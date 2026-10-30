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Астрономы удивили сенсационным открытием: за Плутоном "всплыла" новая планета

Алексей Тесля
30 октября 2026, 02:10
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Сейчас 2026 ED138 находится на удалении в 46 астрономических единиц.
космос
Астрономы сделали важное открытие / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Объект за орбитой Плутона может оказаться карликовой планетой
  • 2026 ED138 находится на удалении в 46 астрономических единиц

Астрономы недавно сделали сенсацмонное открытие - обнаружили за орбитой Плутона новый объект, который может оказаться карликовой планетой.

Объект получил временное наименование 2026 ED138. Предварительный анализ говорит о том, что это может быть один из самых крупных и ярких объектов за орбитой Нептуна, сообщает Rubinobservatory.

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Первое наблюдение 2026 ED138 состоялось 4 марта 2026 года, однако внимание на объект ученые обратили только в середине октября. Как оказалось, с весны 2026 ED138 наблюдали уже несколько раз, что позволило рассчитать параметры орбиты кандидата в карликовые планеты.

Сейчас 2026 ED138 находится на удалении в 46 астрономических единиц ­- эта единица измерения (а.е.) соответствует расстоянию от Земли до Солнца или 150 миллионам километров.

Для сравнения, орбита Плутона расположена от Солнца примерно в 40 астрономических единицах, Нептуна - примерно в 30 а. е. от Солнца. В пересчете на более привычные единицы, 2026 ED138 удалена от Солнца на 6,88 миллиарда километров или 6,38 световых часов.

Что такое карликовая планета

Статус карликовой планеты могут получить такие объекты, которые одновременно вращаются вокруг Солнца, не являются спутником какой-либо из известных планет, имеют достаточную массу, чтобы приобрести за счет собственной гравитации сферическую форму, но при этом не могут расчистить свою орбиту от других объектов.

Именно из-за нарушения последнего требования Плутон в 2006 году - одновременно с уточнением определения - был признан карликовой планетой Международным астрономическим союзом (МАС).

Международный астрономический союз сейчас признает пять карликовых планет в Солнечной системе. Помимо Плутона это Церера, Хаумеа, Макемаке и Эрида. Существует также около десятка объектов-кандидатов, статус которых не до конца ясен. Пока о 2026 ED138 известно очень мало, в том числе не понятно, удовлетворяет ли объект требованию по достаточной массе и сферической форме.

Необычная находка в космосе: астрономы раскрыли новый секрет

Астрономы выявили неизвестный объект, приблизившийся к Земле, применив необычный способ наблюдения. Чтобы исключить помехи от спутников и космического мусора, учёные использовали земную тень, которая помогла отделить нужный сигнал от искусственных следов на орбите.

Благодаря этому методу исследователям удалось обнаружить объект, который прежде оставался незаметным на фоне яркого неба. Новая техника наблюдения открыла возможность выявлять космические тела, которые сложно различить традиционными способами.

Ранее сообщалось о том, что загадочный сигнал из космоса поставил астрономов в тупик. Учёные обнаружили семь сигналов, шесть из которых удалось связать с известными галактиками.

Как сообщал Главред, астрономы засекли загадочное тело рядом с Землёй. Ученые полагают, что синее сияние вызвано активным выбросом газов - прежде всего молекул углерода.

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Потенциально опасные астрономические объекты

Потенциально опасный астрономический объект (ПНАО) - космический объект (астероид или комета), который может приближаться к Земле на потенциально опасное расстояние (0,05 a.o.) и имеет достаточно большие размеры более 492 футов (150 м) для того, чтобы столкновение нанесло значительный ущерб. Подавляющее большинство известных сейчас ПНАО - астероиды, также имеется небольшое количество комет.

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