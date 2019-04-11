Аласания в пух и прах разнес идею дебатов Порошенко и Зеленского по телемосту

Зураб Аласания / Facebook.com

Телемоста в прямом эфире Общественного вещания между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским не может быть.

С таким заявлением в комментарии порталу theБабель выступил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.

"Телемост запрещен правилами дебатов. Его не будет. Если 19-го придет Порошенко, он получит свое время в эфире, но это будет неинтересно", − заявил он.

Аласания также добавил, что команда Зеленского вряд ли организует его визит на дебаты в телестудии Общественного вещания.

"Они не заинтересованы в дебатах", − подчеркнул глава НОТУ.

Аласания комментировал озвученную 11 апреля главой штаба Зеленского Иваном Бакановым идею о проведении дебатов кандидатов в президенты по телемосту в прямом эфире.

До этого авторитетный астролог Влад Росс рассказал, когда и где состоятся дебаты между Зеленским и Порошенко, а также объяснил, почему Порошенко настаивает на проведении дебатов 14 апреля.