. Он сочетает мягкий голубой цвет с серыми нотками, поэтому выглядит сдержаннее, чем насыщенный синий. Лучше всего такой маникюр смотрится на коротких ногтях. Сатиновое покрытие поможет подчеркнуть оттенок и сделает его интересным вариантом для зимнего образа.

Маникюр на зиму 2027 / Фото: Pinterest, albcampedelli

Как ухаживать за ногтями зимой

В холодное время года ногти могут становиться более сухими и ломкими. На их состояние влияют сухой воздух в помещениях и частые перепады температуры. Из-за этого ногтевая пластина может терять прочность, расслаиваться и терять естественный блеск.

Чтобы избежать таких проблем, стоит регулярно наносить масло для кутикулы и увлажняющий крем для рук. Во время уборки лучше пользоваться защитными перчатками, а перед выходом на улицу не забывать о тёплых варежках. Регулярный уход поможет сохранить ногти крепкими, а маникюр - аккуратным.

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