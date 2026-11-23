Что известно:
- Россия атаковала Киев ударными беспилотниками
- Обломки упали в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах
- В центре столицы вспыхнул пожар
Российские войска днем 23 ноября атаковали Киев ударными беспилотниками. В нескольких районах столицы зафиксировали последствия падения обломков, по предварительным данным, есть пострадавшие. Экстренные службы работают на местах. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, в Голосеевском районе в результате падения обломков произошло возгорание автомобилей на территории объекта критической инфраструктуры. Экстренные службы выехали на место происшествия.
Также обломки упали в центре города, в Шевченковском районе. Там загорелся автомобиль. По предварительной информации, есть пострадавшие. Медики направляются на вызов.
Кроме того, в Печерском районе Киева в результате падения обломков также загорелся автомобиль, сообщают в КМВА.
В то же время очевидцы сообщают о вероятном падении обломков реактивного беспилотника "Герань" на Крещатике. По предварительной информации, там также могут быть пострадавшие. Информация о последствиях российской атаки уточняется.
ОБНОВЛЕНО 15:59. В Шевченковском районе пожар перекинулся на жилой дом. На данный момент известно об одном пострадавшем, которому медики оказывают необходимую помощь, сообщили в ГВА.
По словам Кличко, в Шевченковском районе загорелись два автомобиля и первый этаж пятиэтажного дома. Также повреждены балконы на 2–4 этажах. Из дома спасли двух человек, один человек пострадал.
Позже в горсовете сообщили, что медики госпитализировали троих пострадавших. Среди них - иностранный гражданин.
Можно ли полностью защитить города от российских ударов: мнение эксперта
Эксперт по энергетической безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в комментарии подчеркнул, что стопроцентной защиты от ракетно-дроновых атак не существует. В то же время, по его мнению, это не отменяет необходимости защищаться всеми доступными средствами.
"Понятно, что обеспечить стопроцентную защиту невозможно - ни средствами противовоздушной обороны, ни инженерными сооружениями. Но что нам делать? Защищаться", - подчеркнул специалист.
Гончар также напомнил, что тактика массированных ударов не нова для России: подобные атаки агрессор уже проводил осенью 2022 года.
"В принципе, ничего принципиально нового в этом нет. Вспомним осень 2022 года, когда Россия осуществляла подобные атаки. Тогда основные удары были направлены на подстанции объединенной энергосистемы Украины", - пояснил Гончар.
Атаки РФ на Киев и область - последние новости
Как писал Главред, утром в понедельник, 23 ноября, в Киеве прогремели взрывы. В столице объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке реактивных дронов. По предварительной информации, в Подольском районе обломки упали на нежилое здание без последующего возгорания.
Напомним, утром 22 ноября российский беспилотник попал в пятиэтажный дом в Димере Вышгородского района. По данным Тимура Ткаченко, число погибших в Димере возросло до 10, а из-под завалов спасли 79-летнюю женщину. Утром 23 ноября в ГСЧС сообщили, что из-под завалов извлечены тела 11 погибших.
Поисковая операция в Димере продолжалась всю ночь. Вечером спасатели извлекли из-под завалов ребенка - 7-летнего Давида. Мальчик провёл под обломками почти 14 часов, его состояние стабильное.
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