Конденсат на окнах исчезнет навсегда: один продукт решит проблему

Вы узнаете:

Почему окна "плачут"

Как избавиться от конденсата на окнах

Конденсат на окнах - довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди. Она особенно актуальна осенью и зимой, когда теплый воздух внутри дома встречается с холодным стеклом. В результате образуется конденсат - влага и капли воды на окнах, что приводит к появлению плесени. Главред выяснил, как раз и навсегда избавиться от конденсата.

Почему "потеют" окна в квартире

На YouTube-канале "Enfield Windows Ремонт окон и дверей" назвали 5 причин, почему "плачут" окна:

Недостаточно энергоэффективный стеклопакет. Недостаточный обогрев помещения. Допущение ошибок при монтаже окон. Отсутствует приточно-вытяжная вентиляция. Слишком широкий подоконник, который перекрывает радиатор.

Как избавиться от конденсата на окнах

Оказывается, обычное средство, которое есть на каждой кухне, может помочь избавиться от надоедливого конденсата.

"Просто нанесите на тряпку немного моющего средства, протрите им сухие окна, и вот вам, окна без конденсата. Не спрашивайте меня, как это работает, но как человек, который вырос в доме с однокамерными окнами, я могу сказать, что это действительно работает", - рассказала Эллисон Гибб Аннанд, которую цитирует Express.co.

Другие пользователи в Facebook рекомендуют использовать уксус.

Также можно попробовать приготовить домашний раствор против конденсата. Для этого просто смешайте два стакана воды и два стакана уксуса, а затем добавьте несколько капель моющего средства для посуды.

Перелейте эту смесь в пульверизатор и распылите ее прямо на окно. Жидкость должна высохнуть на окнах сама по себе.

Почему появляется конденсат на окнах и как от него избавиться - смотрите видео:

Другие советы:

