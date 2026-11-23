В некоторых областях ограничения будут действовать круглосуточно, а для промышленности дополнительно введут лимиты мощности.

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Отключение света 24 ноября - как долго не будет электричества / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Ограничения будут действовать в некоторых областях круглосуточно

Для населения будут отключать от 0,5 до 3,5 очередей

Причина - последствия вражеских атак на энергосистему

Во вторник, 24 ноября, в части областей Украины в течение суток будут действовать графики отключения электроэнергии. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Ограничения коснутся как бытовых потребителей, так и промышленных предприятий.

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Для промышленных предприятий введут графики ограничения мощности, а для бытовых и других потребителей будут действовать почасовые отключения объемом от 0,5 до 3,5 очереди (от 2 до 14 часов без света в течение дня).

"Причина - последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей", - подчеркнули в компании.

Что означают очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Где проверить свой график отключений

В "Укрэнерго" советуют проверять актуальные графики отключений на официальных страницах своего оператора системы распределения - "облэнерго" или ДТЭК. Именно они публикуют информацию о том, когда и на сколько часов будет отключена конкретная очередь.

Где зарядить телефон и согреться во время отключений

Во время длительных отключений электроэнергии можно воспользоваться "Пунктами непоколебимости" - там можно зарядить гаджеты, согреться и воспользоваться связью. Адреса ближайших пунктов ищите на государственном сайте nezlamnist.gov.ua. В Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях адреса из соображений безопасности на сайте не публикуются - их следует уточнять у местных властей.

Могут ли отключения света зимой стать ещё более жёсткими

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью Главреду отметил, что теплая зима может смягчить проблемы, однако жесткие ограничения вполне вероятны.

"Но вполне реалистичен сценарий, при котором графики будут очень жесткими или вообще будут возникать блэкауты в отдельных регионах - примерно так, как мы это переживали в ноябре 2022 года", - подчеркнул специалист.

Наиболее уязвимыми эксперт назвал крупные энергодефицитные города, которые зависят от поставок из объединенной энергосистемы.

"Россияне пытаются разрушить эти связи Киева с энергосистемой, чтобы создать как можно больше проблем", - пояснил Прокип.

В то же время аналитик призвал не нагнетать обстановку и напомнил, что врагу до сих пор не удавалось вывести из строя ключевые подстанции надолго.

"И ни разу им не удалось добиться такого результата, чтобы серьезно вывести их из строя на длительный срок - например, более чем на десять дней", - подытожил эксперт.

Отключения света - последние новости по теме

Как сообщал Главред, "Укрэнерго" уже несколько дней подряд вводит круглосуточные ограничения в некоторых областях. Накануне вечером энергетики объявили, что 23 ноября отключения света станут более жесткими.

Днем ранее ситуация была несколько легче. В воскресенье, 22 ноября, отключения света смягчили до 1–2,5 очереди. Причиной ограничений энергетики каждый раз называли последствия вражеских атак на энергосистему.

Масштабные отключения электроэнергии стали следствием очередных ударов страны-агрессора по энергетике. 22 ноября Россия массированно атаковала энергетику Украины, из-за чего в ряде областей применялись аварийные отключения. Энергетики круглосуточно вели восстановительные работы.

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