Порошенко на публике спел для Зеленского: опубликовано видео

Петр Порошенко / President.gov.ua

Действующий глава Украины, вышедший во второй тур президента страны, Петр Порошенко на публике исполнил строчку из легендарной украинской народной песни "Ти ж мене підманула".

Блеснуть вокалом Порошенко решил после того, как в одиночестве прибыл на дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским на киевский стадион НСК Олимпийский в одиночестве.

Соответствующая видеозапись была опубликована на YouTube.В ролике четко видно, как Порошенко выступает дуэтом с известным украинским музыкантов Иваном Ланьо, вокалистом/аккордеонистам рок-группы KOZAK SYSTEM.

"Может, хоть так Владимир Александрович нас услышит", — иронично заметил президент Украины.Закончив петь, Порошенко ушел со сцены - ради фотографирования со своими сторонниками.

Напомним, ранее Главред собрал главные тезисы из выступления Петра Порошенко на дебатах на НСК Олимпийском.