Порошенко с Зеленским в прямом эфире устроили перепалку и кинули друг другу вызовы на дебаты

Петр Порошенко и Владимир Зеленский / Главред

Действующий гарант Конституции Петр Порошенко внезапно приехал в студию программы Право на власть телеканала 1+1 - по его словам, для того, чтобы пригласить на дебаты своего оппонента по второму туру президентских выборов 2019 Владимира Зеленского.

"Я, господин Владимир Александрович, с разрешения ведущей, приглашаю вас на дебаты сегодня и сейчас в эту студию", - заявил Порошенко.

Далее, Зеленский по телефонной связи заявил о том, что сейчас находится в столице Франции, Париже - прибыв туда ради встречи с президентом этой страны, Эммануэлем Макроном. Более того, он утверждает, что за его поездкой в аэропорт осуществляли слежку сотрудники СБУ на автомобиле.

Конструктивного разговора не получилось. Оба кандидата, перебивая друг друга, продолжали гнуть свои линии.

Зеленский несколько раз повторил для Порошенко свое приглашение на дебаты 19 апреля на НСК Олимпийский.

"Я пригласил 19 апреля Петра Порошенко на дебаты на НСК Олимпийский. И приглашаю его на эту дату, с большой радостью", - заявил кандидат.

В ответ Петр Порошенко рассказал о своем грядущем визите в Берлин, а также пригласил оппонента на дебаты на этот же стадион - но на 14 апреля. 19 апреля, по словам президента, он, согласно законодательству, планирует быть на дебатах в студии Общественного вещания.

Финал у разговора был такой:

Порошенко - Зеленскому: "Вы закончили?".

Зеленський - Порошенко: "Я закончу через пять лет, а Вы - 22 апреля".

Внезапный поступок Порошенко и все, произошедшее в прямом эфире 1+1 вызвало оживленную реакцию пользователей украинского сегмента Facebook.

"Ну что, как вам этот баттл Зеленского и Порошенко только что на Плюсах? "Господин Порошенко...Господин Зеленский", "Вы закончили?" "Вы закончите 22 числа", ну вот вам и репетиция дебатов, хорошо что были не в одной студии, что я вам скажу На стадионе лучше не будет (если будет)", - иронично прокомментировала Юлия Забелина.

"Зеленский сейчас разговаривает с Порошенко как Буратино из горшка с костями. Это фееричный трэш какой-то. 19 числа. НСК Олимпийский. Точка", - дал оценку ситуации Юрий Романенко.

"Первый публичний контакт Порошенко и Зеленского произошел. Судя по этим пяти минутам - если таки организуют полноценные дебаты - это будет мега-битва. Это Аустерлиц, умноженный на Сталинград. Ну и трэша будет немеряно, конечно. В принципе, все к нему может и свестись", - порадовался градусу дискуссии журналист Милан Лелич.

Напомним, ранее глава НОТУ Зураб Аласания прокомментировал озвученную 11 апреля главой штаба Зеленского Иваном Бакановым идею о проведении дебатов кандидатов в президенты по телемосту в прямом эфире.

До этого авторитетный астролог Влад Росс рассказал, когда и где состоятся дебаты между Зеленским и Порошенко, а также объяснил, почему Порошенко настаивает на проведении дебатов 14 апреля.