Городские власти сообщают о последствиях падения обломков в нескольких районах.

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Нападение РФ на Киев / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Что известно:

Россия атаковала Киев ударными беспилотниками

Обломки упали в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах

В центре столицы вспыхнул пожар

Российские войска днем 23 ноября атаковали Киев ударными беспилотниками. В нескольких районах столицы зафиксировали последствия падения обломков, по предварительным данным, есть пострадавшие. Экстренные службы работают на местах. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в Голосеевском районе в результате падения обломков произошло возгорание автомобилей на территории объекта критической инфраструктуры. Экстренные службы выехали на место происшествия.

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Также обломки упали в центре города, в Шевченковском районе. Там загорелся автомобиль. По предварительной информации, есть пострадавшие. Медики направляются на вызов.

Кроме того, в Печерском районе Киева в результате падения обломков также загорелся автомобиль, сообщают в КМВА.

В то же время очевидцы сообщают о вероятном падении обломков реактивного беспилотника "Герань" на Крещатике. По предварительной информации, там также могут быть пострадавшие. Информация о последствиях российской атаки уточняется.

ОБНОВЛЕНО 15:59. В Шевченковском районе пожар перекинулся на жилой дом. На данный момент известно об одном пострадавшем, которому медики оказывают необходимую помощь, сообщили в ГВА.

По словам Кличко, в Шевченковском районе загорелись два автомобиля и первый этаж пятиэтажного дома. Также повреждены балконы на 2–4 этажах. Из дома спасли двух человек, один человек пострадал.

Позже в горсовете сообщили, что медики госпитализировали троих пострадавших. Среди них - иностранный гражданин.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Можно ли полностью защитить города от российских ударов: мнение эксперта

Эксперт по энергетической безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в комментарии подчеркнул, что стопроцентной защиты от ракетно-дроновых атак не существует. В то же время, по его мнению, это не отменяет необходимости защищаться всеми доступными средствами.

"Понятно, что обеспечить стопроцентную защиту невозможно - ни средствами противовоздушной обороны, ни инженерными сооружениями. Но что нам делать? Защищаться", - подчеркнул специалист.

Гончар также напомнил, что тактика массированных ударов не нова для России: подобные атаки агрессор уже проводил осенью 2022 года.

"В принципе, ничего принципиально нового в этом нет. Вспомним осень 2022 года, когда Россия осуществляла подобные атаки. Тогда основные удары были направлены на подстанции объединенной энергосистемы Украины", - пояснил Гончар.

Атаки РФ на Киев и область - последние новости

Как писал Главред, утром в понедельник, 23 ноября, в Киеве прогремели взрывы. В столице объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке реактивных дронов. По предварительной информации, в Подольском районе обломки упали на нежилое здание без последующего возгорания.

Напомним, утром 22 ноября российский беспилотник попал в пятиэтажный дом в Димере Вышгородского района. По данным Тимура Ткаченко, число погибших в Димере возросло до 10, а из-под завалов спасли 79-летнюю женщину. Утром 23 ноября в ГСЧС сообщили, что из-под завалов извлечены тела 11 погибших.

Поисковая операция в Димере продолжалась всю ночь. Вечером спасатели извлекли из-под завалов ребенка - 7-летнего Давида. Мальчик провёл под обломками почти 14 часов, его состояние стабильное.

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