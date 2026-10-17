Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Окна будут сухими даже зимой: простой трюк поможет забыть о конденсате и потёках

Алексей Тесля
17 октября 2026, 19:28
google news Подпишитесь
на нас в Google
Осенью и зимой стекла охлаждаются сильнее, поэтому влага оседает на них особенно активно.
Как избавиться от конденсата
Как избавиться от конденсата / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Почему на окнах появляется влага
  • Как уменьшить конденсат без специальных приборов

С приходом холодов многие замечают, что по утрам стекла покрываются каплями воды. Особенно часто это происходит в спальнях, где за ночь накапливается влага от дыхания людей.

Если не уделять этой проблеме внимания, постоянная сырость может привести к появлению плесени, повреждению отделки и неприятному запаху в помещении, пишет Express.

видео дня

Покупка осушителя воздуха способна облегчить ситуацию, однако это не единственный способ справиться с повышенной влажностью. Иногда достаточно изменить привычки проветривания и уделять окнам всего несколько минут каждое утро.

Почему на окнах появляется влага

В воздухе всегда присутствует водяной пар. Его количество увеличивается во время приготовления пищи, принятия душа, сушки белья и даже обычного дыхания. Когда теплый влажный воздух соприкасается с холодным стеклом, он охлаждается, и содержащаяся в нем влага превращается в капли воды.

Этот процесс называется конденсацией. Температуру, при которой водяной пар начинает превращаться в жидкость, называют точкой росы.

Осенью и зимой стекла охлаждаются сильнее, поэтому влага оседает на них особенно активно. Если помещение плохо проветривается, влажность постепенно повышается, а конденсат появляется снова и снова.

Как уменьшить конденсат без специальных приборов

  • Проветривайте комнаты после пробуждения Один из самых простых способов снизить влажность - открывать окна утром на 5–10 минут. За это время накопившийся за ночь влажный воздух успевает выйти, а в помещение поступает более сухой наружный воздух.
  • Даже в холодную погоду короткое интенсивное проветривание может оказаться полезнее, чем постоянно приоткрытое окно на длительное время. После проветривания закройте створки и дайте комнате снова прогреться.
  • Не препятствуйте движению воздуха Внутренние двери по возможности стоит оставлять открытыми, чтобы воздух свободно перемещался между комнатами. Это помогает избежать скопления влаги в отдельных помещениях, особенно в спальнях и других плохо проветриваемых зонах.
  • Не закрывайте оконные вентиляционные клапаны Если в конструкции окон предусмотрены специальные приточные клапаны, не перекрывайте их без необходимости. Они обеспечивают постоянное поступление небольшого количества свежего воздуха и помогают поддерживать воздухообмен даже при закрытых створках.

Особенно важно следить за вентиляцией в спальнях, где влажность за ночь может заметно увеличиваться.

Регулярное проветривание и свободная циркуляция воздуха помогают уменьшить образование конденсата и снизить риск появления плесени. Если же окна постоянно остаются мокрыми, несмотря на эти меры, стоит проверить работу вентиляции и убедиться, что в помещении нет других источников избыточной влажности.

Как избавиться от конденсата на окнах инфографика
/ Главред

Рекомендации по борьбе с влажностью

Для уменьшения количества влаги возле окон можно использовать бытовые поглотители сырости. Небольшие контейнеры или мешочки со специальным абсорбирующим составом удобно размещать на подоконнике или рядом с оконной рамой.

Наполнитель постепенно впитывает часть влаги из окружающей среды, помогая снизить сырость в непосредственной близости от стекла. Такие средства особенно актуальны осенью и зимой, когда из-за перепада температур на окнах чаще появляется конденсат. При этом влагопоглотители лучше использовать в сочетании с регулярным проветриванием и исправной вентиляцией.

Смотрите видео - борьба с конденсатом:

В видео специалисты объясняют, почему конденсат может появляться на разных участках окон: со стороны комнаты, снаружи стекла или между стёклами внутри стеклопакета. Возникновение влаги связано с физическим процессом, при котором водяной пар превращается в жидкость.

Когда влажный воздух соприкасается с охлаждённой поверхностью, его температура падает, и на стекле образуются мельчайшие капли воды. Сам термин "конденсат" происходит от латинского condensatus, что переводится как "сгущённый" или "уплотнённый".

Ранее сообщалось о том, что одно бытовое средство спасет от конденсата. Водителям рекомендуют натирать окна автомобиля необычным средством из кухни.

Как ранее писал Главред, конденсат на окнах исчезнет навсегда: один продукт решит проблему. Это средство есть на кухне у каждой семьи.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак конденсат
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Часть Украины охватит непогода: где объявлено штормовое предупреждение

Часть Украины охватит непогода: где объявлено штормовое предупреждение

18:29Синоптик
Путин хочет превратить крупные города Украины в непригодные для жизни - The Guardian

Путин хочет превратить крупные города Украины в непригодные для жизни - The Guardian

18:27Украина
Европейские военные проведут в Польше учения для возможной миссии в Украине

Европейские военные проведут в Польше учения для возможной миссии в Украине

17:41Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке гладящего рубашку парня за 85 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке гладящего рубашку парня за 85 с

Люди собирают пустые пластиковые бутылки — как их использовать повторно

Люди собирают пустые пластиковые бутылки — как их использовать повторно

10 вещей в доме, которые следует тщательно почистить в октябре: о чем часто забывают

10 вещей в доме, которые следует тщательно почистить в октябре: о чем часто забывают

Китайский гороскоп на завтра, 18 октября: Быкам - геройство, Свиньям - уныние

Китайский гороскоп на завтра, 18 октября: Быкам - геройство, Свиньям - уныние

Ни скорлупа, ни зола: чем на самом деле защитить огород от нашествия слизней

Ни скорлупа, ни зола: чем на самом деле защитить огород от нашествия слизней

Последние новости

19:28

Окна будут сухими даже зимой: простой трюк поможет забыть о конденсате и потёках

19:21

В РФ цинично отчитались об ударах по Украине - что заявили

19:10

Не все 147 миллионов: Эйдман объяснил, каких россиян нельзя уважатьмнение

19:05

Четыре знака зодиака вскоре забудут о черной полосе: кого ждут перемены

18:29

Часть Украины охватит непогода: где объявлено штормовое предупреждение

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
18:27

Путин хочет превратить крупные города Украины в непригодные для жизни - The Guardian

18:23

"Обнуляйте сразу": россияне расстреляли пленных украинских бойцов на юге

17:55

"Убит горем": Брэд Питт получил сокрушительный удар от собственных детей

17:53

Напор воды в душе снова станет сильным: поможет обычный пакетВидео

Реклама
17:41

Европейские военные проведут в Польше учения для возможной миссии в Украине

17:25

Осенний уход за розами: простой прием для пышного цветения и крепких кустовВидео

17:08

Цены уже поднялись до 75 гривен: в Украине резко подорожал один овощ

17:08

"Больно и физически, и морально": Артур Логай сделал признание

16:43

Кейдж и Бандерас снимутся в продолжении культового сериала - детали

16:35

Зеленский заявил о возможной встрече с Путиным и раскрыл намерения диктатора

16:24

Мощные удары ВСУ: в РФ взорван военный завод БПЛА и склады ракетной бригады

16:06

Что изменить в гардеробе к зиме 2027: 5 вещей прокачают стиль до неузнаваемостиВидео

15:56

Конфликт Трампа с Зеленским создает серьезные риски для Украины – Reuters

15:44

Сквозняки исчезнут, а в доме станет теплее: что нужно сделать с входной дверьюВидео

15:42

РФ хочет усилить удары по западным областям Украины: чем будет бить враг

Реклама
15:17

Гороскоп на ноябрь 2026: кому Марс и Юпитер принесут любовь и деньгиВидео

15:11

Зеленский анонсировал новые переговоры с США: когда они могут состояться

15:03

Россия в пятый раз атаковала Запорожсталь: по комбинату выпустили ещё шесть баллистических ракет

15:02

Когда обрезать деревья — осенью или весной: оптимальная температура для работ

14:58

Представительница Украины на "Детском Евровидении-2026" отправилась на конкурсВидео

14:34

Дизельная сделка Трампа: Конгресс готовит запрет, нефть дорожает, Будапешт ждет льгот

14:26

Как замочить озимый чеснок перед посадкой: сколько соли нужно для обработки

14:23

Захват новых территорий: Генштаб разоблачил ложь россиян и разъяснил ситуацию

14:20

"Как не рожала": Анна Кошмал удивила изменениями после второй беременностиВидео

14:09

Пленка, контейнер или пакет: простое правило хранения продуктов в холодильнике

14:01

Почему сажать лучше поздно, чем рано: секрет шикарных тюльпанов весной

13:50

Дуэт "склероз и климакс": фальшивую Повалий высмеяли в России

13:49

Как отмыть крышку сковороды от жира в труднодоступных местах за 30 минут

13:24

Гороскоп Таро на 19–25 октября: Тельцам — амбиции, Ракам — желания

13:16

Как отмыть до блеска стекло духовки изнутри, не снимая дверцу — лайфхак

13:08

Правильный уход за рождественником осенью: что изменить, чтобы появились бутоны

13:06

"Провокация": жена Остапчука резко высказалась о Горняк на "Холостяке"

12:59

Отсрочки в Резерв+ начали продлевать, но не всем: в Минобороны сделали заявление

12:51

Элизабет Херли выходит замуж за отца известной певицы – детали

12:51

Гороскоп Таро на завтра 18 октября: Овнам - новая глава, Львам - верить в себя

Реклама
12:36

РФ масштабирует антиэнергетическую операцию: Киев призывает США остановить Путина

12:27

Куда делся хореограф Раду Поклитару и как сейчас выглядит

12:07

Рецепт домашнего хлеба "Кирпичик" — выпекается всего 30 минут

12:06

Свежий укроп круглый год: как правильно посадить его на подоконникеВидео

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 18 октября: Быкам - геройство, Свиньям - уныние

11:52

На войне погиб экс-футболист сборной Украины и киевского "Динамо"

11:25

Красивые имена для мальчиков, которые привлекают счастье и успех

11:14

"Победа Украины должна продолжиться и в мирное время": Марианна Буданова получила диплом Школы стратегического архитектора

11:05

Без собственной генерации: как Киев будет выживать зимой после атаки на все ТЭЦ

10:42

Ирина Федишин впервые вышла на связь после трагической потери дочери — детали

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости Харькова
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять