Без морозилки и лишних хлопот: как заготовить капусту для голубцов на зиму

Капусту для голубцов можно замариновать на зиму в трёхлитровых банках. Как подготовить листья, приготовить рассол и правильно хранить домашнюю заготовку?

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Капуста для голубцов на зиму / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Как заквасить капустные листья без замораживания

Какие пропорции соли нужны для рассола

Где хранить банки с капустой зимой

Домашняя заготовка капусты для голубцов помогает заранее подготовить листья для любимого блюда и не тратить время на их разборку перед приготовлением. Для этого не обязательно использовать морозильную камеру: капустные листья можно заквасить в банках и хранить в прохладном месте. Главред расскажет подробнее.

Простой способ заготовки капустных листьев на зиму показала автор украинского YouTube-канала "Я и мои козы". Метод предусматривает предварительную разборку кочана, укладку листьев в трехлитровые банки и заливку солевым раствором. Такой вариант может стать альтернативой замораживанию, особенно когда нужно экономить место в морозильной камере или ограничивать потребление электроэнергии.

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Как подготовить капусту для голубцов на зиму

Сначала нужно выбрать кочан капусты, листья которой подходят для приготовления голубцов. Перед заготовкой кочан очищают от внешних поврежденных листьев и вырезают твёрдую сердцевину. После этого капусту опускают в кипящую воду, чтобы листья постепенно размягчались и легче отделялись друг от друга.

В процессе термической обработки листья осторожно снимают и вынимают из воды. Важно не переварить их, чтобы они не стали слишком мягкими и не рвались при дальнейшем использовании.

После охлаждения с каждого листа при необходимости срезают или утоньшают грубые центральные прожилки. Это облегчает заворачивание начинки и помогает подготовить листья к хранению.

Подготовленные листья сортируют по размеру: крупные откладывают отдельно от более мелких. Затем их скручивают в рулетики, ориентируясь на размер будущих голубцов, и плотно укладывают в чистые трёхлитровые банки. Листья должны занимать как можно больше места, но их не следует чрезмерно сжимать, чтобы не повредить.

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Как приготовить рассол для капустных листьев

Для заливки используют воду и соль. В рецепте автора на один литр воды предусмотрено примерно одна столовая ложка соли с небольшой горкой.

Соль тщательно размешивают в воде до растворения. Если в ней есть примеси или осадок, раствору дают немного отстояться, а осадок не переливают в банку.

Подготовленные рулетики из капустных листьев заливают рассолом до самого верха, чтобы жидкость заполнила промежутки между листьями. Под банки ставят тарелки или другие емкости, поскольку во время брожения рассол может вытекать через край.

Важно следить, чтобы листья оставались покрытыми жидкостью. Если её уровень понижается, нужно проверить состояние заготовки и при необходимости долить рассол. Для безопасного хранения важны не только чистота тары и правильная концентрация соли, но и надлежащие условия ферментации.

Видео о том, как заквасить капусту для голубцов в банках, можно посмотреть здесь:

Сколько времени квасить капусту для голубцов

Банки оставляют при комнатной температуре примерно на 3–5 дней. Продолжительность брожения зависит от температуры в помещении и хода ферментации. В этот период рассол может подниматься и вытекать, поэтому тарелки под банками помогут избежать беспорядка.

Автор также советует периодически осторожно прокалывать листья ложкой или ножом, чтобы выпускать скопившийся воздух и способствовать проникновению рассола в полости между листьями. При этом нужно пользоваться чистой кухонной утварью и не допускать загрязнения заготовки.

Не стоит определять готовность только по количеству дней. Во время ферментации нужно следить за запахом, внешним видом листьев и рассола. Если появляются плесень, необычная окраска или неприятный гнилостный запах, такую заготовку не следует пробовать или использовать.

Как хранить капусту для голубцов в банках зимой

По завершении брожения банки накрывают чистыми крышками и переносят в погреб или другое прохладное место. Температура хранения должна быть достаточно низкой, чтобы замедлить дальнейшее брожение и порчу продукта.

Особое внимание нужно уделять жидкости в банке. Капустные листья должны оставаться полностью погруженными в рассол. Если часть листьев была взята для приготовления голубцов и уровень жидкости снизился, его нужно восполнить соответствующим рассолом, а не просто оставлять листья открытыми.

При использовании заготовки важно доставать листья чистыми руками или чистой кухонной утварью и сразу же возвращать банку в холод. Такой подход поможет снизить риск загрязнения и продлить срок хранения.

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