Вы узнаете:
- Почему пожилые люди плохо переносят холод
- Какую температуру поддерживать в каждой комнате
- Как правильно проветривать жилье зимой
Зимой в доме пожилых людей должно быть теплее, чем обычно: в гостиной и спальне рекомендуется поддерживать температуру 21–22 °C, а в ванной во время купания - 23–24 °C. С возрастом организм хуже регулирует теплообмен, поэтому даже небольшой холод может вызвать переохлаждение, инфекции и скачки давления, сообщает RMF24.
Терморегуляция с годами ослабевает. Гипоталамус реагирует на изменения медленнее, а мышечной массы, которая вырабатывает тепло изнутри, становится всё меньше. Поэтому пожилой человек часто чувствует, что замерз, только когда уже началась лёгкая гипотермия.
Еще одна угроза связана с сосудами. Ослабленная кровеносная система делает организм более уязвимым к повышению давления, а значит, возрастает риск инфаркта или инсульта.
Холод открывает путь инфекциям
Низкая температура в помещении ослабляет естественную защиту дыхательных путей. Вирусы и бактерии легче атакуют охлажденные слизистые оболочки, поэтому пожилые люди чаще попадают в больницу с пневмонией.
На холоде также сильнее болят и теряют подвижность суставы. Это ограничивает повседневную активность и повышает риск опасного падения.
Какая температура нужна в каждой комнате
По данным издания, эксперты ВОЗ советуют пожилым людям поддерживать в гостиной и спальне температуру 21–22 °C, а ночью не опускать температуру ниже 20 °C. Ванную комнату на время купания следует прогревать до 23–24 °C, чтобы избежать температурного шока.
Не менее важна влажность, оптимально 40–60%. Сухой воздух раздражает слизистые, а сквозняки только ухудшают ситуацию. Лучше всего проветривать коротко и интенсивно: несколько минут с закрытыми радиаторами, а не долго охлаждать квартиру.
В то же время выкручивать отопление на максимум тоже не стоит. Перегрев вредит здоровью не меньше, чем холод, особенно если не проветривать жилье. Специалисты советуют сочетать комфортную температуру, нормальную влажность, регулярную вентиляцию и теплую домашнюю одежду.
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