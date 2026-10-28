Садоводы закапывают сырые яйца под растениями: в чём польза метода

Зачем закапывать сырое яйцо при посадке растений? Узнайте, помогает ли этот метод почве, как использовать скорлупу и заменяет ли она удобрения.

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Сырое яйцо при посадке растений / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Зачем закапывают сырое яйцо при посадке растений

Как использовать яичную скорлупу на огороде

Заменит ли яйцо обычные удобрения

Стремясь получить щедрый урожай без агрессивной химии, садоводы все чаще обращаются к народным методам. Один из необычных способов подкормки - закапывать цельное сырое яйцо в почву при посадке растений. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает венгерский портал Blikk.hu, яйца, закопанные в землю, постепенно разлагаются и могут возвращать в почву органические вещества и питательные элементы. В то же время скорость их высвобождения зависит от условий почвы, а сам метод не гарантирует лучшего роста или повышения урожайности.

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Как использовать сырое яйцо при посадке растений

Сырое яйцо разлагается не сразу, поэтому питательные вещества высвобождаются постепенно. Однако эффективность такой подкормки зависит от состава почвы и потребностей конкретного растения.

При посадке сторонники этого метода советуют выкопать яму нужной глубины, положить на дно цельное сырое яйцо и засыпать его землей. Только после этого высаживают растение. Важно, чтобы корни не соприкасались напрямую с разлагающимся яйцом.

В то же время стоит помнить, что сырые яйца могут привлекать животных и создавать неприятный запах при разложении. Поэтому этот способ не стоит считать универсальным решением для сада или огорода.

Видео о том, как использовать яичную скорлупу, можно посмотреть здесь:

Чем полезна яичная скорлупа для почвы

Яичную скорлупу также можно использовать в садоводстве. Она содержит карбонат кальция, который может служить источником этого элемента для почвы. Однако скорлупа разлагается медленно, особенно если её недостаточно измельчить.

Перед использованием скорлупу высушивают и тщательно измельчают. Затем её можно добавить в компост или небольшое количество смешать с почвой. В то же время не стоит рассчитывать на быстрое обогащение растений кальцием: эффект зависит от кислотности почвы, размера частиц и других условий.

Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений инфографика / Главред

Может ли яйцо заменить удобрения

Закапывание сырых яиц не заменяет полноценного ухода за растениями и сбалансированного питания. Хотя яйца содержат органические вещества, утверждения о том, что они гарантированно обеспечивают растения необходимым количеством азота, фосфора и других элементов, требуют осторожного отношения.

Для поддержания плодородия почвы надежнее использовать зрелый компост или хорошо перепревший органический материал. Важными остаются также регулярный полив, соответствующая структура почвы и учет потребностей конкретной культуры.

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Об источнике: издание Blikk Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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