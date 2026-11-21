Интервью NBC News Зеленский дал на фоне ударов по Крымскому мосту и накануне саммита АТЭС 2026 в китайском городе Шэньчжэнь.

https://glavred.info/analytics/eti-troe-mogut-obsuzhdat-chto-ugodno-zhestkie-zayavleniya-zelenskogo-o-mire-kryme-i-sammite-v-kitae-10814051.html Ссылка скопирована

Как остановить войну за 30 минут: Зеленский назвал главный рычаг США и Китая против Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео NBC и видео Белого дома

Главное из интервью:

Поставки Patriot Украине в 2026 году сократились в 3–4 раза

В октябре потери РФ составили 54 тысячи убитыми и ранеными

Решения по Украине без Украины Зеленский назвал риторикой

Президент не видит у Путина никакой гибкости в переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по Крымскому мосту абсолютно законным ответом на российские атаки по украинской инфраструктуре. Он также заявил, что после войны мост "не устоит в любом случае". Также глава государства сказал, что Путин не проявляет никакой гибкости в переговорах. Кроме того, Зеленский обвинил Кремль в повторных ударах по спасателям, а Вашингтон и Пекин призвал остановить войну с помощью санкций.

Беседа Зеленского с журналистом NBC News Ричардом Энгелем была записана накануне трехсторонней встречи лидеров США, Китая и РФ на полях саммита АТЭС в китайском городе Шэньчжэнь и на фоне ударов по Крымскому мосту.

видео дня

Главред собрал все главные заявления Зеленского. Часть интервью была опубликована несколько дней назад. Детальнее вы можете почитать в материале: Как остановить Путина: главные заявления Зеленского перед саммитом в Шэньчжэне.

Почему Украина ударила по Крымскому мосту

Интервью записали 18 ноября. За два дня до этого Силы обороны атаковали переправу через Керченский пролив, и пролет автомобильной части моста обрушился в воду. Владимир Зеленский объяснил, что Киев придерживается своего принципа: отвечать зеркально на каждый вид агрессии. По его словам, так было после ударов по энергетике и после блокады украинских портов.

"Наше правило очень четкое. Мы отвечаем, если они атакуют нашу энергетику. Когда они заблокировали наше море с агропродукцией, мы должны были сделать то же самое. Не атаковать гражданских, но лишить возможностей, потому что иначе они не чувствуют, что такое эта война", - заявил президент.

Отдельно он упомянул удары РФ по украинским железным дорогам и переправам. Зеленский подчеркнул, что с начала 2026 года Россия целенаправленно разрушает логистику Украины, поэтому ответ по керченской переправе был ожидаемым.

"С самого начала этого года у них была цель уничтожить нашу инфраструктуру, железнодорожные линии и мосты. Они атаковали несколько раз, и, конечно, мы должны были ответить. Это абсолютно легитимная цель, потому что они оккупировали наш Крым", - сказал глава государства.

Как Украина сбивает реактивные дроны РФ

Во время записи интервью в Киеве объявили воздушную тревогу, и разговор переключился на противовоздушную оборону. Зеленский рассказал, что против новых российских беспилотников с реактивными двигателями сейчас работает в основном авиация. Перехватчики, по его словам, применялись активнее, пока с ними не возникли проблемы.

"Сейчас это реактивные дроны. Мы можем уничтожать их с помощью F-16 и других средств. Сегодня около 65–70% всех реактивных дронов мы уничтожаем с помощью F-16", - рассказал президент.

Главной уязвимостью он назвал защиту от баллистики. Своих противоракет у Украины пока нет, а поставки американских систем резко сократились.

"Без американской и европейской поддержки мы не можем сбивать баллистику, потому что у нас нет противоракет украинского производства. Patriot Соединенные Штаты в этом году поставили в три-четыре раза меньше, чем раньше. Мы можем уничтожать тысячу целей в день, но не можем уничтожать баллистические ракеты", - признал Зеленский.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Как Путин отреагирует на разрушение Крымского моста

Интервьюер NBC напомнил, что мост был для Путина символом присоединения полуострова. Владимир Зеленский ответил, что риторика Кремля ничего не меняет в статусе Крыма. Он добавил, что переправа служит Москве логистической артерией для переброски вооружений.

"Неважно, что Путин говорил о нашей земле и о Крыму. Это наша земля, временно оккупированная территория. Он должен понимать, что этот мост не устоит в любом случае", - подчеркнул президент.

Зеленский также дал понять, что вопрос керченской переправы не закроется вместе с окончанием активных боевых действий. Киев не смирится с милитаризацией полуострова, каким бы путем ни завершилась война.

"Сегодня, во время войны, или завтра, когда война закончится, мы найдем путь. Дипломатический или военный, но мы никогда не признаем оккупированные территории и не примем такую милитаризацию нашей земли, потому что он использует этот мост для переброски оружия", - заявил глава государства.

Хронология ударов по Крымскому мосту / Инфографика: Главред

Готов ли Путин к компромиссу с Украиной

От темы Крыма разговор перешел к переговорам. Спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер говорят о гибкости российского лидера. Владимир Зеленский с этим не согласен. Он признал, что Киев не знает всех деталей диалога между Москвой и Вашингтоном, но привел два показателя, которые, по его мнению, говорят об обратном.

"Я думаю, что Путин не демонстрирует никакой гибкости. Он шутит. Первая цифра: в октябре Россия понесла самые большие потери с начала войны - 54 тысячи убитыми и тяжелоранеными. И мы видим, что ноябрь даст очень близкий результат", - сказал президент.

Вторым показателем Зеленский назвал рост числа погибших мирных жителей. Он связал это с тем, что Россия не смогла добиться серьезных успехов на фронте.

"Когда он понял, что за год не может захватить большие части нашей территории, он начал очень агрессивно атаковать гражданских. Это огромная трагедия, потому что сейчас у нас самое большое число убитых мирных жителей", - отметил он.

Двойные удары России по спасателям

Отдельно в интервью шла речь о тактике повторных ударов. Журналист сравнил ее с методами "Аль-Каиды" и ИГИЛ. Зеленский подтвердил, что россияне все чаще бьют по месту прилета второй и третий раз, когда туда приезжают медики и соседи пострадавших.

"Когда они приезжают, Россия атакует второй раз, и третий раз. У нас сейчас много примеров, когда они бьют трижды, чтобы убить как можно больше людей. Эта тактика не о гибкости, не о мире и не о деэскалации", - заявил президент.

На вопрос, как в таких условиях работают экстренные службы, глава государства ответил, что для них есть специальный порядок действий. Но когда под завалами школы или жилого дома остаются люди, спасатели осознанно идут на риск.

"Все дело в протоколе. Конечно, они знают, что должны выждать какое-то время. Но когда разрушена школа или жилой дом и все понимают, что там много людей, которым можно спасти жизнь, спасатели рискуют собой и пытаются помочь", - пояснил Зеленский.

Хочет ли Путин закончить войну

Из оценки российской тактики Зеленский вывел ответ на ключевой вопрос интервью. По его словам, цель Кремля за годы войны не изменилась. Без давления Вашингтона она не изменится и дальше. Он уверен, что президент США Дональд Трамп способен добиться от Москвы уступок, если усилит нажим.

"Если президент Трамп и его команда надавят на него хоть немного больше, они увидят, что Путин станет гибче. Я уверен. Он хочет уничтожить нас и победить в войне. Его цель - полностью нас оккупировать. Он никогда эту цель не менял", - сказал президент.

Зеленский раскритиковал попытки уравнять стороны войны. Он считает, что разговоры о жертвах "с обеих сторон" без указания на агрессора Москва воспринимает как поддержку.

"Это большой поддерживающий сигнал для России. Нельзя сравнивать агрессора и тех, кто его поддерживает, с жертвой и людьми, которые защищают свою жизнь и своих детей. Сравнивать, балансировать - огромная политическая ошибка", - заявил глава государства.

Почему Трамп давит на Зеленского, а не на Путина

Журналист спросил, почему Белый дом требует уступок именно от Киева, тогда как Москве предлагает сделки. Зеленский ответил, что личное отношение тут ничего не решает. По его словам, речь об ответственности США как крупнейшей демократии и о том, что войны такого масштаба рано или поздно доходят и до Америки.

"Президент Трамп, я с вами согласен, решил найти более мягкий путь или более мягкий диалог с Путиным. Не знаю, это его тактика. Мои разговоры абсолютно противоположные. Важно не то, что партнеры говорят, а то, что они сделают", - подчеркнул президент.

Он также признал, что Украина уязвима для внешнего давления, потому что зависит от помощи союзников.

"На нас давить несложно, потому что мы в войне. Мы обороняемся, нам нужна поддержка. И, конечно, можно найти инструменты влияния на Украину. Давить на нас проще, чем на Россию", - отметил Зеленский.

Кто сильнее в войне Украина или Россия

Затем журналист уточнил, не выбирает ли Вашингтон Киев мишенью из-за его слабой позиции. Зеленский не согласился с самой постановкой вопроса. Он считает, что развязывают войны слабые лидеры, которые боятся собственного общества и того, что их ждет после ухода из политики.

"Люди, которые могут начать войну, в любом случае слабые люди, даже в сильной позиции. Ситуации меняются, люди - никогда. Поэтому я думаю, что Россия и Путин слабы, они всего боятся: людей, общества, бизнеса вокруг себя", - сказал президент.

Украину он описал как страну, которая уступает противнику в ресурсах, но выигрывает в устойчивости.

"Мы, конечно, меньшая страна, у нас меньше людей и меньше оружия. Мы не агрессоры, но мы сильные люди и в более сильной позиции, чем Россия. Чтобы пройти через все эти испытания, мы должны были быть сильными", - подчеркнул Зеленский.

Боится ли Зеленский покушения

Следующим стал вопрос о личной безопасности. Журналист сослался на сообщения о том, что Путин снял запрет на ликвидацию украинского лидера. Зеленский ответил, что предупреждения о готовящихся покушениях получает регулярно. Но если постоянно держать их в голове, нельзя нормально работать.

"Каждый нормальный человек хочет жить и не хочет умирать. Но мы сейчас в войне. Многие люди, многие солдаты живут и воюют, понимая, что могут погибнуть. Мы делаем все это, потому что должны выжить, потому что хотим жить и любим эту жизнь", - сказал президент.

Он рассказал, что охрана советует ему чаще менять распорядок, но полностью следовать этим советам он не может.

"Поверьте, я получаю эту информацию из СМИ, от разведки, от спецслужб или от охраны. Мне говорят: вы должны быть осторожнее, должны изменить свой день. Но я не могу, иначе это не та жизнь, за которую мы боремся. Мы боремся за свободу", - заявил Зеленский.

Могут ли США, Китай и Россия решать судьбу Украины без нее

Следующий вопрос касался встречи в Китае. Журналист спросил, не опасается ли Владимир Зеленский, что лидеры США, Китая и страны-агрессора определят будущее Украины в ее отсутствие. Повод - первый в истории саммит лидеров США, Китая и РФ в Шэньчжэне. Президент Украины ответил, что любые договоренности о государстве без участия самого государства обречены. Он подчеркнул, что это касается и малых стран.

"Крупные страны всегда считают, что могут принимать решения о будущем всего мира. Это огромная ошибка, абсолютно. Нельзя принимать решения в отношении любой страны, даже маленькой, без участия этой страны", - сказал президент.

Затем Зеленский обратился напрямую к великим державам, которые, по его оценке, сегодня делают ставку на силовой нажим. Он предупредил их, что история рассудит иначе.

"Вы думаете, что можете принимать решения, можете оказывать давление сейчас. Но в истории, в долгосрочной исторической перспективе, вы окажетесь теми, кто допустил огромную ошибку, а эта страна победит", - заявил Зеленский.

Что изменилось после встречи Трампа и Путина на Аляске

В подтверждение своей позиции глава государства вспомнил двусторонний саммит лидеров США и России на Аляске. По словам Зеленского, именно тогда Кремль обещал Белому дому быстро захватить восток Украины. Это обещание за прошедшие месяцы так и не исполнилось.

"15 месяцев назад Путин сказал президенту Трампу, что за три-четыре, максимум пять месяцев оккупирует всю восточную часть Украины. А где мы сейчас? Почти на тех же позициях. Россия за все это время потеряла около миллиона человек. Это безумие", - отметил президент.

На вопрос о возможном "мирном плане" по итогам переговоров в Шэньчжэне Зеленский ответил, что сначала выслушает американского президента. Любые договоренности о будущем Украины, принятые без Киева, он назвал пустыми словами.

"Эти трое могут встретиться и обсуждать что угодно, у них есть на это право. Но если они захотят что-то решить об Украине, это будет просто риторика, а не реальный результат. Опыт этой войны показал это уже несколько раз", - подчеркнул он.

Зеленский уточнил, что вопрос об участии Украины во встрече обсуждали команды двух стран.

Пойдет ли Украина на территориальные уступки

От дипломатии великих держав разговор вернулся к собственной позиции Киева. Зеленский напомнил, что Украина неоднократно соглашалась на американские инициативы. В том числе в 2025 году в Саудовской Аравии она поддержала безусловное прекращение огня, хотя изначально настаивала на гарантиях безопасности.

"Команда президента сказала: безусловное прекращение огня. Я сказал: хорошо. Потом все об этом забыли, поняли, что Путин этого не хочет. Мы всегда говорили "окей". И только когда речь шла о признании оккупированных территорий, я говорил, что никогда этого не сделаю", - заявил президент.

Он также рассказал, что еще до избрания Трампа предупреждал его о позиции Путина.

"Президент Трамп сказал мне: я стану президентом и закончу эту войну за 24 часа. Я ответил: дай Бог, но это будет сложно, потому что Путин всегда будет показывать, что хочет закончить войну, а на самом деле он хочет убивать нас и оккупировать", - вспомнил Зеленский.

Он добавил, что Украина открыта к переговорам в любом формате и в любой стране, кроме России.

Хронология прекращения войны Дональдом Трампом / Инфографика: Главред

Проверяет ли Путин НАТО на прочность

Затем журналист спросил о диверсиях и нарушениях воздушного пространства в Европе. Зеленский назвал это не предположением, а установленным фактом. Он перечислил страны, которые уже столкнулись с российскими дронами, атаками на суда и кибератаками.

"Он атаковал дронами Польшу, Молдову, Румынию, страны Балтии - Эстонию, Латвию, Литву. Атаковал в территориальных водах Румынии, Болгарии, Турции гражданские суда с украинским зерном. Он использует кибератаки против США, Великобритании, Италии, Норвегии, Финляндии", - рассказал президент.

"Он уже атаковал страны НАТО и не НАТО, страны ЕС и не ЕС. Он делал это несколько раз", - резюмировал Зеленский.

На вопрос, почему Трамп при этом винит в войне его, а не Путина, глава государства ответил коротко: он думает, что знает причину, но говорить о ней открыто не должен.

Что изменят выборы в Конгресс США для Украины

Затронули в интервью и американские промежуточные выборы. Зеленский сказал, что результат для Украины будет зависеть от действий обновленного Конгресса. Он подчеркнул, что США уже находили способы военной помощи другим союзникам.

"Конгресс, если захочет, может поддержать Украину. Соединенные Штаты нашли способ поддержать Израиль, страны Ближнего Востока оружием и пакетами помощи. Когда США хотят что-то изменить, эта страна знает, как это сделать", - заявил президент.

Главной потребностью он назвал средства противоракетной обороны для защиты мирного населения.

"Нам нужны противоракетные средства, просто чтобы защищать людей. Я очень благодарен за двухпартийную поддержку. Надеюсь, что Конгресс не позволит агрессору победить", - подчеркнул Зеленский.

Могут ли США и Китай остановить войну России

В завершение журналист спросил, что Зеленский сказал бы Трампу, Путину и Си, если бы оказался за их столом. Президент ответил, что у Вашингтона и Пекина достаточно экономических рычагов, чтобы закончить войну за один разговор. Для этого, по его словам, нужно пригрозить Москве разрывом торговли.

"У Китая и США достаточно силы, чтобы остановить Путина за одну встречу. Если Китай и США скажут, что введут санкции, остановят экспорт, импорт и торговлю с Россией, - это конец войны. Один диалог на 15–30 минут", - заявил президент.

Он указал, что в российских ракетах и дронах есть компоненты из Китая, Европы и США. Поэтому, по мнению Зеленского, отсутствие давления со стороны крупнейших экономик означает отсутствие желания закончить войну.

"Недостаточно просто сказать, что вы хотите закончить войну. Вы очень большие для этого, очень влиятельные экономически. Стабильность в мире зависит от таких больших игроков. И если вы не можете остановить Путина, значит, вы в этом не заинтересованы", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео - Полное интервью Владимира Зеленского NBC News:

Читайте другие материалы Главреда:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред