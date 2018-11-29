Владимир Зеленский / УНИАН

Место рождения, образование

25 января 1978 год, Кривой Рог, УССР. Получил диплом юриста в Криворожском экономическом институте Киевского национального экономического университета.

КВН

Зеленский первую широкую известность в "Клубе веселых и находчивых" получил как участник СТЭМ "Беспризорник", команда "Молодой Кривой Рог","Запорожье-Кривой Рог-Транзит". В 1997-м совместно с Денисом Манжосовым, Юрием Краповым и Александром Пикаловым создал команду "95-й квартал" (названную в честь одного из районов Кривого Рога). В ней Зеленский был капитаном и автором большинства номеров. В 1998-2003 годах команда "95-й квартал" регулярно выступает в Высшей лиге КВН и имеет постоянные гастроли по России и странам СНГ. В 2003 году именно на почве гастрольной деятельности случился конфликт команды с Александром Масляковым и управляющей КВН компанией "АМиК". Однако лично Зеленскому предложили продолжить работу - одному, без команды - в качестве автора и редактора. Тот отказался и со всем "95-м кварталом" покинул КВН.

"Студия "Квартал 95""

В конце 2003-года руководство телеканала "1+1" предлагает Зеленскому и его коллегам сделать и отснять серию концертов, состоящих из лучших КВНовских номеров команды. Подготовка проекта начинается через несколько месяцев. Средства на него аккумулируются всеми участниками. В частности, Зеленский работает ведущим кулинарной передачи. В конечном итоге, телешоу "Вечерний квартал" стартует в 2005 году уже на телеканале "Интер". Довольно скоро программа выбивается в лидеры украинского телевизионно-эстрадного юмора. В дальнейшем открывается студия "Квартал-95". Помимо "Вечерного квартала", Зеленский с партнерами делают программы "Бойцовский клуб", "Украина, вставай", "Вечерний Киев", пишут сценарии для других телепроектов ("Песня года", "Полундра"), мюзиклов ("За двумя зайцами", "Три мушкетёра", "Очень новогоднее кино или ночь в музее") и выпускают прочий развлекательный контент.

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В 2008 году сыграл одну из главных ролей - стоматолога Игоря в романтической комедии "Любовь в большом городе" (снятой по сценарию "Студии Квартал-95"). Впоследствии снялся в продолжениях фильма, вышедших в 2010 и 2013 году соответственно.В 2011 году в прокат вышел ремейк легендарного фильма Эльдара Рязанова "Служебный роман". Зеленский в новой версии сыграл главную роль - Анатолия Новосельцева. В 2012 году вышла пародийная комедия "Ржевский против Наполеона", где он сыграл Наполеона Бонапарта.В 2015 году Зеленский сыграл главную роль - Василия Петровича Голобородько, учителя истории, волею случая становящегося президентом Украины, в телесериале производства "Студии Квартал-95" - "Слуга народа". Затем повторил роль в полнометражном фильме и во втором сезоне сериала.

Поддержка АТО

Владимир Зеленский вместе со своими коллегами активно поддерживал проведение Антитеррористической операции на востоке Украине. Все они неоднократно давали концерты в зоне АТО, а также отчисляли часть средств из своих гонораров (в том числе и заработанных на территории России) на нужды украинских бойцов, Впоследствии это стало поводом для того, чтобы против Зеленского и легендарной украинской актрисы Ады Роговцевой российские правоохранители открыли уголовное дело.

Тем не менее, комедийные фильмы "8 лучших свиданий" и "8 новых свиданий", в которых Зеленский играл главную роль и был одним из сценаристов, выходили в прокат в РФ 2015 и 2016 годах. Картины собрали в кинотеатрах России $7 433 309 и $2 802 460 соответственно.

Семья

Супруга - Елена Зеленская. Дети - Александра и Кирилл.

семья Зеленского / Viva

Поход в политику

С конца 2017 года в украинских СМИ начала активно муссироваться возможность того, что Владимир Зеленский выставит свою кандидатуру на президентских выборах-2019. По состоянию на ноябрь 2018-го официально о своем намерении баллотироваться шоумен так и не объявил, однако в публичном пространстве он продолжает держать интригу. Согласно последним социологическим опросам, Зеленский обходит по популярности большую часть кандидатов, включая действующего президента Петра Порошенко, и может победить во втором туре в противостоянии с лидером фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Официально же на данный момент подтверждено лишь создание партии "Слуга народа", руководителем которой значится Иван Баканов - глава ООО "Квартал 95" с 2013 года.