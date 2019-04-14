Порошенко на публике спел для Зеленского: опубликовано видео

Компанию по пению для Петра Порошенко составил известный украинский музыкант Иван Леньо.
Действующий глава Украины, вышедший во второй тур президента страны, Петр Порошенко на публике исполнил строчку из легендарной украинской народной песни "Ти ж мене підманула".
Блеснуть вокалом Порошенко решил после того, как в одиночестве прибыл на дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским на киевский стадион НСК Олимпийский в одиночестве.
Соответствующая видеозапись была опубликована на YouTube.В ролике четко видно, как Порошенко выступает дуэтом с известным украинским музыкантов Иваном Ланьо, вокалистом/аккордеонистам рок-группы KOZAK SYSTEM.
"Может, хоть так Владимир Александрович нас услышит", — иронично заметил президент Украины.Закончив петь, Порошенко ушел со сцены - ради фотографирования со своими сторонниками.
Напомним, ранее Главред собрал главные тезисы из выступления Петра Порошенко на дебатах на НСК Олимпийском.