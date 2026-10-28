Пятна на диване исчезнут без дорогой чистки: какой кухонный лайфхак советуют в сети

Понадобится лишь кипяток, тряпка и средство, которое есть почти на каждой кухне.

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Простой способ удалить пятна с дивана / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Зачем прикладывать к дивану крышку от кастрюли

Как избавиться от неприятного запаха обивки

Чем вывести жирные и стойкие пятна

Обычная крышка от кастрюли и капсула для посудомоечной машины помогут вывести свежие пятна с обивки дивана без моющего пылесоса и вызова специалистов. Этот метод часто советуют женщины в сети, сообщает Super Express.

Диван относится к мебели, которой в доме пользуются наиболее активно, поэтому загрязнения на нём появляются регулярно. Нередко наряду с видимыми следами обивка начинает еще и неприятно пахнуть. Чтобы мебель сохраняла опрятный вид, ее рекомендуют стирать не реже одного раза в шесть месяцев.

Для этого можно заказать услуги клининговой компании или воспользоваться моющим пылесосом. Однако если пятен немного или они еще не успели въесться в ткань, издание предлагает обойтись подручными средствами.

"Они эффективны, дешевы и безопасны для большинства тканей", - пишет издание.

Как работает метод с крышкой

Сначала нужно вскипятить около двух литров воды и растворить в ней капсулу для посудомоечной машины. Когда она полностью растворится, в горячий раствор окунают тряпку, слегка отжимают лишнюю влагу и обертывают ею крышку от кастрюли.

Такой крышкой тщательно протирают обивку, периодически ополаскивая тряпку в приготовленной жидкости. После завершения диван оставляют сохнуть, а затем пылесосят.

Ключевой этап - качественная просушка мебели. Если обивка останется влажной, возникает риск появления затхлого запаха, плесени и некрасивых разводов от воды.

Сода, крахмал и уксус: что делать с запахом и жиром

Если ткань потеряла свежесть, её поверхность посыпают пищевой содой, втирают щёткой и оставляют на три часа. Затем соду убирают пылесосом: она хорошо впитывает посторонние запахи.

Для жирных пятен издание советует картофельный крахмал. Его насыпают на загрязнение на полчаса, за это время он впитывает жир, и пятно исчезает. С самыми стойкими следами рекомендуют бороться раствором воды с уксусом.

Смотрите видео о том, как почистить диван без химчистки:

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Об источнике: Super Express Super Express - польское издание, специализирующееся на разнообразной тематике. На сайте можно найти новости об изменениях в Польше, а также советы, лайфхаки и полезную информацию.

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