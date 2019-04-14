Предвыборные дебаты Порошенко на Олимпийском: основные тезисы

14 апреля 2019, 16:47

Петру Порошенко, как и ожидалось, пришлось выступать на дебатах на стадионе НСК Олимпийский в гордом одиночествею

Петр Порошенко
Петр Порошенко в ожидании Зеленского / Twitter президента

В воскресенье, 14 апреля, Петр Порошенко прибыл на дебаты на НСК Олимпийский со своим оппонентом по второму туру президентских выборов Владимиром Зеленским. В 14:02 Порошенко поднялся на специально сооруженную сцену в одном из помещений стадиона и начал выступать.

Действующий президент Украины перво-наперво заявил о том, что, если Зеленский уже вернулся из Франции и посетит  дебаты, то миллионы жителей страны смогут увидеть его ответы на сложные вопросы, а тысячи собравшихся на НСК Олимпийский зрителем - на больших экранах. Затем Порошенко предложил подождать Зеленского до 15.00, исполнил куплет украинской народной песни: "Підманула, підвела" и начал отвечать на вопросы журналистов.

Обращение к Зеленскому

"Зеленского приглашали, чтобы он хоть что-то рассказал. Если его изберут - это будет выбор украинского народа и я его буду уважать. Меня беспокоит, что мы должны пойти снова на референдум (как предлагает Владимир Зеленский - Главред.) и остановить евроинтеграцию. Референдум должен проходить предметно - готов ли украинский народ делегировать часть полномочий наднациональным органам",  - заявил Порошенко.

"Мне не нравится виртуальный кандидат. Для большинства это сюжет с Слуги народа, но мы выбираем не Голобородько, говорит Порошенко. Соберись с силами и придите на дебаты - вновь призывает президент Зеленского. Я уже пришел на канал 1+1", - заявил он впоследствии.

В конце своего выступления Порошенко еще раз призвал Зеленского приехать в эфир ICTV  - в понедельник, 15 апреля, на 22:30.

Борды с Путиным

По словам действующего президента, скандальные борды, на которых он как бы противостоит Владимир Путину, всего лишь намекали на то, что президент РФ очень хочет смены власти в Украине.

Увольнение Семочко

Сперва президент рассказал о том, что Сергей Семочко, глава Службы внешней разведки, попавший  в крупный скандал минувшей осенью, был уволен со своего поста в минувшую пятницу.

Продажа бизнеса

По словам Порошенко, что за пятилетнее пребывание на посту президента Украины он продал весь бизнес, на который нашлись покупатели.

"Там, где есть покупатель, даже если сейчас денег нет [либо нужно - Главред] дать большую рассрочку на много лет, я продал собственность. Речь шла о "Кузне на Рыбальском". Есть новый владелец, приняты соответствующие решения", - заявил он.

Остальные активы, которые не удалось прямо продать, по словам Порошенко, он отдал в доверительное владение - пресловутый "слепой траст".

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