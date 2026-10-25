Аномальное тепло возвращается в Украину: синоптик назвал даты смены погоды

Украинцев предупредили о повышении температуры вплоть до +21 градуса.

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Прогноз погоды в Украине на 26 октября - 1 ноября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Как изменится температура в последние дни октября

В каких областях ожидаются осадки

Где утром и ночью возможны туманы

Погода в Украине с 26 октября по 1 ноября будет аномально теплой и преимущественно сухой во всех регионах. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в последние дни октября погодные условия на территории Украины будут определяться антициклоном и областью повышенного атмосферного давления. Поэтому и ожидается преобладание устойчивой и теплой воздушной массы.

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"Лишь изредка будут проходить небольшие дожди в западных и юго-западных регионах. Температурный фон ожидается значительно выше климатической нормы, а в ночное и утреннее время не исключены местами слабые туманы", - отметил синоптик.

Синоптическая карта / фото: meteoprog.com

Погода в Украине 26 октября

В понедельник в западной части страны ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ночью и утром в юго-западных областях местами возможен туман.

Ветер будет юго-восточный, 5–10 м/с, на Правобережье - переменного направления, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +6+11 градусов, днём +12+17 градусов, в западных областях около +10 градусов, в Крыму местами до +21 градуса.

Погода в Украине 26 октября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине 27 октября

Во вторник в большинстве регионов Украины будет переменная облачность, без осадков. Лишь в Одесской, Винницкой и Черновицкой областях малоактивный атмосферный фронт принесет небольшие дожди и пасмурное небо.

Ветер ожидается переменного направления, на Левобережье преимущественно восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается в диапазоне +5+11 градусов, в западной части 0+5 градусов. В дневное время - +13+18 градусов, в западных областях +8+13 градусов.

Погода в Украине 27 октября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине 28 октября

В среду на всей территории Украины, по словам Кибальчича, ожидается теплая и сухая погода, без осадков. Лишь в Крыму днем местами пройдут умеренные дожди.

Ветер, по прогнозу синоптика, будет северо-восточным, в западных областях - южным, со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться около +4+9 градусов, в западных регионах 0+5 градусов; днем +12+17 градусов.

Погода в Украине 28 октября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине 29 октября

В четверг в южных областях Украины местами возможен небольшой дождь, в остальных регионах продолжится период сухой и теплой погоды. Ночью и утром местами ожидается туман.

Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха, по прогнозу Кибальчича, ночью ожидается в пределах +5+11 градусов, днем +11+16 градусов.

Погода в Украине 30 октября

В пятницу продолжится период устойчивой антициклональной погоды, поэтому на всей территории Украины осадков не предвидится. Ночью и утром местами возможен туман.

Циклон и антициклон - какая разница / Инфографика: Главред

Ветер ожидается ночью переменного направления, днём северный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +4+10 градусов, днём +11+16 градусов.

Погода в Украине 31 октября

В субботу Кибальчич предупреждает о небольшом кратковременном дожде местами в северных и восточных областях. В остальных регионах без существенных осадков.

Ветер будет северо-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +3+8 градусов, днем +10+15 градусов, на севере Левобережья +8+10 градусов.

Погода в Украине 1 ноября

В воскресенье в большинстве областей, кроме южной половины, местами пройдут небольшие дожди. Ветер западный/северо-западный, 7–12 м/с, в западных и северных областях возможны порывы до 15–17 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +3+8 градусов, днём +8+13 градусов, на крайнем юге +14+16 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что с 26 октября новый атмосферный фронт с запада будет надвигаться на территорию Украины и будет влиять на западные и северные области, вновь принося туда умеренные и небольшие дожди.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в ноябре будет похожа на октябрьскую. Температура воздуха будет постепенно снижаться, но в целом останется в пределах средних многолетних значений и не опустится ниже нормы.

Накануне стало известно, что в конце октября активность южных циклонов будет ослабевать, а погоду будет определять антициклон Gerhard. Он принесет больше солнечных часов и теплую, как для этого времени года, погоду.

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О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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