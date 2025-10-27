Нужно всего 15 секунд: секретный трюк, как сделать авокадо идеально мягким

Простой лайфхак поможет "дозреть" авокадо в домашних условиях.

Зачем варить авокадо / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Найти в супермаркете или на рынке идеальное авокадо - часто очень сложно. Но в таком случае можно ускорить созревание авокадо в домашних условиях всего за несколько секунд.

Главред узнал, что для этого нужно сделать. Секретным лайфхаком в TikTok helga_shaa поделилась украинский блогер Ольга.

Как очень быстро сделать авокадо мягким

Если вы купили слишком твердое авокадо, его можно легко превратить в идеальное с помощью обычной воды. Ее надо лишь вскипятить, или же хорошо разогреть.

Погружаем авокадо в горячую воду на 15 секунд и в результате получаем мягкий фрукт ярко зеленого цвета.

"Оно быстро начнет менять цвет и получится тот самый масляный продукт", - утверждает блогерша.

Об источнике: helga_shaa helga_shaa - TikTok-страница украинского бьюти-блогера Ольги, которая также известна как olga.shaa. Девушка рассказывает в соцсетях о косметике, а также делится лайфхаками на все случаи жизни. На страницу подписаны 16 тысяч пользователей.

