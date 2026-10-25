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Конденсат на окнах исчезнет: эксперты назвали простой способ, который занимает 5 минут

Дарья Пшеничник
25 октября 2026, 14:35
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Специалисты по уборке и отоплению рекомендуют сочетать короткое интенсивное проветривание, ежедневную вытирание стекол и использование осушителя воздуха.
Конденсат на окнах исчезнет: эксперты назвали простой способ, который занимает 5 минут
Как удалить конденсат с окон / Коллаж Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему на окнах появляется конденсат
  • Сколько минут проветривания достаточно зимой
  • Чем лучше всего удалять влагу со стекол

Самый эффективный способ предотвратить появление конденсата на окнах - ежедневное проветривание по 5–15 минут, единодушно утверждают специалисты по уборке, отоплению и обустройству жилья. С наступлением холодов проблема вновь встала перед многими британскими домами: влажные стекла по утрам становятся привычной картиной, а без регулярного ухода избыток влаги приводит к появлению черной плесени, сообщает Express

видео дня

Конденсат появляется, когда тёплый, насыщенный влагой воздух охлаждается при контакте с более холодной поверхностью, в частности со стеклом. В результате поверхности покрываются тонким слоем мелких капель, которые могут накапливаться не только ночью, но и в течение дня.

При этом охлаждать жилье для этого не придется: важно не продолжительность, а правильная организация процесса.

"Один из самых простых и эффективных способов предотвратить образование конденсата - то, что я называю "промывкой свежим воздухом". Вместо того чтобы оставлять окно приоткрытым на весь день, приоткройте окна настежь на 5–10 минут, желательно с противоположных сторон дома. Это позволяет влажному воздуху быстро выйти, не охлаждая существенно стены, пол и мебель", - советует Виктория Робинсон, специалист по интерьерам и продукт-менеджер компании Hillarys.

Директор по маркетингу Anglian Home Improvements Рэйчел Манби поддерживает этот метод. Она рекомендует ежедневно проводить 10–15-минутное проветривание даже холодными утрами, чтобы заменить сырой воздух в помещении более свежим и сухим.

Эксперт по отоплению из компании Electric Radiators Direct Стивен Хенкинсон признает, что в морозный период такой режим соблюдать нелегко, поэтому предлагает минимальный вариант.

"Открытие окон всего на пять минут в день может иметь значение, если вы не в состоянии выдержать дольше. Будет еще полезнее, если удастся оставить их открытыми на 10–15 минут", - отмечает он.

Отдельного внимания заслуживают моменты, когда в воздух попадает больше всего пара, - бытовые дела в течение дня.

"Самая эффективная профилактика - снизить влажность воздуха, прежде чем она успеет осесть. Проветривайте не менее 10 минут после приготовления пищи, принятия душа или сушки одежды в помещении, открыв окно или включив вытяжку. Во время приготовления пищи держите кастрюли под крышками", - подчеркивает Виктория Гибберт, руководительница клининговой компании The Ready Maids.

Белье, по её словам, лучше сушить в хорошо проветриваемой комнате, а не в гостиной. Помогает и стабильная умеренная температура в доме: в холодных комнатах поверхности имеют более низкую температуру, поэтому влаги на них оседает больше.

Микрофибра и скребок: как удалить влагу со стекла

Если капли уже покрыли стекла, эксперты советуют сразу приступать к делу. Самым простым средством все опрошенные специалисты называют салфетки из микрофибры.

"Чтобы удалить конденсат, протрите стекло и рамы чистой сухой салфеткой из микрофибры, обязательно тщательно высушив участок вокруг, чтобы влага не скапливалась на подоконниках", - объясняет Александра Алгуэль, эксперт по умному дому и уборке компании ECOVACS.

Кевин Пеннингтон из компании Lancashire Air Conditioning предостерегает от пассивного подхода к решению этой проблемы.

"Если вы просыпаетесь, а окна уже мокрые, не ждите, пока они высохнут сами, ведь именно из-за стоячей воды появляется чёрная плесень и гниют оконные уплотнители. Протирайте их плотной салфеткой из микрофибры или каждое утро удаляйте влагу с помощью одного из недорогих ручных оконных пылесосов", - предупреждает он.

Еще более быструю альтернативу тряпке предлагает Виктория Гибберт - ручной скребок для стекол, который не оставляет разводов.

"Главное - делать это постоянно, а не позволять влаге скапливаться. Качественный оконный стеклоочиститель с резиновым лезвием - самое полезное отдельное средство против конденсата", - убеждена она.

Как избавиться от конденсата на окнах инфографика
Как избавиться от конденсата на окнах / Инфографика: Главред

Решение, которое работает постоянно

Часть экспертов считает, что самое надежное решение требует разовых вложений.

"Осушители - один из самых эффективных способов уменьшить образование конденсата. Они удаляют избыток влаги из воздуха, не давая ей скапливаться на окнах, и помогают поддерживать оптимальную влажность в доме", - утверждает Стивен Генкинсон.

Пеннингтон также ставит такие приборы на первое место, когда речь идет о долгосрочном результате.

"Чтобы действительно избавиться от конденсата и не дать ему вернуться, лучше всего - физически удалить воду из воздуха. Вы просто включаете прибор в розетку, он втягивает влажный воздух и сбрасывает воду в резервуар. Вы удивитесь, сколько литров воды каждую неделю собирается в вашем доме только в результате обычной бытовой деятельности", - говорит он.

Смотрите видео о том, что делать с конденсатом на окнах:

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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