С возрастом организм хуже удерживает тепло, поэтому даже небольшая прохлада в доме может привести к проблемам со здоровьем.

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Какая должна быть температура в доме престарелых / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Почему пожилые люди плохо переносят холод

Какую температуру поддерживать в каждой комнате

Как правильно проветривать жилье зимой

Зимой в доме пожилых людей должно быть теплее, чем обычно: в гостиной и спальне рекомендуется поддерживать температуру 21–22 °C, а в ванной во время купания - 23–24 °C. С возрастом организм хуже регулирует теплообмен, поэтому даже небольшой холод может вызвать переохлаждение, инфекции и скачки давления, сообщает RMF24.

Терморегуляция с годами ослабевает. Гипоталамус реагирует на изменения медленнее, а мышечной массы, которая вырабатывает тепло изнутри, становится всё меньше. Поэтому пожилой человек часто чувствует, что замерз, только когда уже началась лёгкая гипотермия.

Еще одна угроза связана с сосудами. Ослабленная кровеносная система делает организм более уязвимым к повышению давления, а значит, возрастает риск инфаркта или инсульта.

Холод открывает путь инфекциям

Низкая температура в помещении ослабляет естественную защиту дыхательных путей. Вирусы и бактерии легче атакуют охлажденные слизистые оболочки, поэтому пожилые люди чаще попадают в больницу с пневмонией.

На холоде также сильнее болят и теряют подвижность суставы. Это ограничивает повседневную активность и повышает риск опасного падения.

Какая температура нужна в каждой комнате

По данным издания, эксперты ВОЗ советуют пожилым людям поддерживать в гостиной и спальне температуру 21–22 °C, а ночью не опускать температуру ниже 20 °C. Ванную комнату на время купания следует прогревать до 23–24 °C, чтобы избежать температурного шока.

Не менее важна влажность, оптимально 40–60%. Сухой воздух раздражает слизистые, а сквозняки только ухудшают ситуацию. Лучше всего проветривать коротко и интенсивно: несколько минут с закрытыми радиаторами, а не долго охлаждать квартиру.

Как правильно проветривать зимой / Инфографика: Главред

В то же время выкручивать отопление на максимум тоже не стоит. Перегрев вредит здоровью не меньше, чем холод, особенно если не проветривать жилье. Специалисты советуют сочетать комфортную температуру, нормальную влажность, регулярную вентиляцию и теплую домашнюю одежду.

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