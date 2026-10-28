Пятна на диване исчезнут без дорогой чистки: какой кухонный лайфхак советуют в сети

Вы узнаете:
- Зачем прикладывать к дивану крышку от кастрюли
- Как избавиться от неприятного запаха обивки
- Чем вывести жирные и стойкие пятна
Обычная крышка от кастрюли и капсула для посудомоечной машины помогут вывести свежие пятна с обивки дивана без моющего пылесоса и вызова специалистов. Этот метод часто советуют женщины в сети, сообщает Super Express.
Диван относится к мебели, которой в доме пользуются наиболее активно, поэтому загрязнения на нём появляются регулярно. Нередко наряду с видимыми следами обивка начинает еще и неприятно пахнуть. Чтобы мебель сохраняла опрятный вид, ее рекомендуют стирать не реже одного раза в шесть месяцев.
Для этого можно заказать услуги клининговой компании или воспользоваться моющим пылесосом. Однако если пятен немного или они еще не успели въесться в ткань, издание предлагает обойтись подручными средствами.
"Они эффективны, дешевы и безопасны для большинства тканей", - пишет издание.
Как работает метод с крышкой
Сначала нужно вскипятить около двух литров воды и растворить в ней капсулу для посудомоечной машины. Когда она полностью растворится, в горячий раствор окунают тряпку, слегка отжимают лишнюю влагу и обертывают ею крышку от кастрюли.
Такой крышкой тщательно протирают обивку, периодически ополаскивая тряпку в приготовленной жидкости. После завершения диван оставляют сохнуть, а затем пылесосят.
Ключевой этап - качественная просушка мебели. Если обивка останется влажной, возникает риск появления затхлого запаха, плесени и некрасивых разводов от воды.
Сода, крахмал и уксус: что делать с запахом и жиром
Если ткань потеряла свежесть, её поверхность посыпают пищевой содой, втирают щёткой и оставляют на три часа. Затем соду убирают пылесосом: она хорошо впитывает посторонние запахи.
Для жирных пятен издание советует картофельный крахмал. Его насыпают на загрязнение на полчаса, за это время он впитывает жир, и пятно исчезает. С самыми стойкими следами рекомендуют бороться раствором воды с уксусом.
Смотрите видео о том, как почистить диван без химчистки:
@sizovasofiaa Как почистить диван без химчистки? ?️ #лайфхак#лайфхакдлядома#идея#полезно#диван#химчистка#уборка#эко#экоуборка♬ оригинальный звук - Сизова София
Вас может заинтересовать:
- Как очистить ковер от жирных пятен: поможет простое домашнее средство
- При какой температуре стирать одежду и белье, чтобы сэкономить на счетах за свет
- Долго тереть не придется: как очистить эмалированную кастрюлю от черного нагара
Об источнике: Super Express
Super Express - польское издание, специализирующееся на разнообразной тематике. На сайте можно найти новости об изменениях в Польше, а также советы, лайфхаки и полезную информацию.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред