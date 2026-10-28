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В Украину надвигается холод: синоптик раскрыла, когда температура резко снизится

Инна Ковенько
28 октября 2026, 15:14
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В среду, 29 октября, в некоторых регионах Украины температура воздуха поднимется до +20 градусов, однако в начале ноября ожидается заметное похолодание.
Погода в Украине 29 октября
Погода в Украине 29 октября / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине 29 октября
  • В каких областях ожидаются дожди
  • Когда в Украине ожидается похолодание

В Украине до конца октября сохранится теплая погода, однако с началом ноября ожидается похолодание. Дневная температура воздуха снизится до +5…+9 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По её прогнозу, в среду, 29 октября, теплее всего будет на юге и востоке Украины, а также местами в центральных областях. Там температура воздуха составит +15…+20 градусов.

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На севере Украины и в большинстве центральных областей ожидается +11…+14 градусов. В западных областях и в Винницкой области будет прохладнее - +8…+10 градусов.

Где в Украине пройдут дожди

По прогнозу синоптика, дожди пройдут местами на западе Украины, в Винницкой, Кировоградской, Одесской областях и местами в Черкасской области. На остальной территории осадков не предвидится, а в восточных областях будет солнечно.

На юге, востоке и в большинстве центральных областей прогнозируются штормовые порывы ветра со скоростью 15–20 метров в секунду.

Какая будет погода в Киеве

В Киеве 29 октября существенных осадков не ожидается. Днем температура воздуха составит +10…+12 градусов.

"Напоминаю. Логичное позднеосеннее похолодание начнется с начала ноября", - отметила Диденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Когда в Украине может выпасть первый снег

Начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии NV заявила, что первый снег может выпасть в первой декаде ноября в отдельных западных областях Украины. По ее словам, в высокогорье Карпат снежный покров местами уже достигает 14 сантиметров.

По словам синоптика, более подробный прогноз относительно снегопадов синоптики обнародуют позже. В то же время первые признаки приближения холодов украинцы почувствуют уже в ближайшие дни.

"Но пока можно сказать следующее: будет прохладная погода, возможно, даже с нотками зимы", - отметила Птуха.

Погода в Украине - последние новости

Главред писал, что, по словам синоптиков Укргидрометцентра, погода в Украине 28 октября будет теплой. Ее будет определять противостояние антициклона с востока и циклоничности над Черным морем.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что погода в Украине до 1 ноября будет аномально теплой и преимущественно сухой во всех регионах. В последние дни октября погодные условия на территории Украины будут определяться антициклоном и областью повышенного атмосферного давления.

Напомним, начальник Черкасского регионального центра по гидрометеорологии Виталий Постригань также говорил, что в Украине до конца октября сохранится аномально теплая погода. Антициклон Gerhard принесет больше солнца, а температура днем будет достигать +18 градусов.

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О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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