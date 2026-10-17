Окна будут сухими даже зимой: простой трюк поможет забыть о конденсате и потёках

Осенью и зимой стекла охлаждаются сильнее, поэтому влага оседает на них особенно активно.

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Как избавиться от конденсата / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Почему на окнах появляется влага

Как уменьшить конденсат без специальных приборов

С приходом холодов многие замечают, что по утрам стекла покрываются каплями воды. Особенно часто это происходит в спальнях, где за ночь накапливается влага от дыхания людей.

Если не уделять этой проблеме внимания, постоянная сырость может привести к появлению плесени, повреждению отделки и неприятному запаху в помещении, пишет Express.

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Покупка осушителя воздуха способна облегчить ситуацию, однако это не единственный способ справиться с повышенной влажностью. Иногда достаточно изменить привычки проветривания и уделять окнам всего несколько минут каждое утро.

Почему на окнах появляется влага

В воздухе всегда присутствует водяной пар. Его количество увеличивается во время приготовления пищи, принятия душа, сушки белья и даже обычного дыхания. Когда теплый влажный воздух соприкасается с холодным стеклом, он охлаждается, и содержащаяся в нем влага превращается в капли воды.

Этот процесс называется конденсацией. Температуру, при которой водяной пар начинает превращаться в жидкость, называют точкой росы.

Осенью и зимой стекла охлаждаются сильнее, поэтому влага оседает на них особенно активно. Если помещение плохо проветривается, влажность постепенно повышается, а конденсат появляется снова и снова.

Как уменьшить конденсат без специальных приборов

Проветривайте комнаты после пробуждения Один из самых простых способов снизить влажность - открывать окна утром на 5–10 минут. За это время накопившийся за ночь влажный воздух успевает выйти, а в помещение поступает более сухой наружный воздух.

Один из самых простых способов снизить влажность - открывать окна утром на 5–10 минут. За это время накопившийся за ночь влажный воздух успевает выйти, а в помещение поступает более сухой наружный воздух. Даже в холодную погоду короткое интенсивное проветривание может оказаться полезнее, чем постоянно приоткрытое окно на длительное время. После проветривания закройте створки и дайте комнате снова прогреться.

Не препятствуйте движению воздуха Внутренние двери по возможности стоит оставлять открытыми, чтобы воздух свободно перемещался между комнатами. Это помогает избежать скопления влаги в отдельных помещениях, особенно в спальнях и других плохо проветриваемых зонах.

Внутренние двери по возможности стоит оставлять открытыми, чтобы воздух свободно перемещался между комнатами. Это помогает избежать скопления влаги в отдельных помещениях, особенно в спальнях и других плохо проветриваемых зонах. Не закрывайте оконные вентиляционные клапаны Если в конструкции окон предусмотрены специальные приточные клапаны, не перекрывайте их без необходимости. Они обеспечивают постоянное поступление небольшого количества свежего воздуха и помогают поддерживать воздухообмен даже при закрытых створках.

Особенно важно следить за вентиляцией в спальнях, где влажность за ночь может заметно увеличиваться.

Регулярное проветривание и свободная циркуляция воздуха помогают уменьшить образование конденсата и снизить риск появления плесени. Если же окна постоянно остаются мокрыми, несмотря на эти меры, стоит проверить работу вентиляции и убедиться, что в помещении нет других источников избыточной влажности.

/ Главред

Рекомендации по борьбе с влажностью

Для уменьшения количества влаги возле окон можно использовать бытовые поглотители сырости. Небольшие контейнеры или мешочки со специальным абсорбирующим составом удобно размещать на подоконнике или рядом с оконной рамой.

Наполнитель постепенно впитывает часть влаги из окружающей среды, помогая снизить сырость в непосредственной близости от стекла. Такие средства особенно актуальны осенью и зимой, когда из-за перепада температур на окнах чаще появляется конденсат. При этом влагопоглотители лучше использовать в сочетании с регулярным проветриванием и исправной вентиляцией.

Смотрите видео - борьба с конденсатом:

В видео специалисты объясняют, почему конденсат может появляться на разных участках окон: со стороны комнаты, снаружи стекла или между стёклами внутри стеклопакета. Возникновение влаги связано с физическим процессом, при котором водяной пар превращается в жидкость.

Когда влажный воздух соприкасается с охлаждённой поверхностью, его температура падает, и на стекле образуются мельчайшие капли воды. Сам термин "конденсат" происходит от латинского condensatus, что переводится как "сгущённый" или "уплотнённый".

Ранее сообщалось о том, что одно бытовое средство спасет от конденсата. Водителям рекомендуют натирать окна автомобиля необычным средством из кухни.

Как ранее писал Главред, конденсат на окнах исчезнет навсегда: один продукт решит проблему. Это средство есть на кухне у каждой семьи.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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