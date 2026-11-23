В ISW заявили о продвижении ВСУ и возможном прорыве границы РФ в Курской области. Эксперты и военные объяснили, что происходит.

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Что известно о боевых действиях в Курской области РФ / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Действительно ли ВСУ вновь прорвали границу России

Какие населенные пункты Курской области контролируют украинские военные

Почему ситуация на пограничной территории может изменить ход войны

Силы обороны Украины, по сообщениям открытых источников, продолжают удерживать отдельные позиции на территории Курской области России. В то же время военные объясняют, почему локальные действия на пограничной территории не обязательно означают новое наступление, какие позиции Силы обороны Украины удерживают в Курской области и почему российскую армию беспокоит возможность повторения событий 2024 года.

Главред выяснил, что известно о ситуации возле Нового Пути, какие задачи выполняют украинские подразделения на границе и как эти события вписываются в общий ход войны.

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Что известно о возможном продвижении ВСУ в районе Нового Пути

Американский Институт изучения войны в отчете от 22 ноября обратил внимание на сообщения о присутствии украинских военных в приграничном районе Курской области. По данным аналитиков, Силы обороны Украины могут удерживать позиции к юго-западу от Глушкова. Отдельно появились утверждения об установлении контроля над селом Новый Путь, расположенным недалеко от государственной границы.

По информации ISW, источник, освещающий деятельность российской группировки войск "Север", заявил, что украинские военные якобы захватили Новый Путь. Село расположено менее чем в километре от международной границы. Однако американские аналитики подчеркнули, что не смогли независимо подтвердить эту информацию.

"Недавно ISW получило сообщение о том, что украинские войска удерживают позиции к юго-западу от Глушкова в Курской области. В то же время это сообщение не свидетельствует о возобновлении украинской операции на территории Курской области. 18 ноября источник, освещающий деятельность российской группировки войск "Север", заявил, что украинские военные захватили населенный пункт Новый Путь в Курской области, расположенный менее чем в километре от международной границы. "На данный момент ISW не может подтвердить эту информацию", - говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики также напомнили, что российские и украинские подразделения регулярно проводят ограниченные операции по проникновению через границу на этом участке. Поэтому само появление военных на определенной территории еще не означает начала масштабной наступательной операции или установления устойчивого контроля над населенным пунктом.

Украинское командование отдельно не подтверждало установление контроля над поселком Новый Путь.

Начали ли ВСУ новое наступление в Курской области

Сообщения о возможном захвате Нового Пути вызвали предположения о возобновлении украинского наступления на территории России. Однако старший лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" призывает не преувеличивать масштаб изменений на этом участке фронта. По его оценке, речь идет прежде всего о тактических действиях отдельных подразделений, направленных на улучшение их положения.

Сообщение военного / Скриншот

Военный также обращает внимание на то, что реальная линия боевого столкновения на приграничных территориях Харьковской и Сумской областей не всегда совпадает с линиями на картах OSINT-аналитиков.

""Наступление" на Курщину, о котором пытаются трубить некоторые новостные агентства, на самом деле является не более чем тактическим продвижением отдельных подразделений Сил обороны Украины для улучшения тактического положения. Думаю, уже ни для кого не секрет, что линия боевого столкновения вдоль границы в Харьковской и Сумской областях не проходит четко по линии границы: есть населенные пункты, занятые противником даже на нашей стороне границы, и немало участков, которые не отображаются на картах OSINT-аналитиков. Поэтому даже в оперативном масштабе ничего не изменилось", - пояснил Алекс.

Почему Россия опасается повторения Курской операции

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко также объяснил особенности боевых действий на российской границе. В эфире 24 Канала он отметил, что в приграничной зоне и вблизи линии соприкосновения действуют отдельные подразделения обеих армий. Поэтому появление военных на территории России не обязательно означает закрепление на новых позициях или начало масштабного наступления.

По словам Тимочко, нахождение войск непосредственно на линии государственной границы было бы неоправданным риском, ведь такая местность может находиться под огневым контролем. В то же время ограниченные рейды остаются одним из способов ведения боевых действий на этом направлении.

"Нужно понимать, что ни наши Силы обороны, ни российские войска не находятся непосредственно на самой линии границы - и те, и другие удалены от нее. Находиться на нулевой линии границы означает подвергать себя прямому удару", - подчеркнул Тимочко.

Военный также объяснил, почему сообщения о возможном появлении украинских подразделений в России вызывают такую реакцию со стороны российской армии. По его мнению, российское командование вынуждено учитывать вероятность повторения более масштабной операции, подобной той, что произошла в Курской области в 2024 году.

"Мы видим, насколько чувствительно они относятся даже к информации о том, что наши войска могут появиться на их территории. Они воспринимают это очень болезненно", - подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Отдельно Тимочко прокомментировал дискуссии о создании зоны безопасности вдоль государственной границы. По его оценке, развитие дальнобойного вооружения изменило требования к таким территориям. Артиллерия и беспилотники позволяют поражать цели на значительном расстоянии, поэтому небольшая буферная зона не обязательно обеспечит надлежащую защиту.

"Ни в одну, ни в другую сторону так называемая буферная зона не даст результата, если не будет простираться по ширине хотя бы на сотню-две километров. Сейчас дальность поражения артиллерией и дронами на тактическом уровне достигает 50 километров. Но создавать простреливаемые нейтральные территории на вражеской территории вполне реально", - заявил Тимочко.

Что известно о Сумах / Инфографика: Главред

Что произошло в Рыльске и что заявили в 8-м корпусе ДШВ

Кроме того, на фоне информации о якобы новом наступлении в Курской области и после взрывов в центральной части Рыльска Курской области российская сторона начала распространять сообщения о якобы дистанционном минировании территории украинскими беспилотниками. В 8-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ эту версию опровергли и изложили собственное объяснение событий.

По сообщению украинских военных, разведка обнаружила в Рыльске место дислокации российского специального подразделения беспилотников "Рубикон С". По утверждению корпуса, его мастерскую обустроили в помещении местного полицейского участка, где также хранились боеприпасы.

В 8-м корпусе заявили, что украинские подразделения с помощью беспилотников нанесли удар по мастерской и месту проживания военнослужащих этого подразделения. Также, по информации украинской стороны, под удар попала локация операторов дронов Федеральной службы безопасности РФ. После поражения, как утверждают военные, взорвались боеприпасы, хранившиеся в здании полиции.

В корпусе подчеркнули, что размещение военных запасов в центральной части города создает дополнительные риски для гражданского населения. Российские сообщения о якобы дистанционном минировании украинскими дронами там назвали попыткой переложить ответственность за взрывы на Украину.

"Ответственно заявляем, что это очередная российская ложь. Никакого дистанционного минирования с помощью дронов мы не проводили. Взрывы в центре Рыльска стали следствием детонации склада боеприпасов в помещении местного полицейского участка", - заявили в 8-м корпусе ДШВ ВСУ.

Какие позиции ВСУ до сих пор удерживают в Курской области

Также стоит отметить, что украинские военные сохраняли отдельные позиции на территории Курской области и после завершения основной фазы Курской операции весной 2025 года. Об этом командующий 8-м корпусом ДШВ генерал Дмитрий Волошин рассказал в интервью BBC Украина 28 сентября 2026 года.

По словам генерала, речь идет о небольших участках, имеющих значение для выполнения конкретных военных задач. В частности, он назвал лесные массивы вблизи Нового Пути и населенного пункта Политотдельский. Это объясняет, почему информация о присутствии украинских подразделений в районе Нового Пути периодически появляется в сообщениях о ситуации на пограничной территории.

"Да, они до сих пор там. Могу даже назвать, где именно. Это, например, район населенного пункта Новый Путь, где мы контролируем весь лесной массив вокруг него. Также мы контролируем район населенного пункта Политотдельский и лесной массив рядом с ним. Это небольшие отдельные участки на Курщине, но они до сих пор есть", - рассказал Волошин.

Генерал Дмитрий Волошин / Фото: ДШВ ВСУ

Генерал также объяснил, как менялась тактика российской армии после завершения основной фазы Курской операции. По его словам, ранее российские войска более активно пытались вытеснить украинские подразделения со своей территории, однако впоследствии изменили приоритеты и сосредоточились на других задачах, в частности на попытках расширить контроль над украинскими землями.

"Некоторое время, примерно год назад, они были более агрессивными и действительно хотели нас выбить. Но оставили там много личного состава и отказались от этой задачи. Мы тоже дальше не продвигались, потому что у нас есть собственные проблемы, которые нужно решать. С точки зрения военного искусства, возможно, они и поступили правильно: зачем бороться за несколько километров своей территории, которые фактически ни на что не повлияют, если можно попытаться расширить зону контроля на украинской территории", - пояснил командующий 8-м корпусом ДШВ.

Волошин также обратил внимание на стратегические цели российских войск в приграничных районах Украины. По его оценке, оккупанты пытаются найти слабые места в обороне и сформировать так называемую буферную зону. Одним из направлений, на которых сосредоточено их внимание, остается Сумская область.

Как возможное продвижение ВСУ в Курщине может повлиять на ход войны

Украинский журналист и публицист Виталий Портников в видео на YouTube рассмотрел сообщения о возможных действиях украинских военных в районе Нового Пути в более широком контексте российско-украинской войны. По его мнению, сама возможность пересечения границы и установления контроля над приграничными населенными пунктами свидетельствует о том, что боевые действия могут распространиться на новые территории России.

В то же время Портников провел разграничение между локальными действиями подразделений и полноценным продолжением масштабной Курской операции, в ходе которой украинские войска ранее контролировали значительные территории, в частности районный центр Суджа.

"Это не выглядит продолжением той наступательной операции украинских войск, в ходе которой был установлен контроль над значительной частью Курской области вместе с районным центром Суджа. Но сам факт того, что украинские войска могут пересекать границу Российской Федерации и устанавливать контроль над ее населенными пунктами, может свидетельствовать о расширении географии российско-украинской войны. Территория России также может в любой момент стать театром боевых действий, как и украинская территория", - отметил Портников.

Журналист связал эту тенденцию с действиями российского руководства, которое продолжает угрожать европейским странам, поддерживающим Украину. Он напомнил о случаях нарушения воздушного пространства стран Европы российскими ракетами и беспилотниками. По его мнению, расширение географии боевых действий может носить двусторонний характер, а отдаленные районы России также могут оказаться под угрозой украинских ударов.

Как война влияет на жизнь россиян

Портников связывает возможное расширение географии боевых действий с последствиями войны для российского общества. По его оценке, боевые действия всё более ощутимо влияют на повседневную жизнь граждан РФ - от ударов по предприятиям до перебоев с поставками товаров и ухудшения уровня жизни.

"Война уже вошла в дома россиян. Она приходит к ним вместе с взрывами ракет и дронов, пожарами на нефтеперерабатывающих заводах, отсутствием привычных товаров в супермаркетах и значительным ухудшением уровня жизни", - отметил журналист.

Он также подчеркнул, что присутствие украинских военных на отдельных участках российской территории является ещё одним проявлением изменения характера войны. По его мнению, такие действия могут влиять на возможности российской армии продолжать наступательные операции против Украины.

"Война приходит и из-за захвата хотя бы небольшой части российской территории Силами обороны Украины, которые таким образом могут снижать потенциал агрессора для наступления на мирные украинские земли. Война приходит на территории, где раньше считали, что сама удаленность от центров принятия решений и европейской части России гарантирует стабильность", - подытожил Портников.

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