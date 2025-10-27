Нужно всего 15 секунд: секретный трюк, как сделать авокадо идеально мягким

Вы узнаете:
- Как быстро размягчить авокадо
- Сколько надо держать авокадо в кипяченой воде
Найти в супермаркете или на рынке идеальное авокадо - часто очень сложно. Но в таком случае можно ускорить созревание авокадо в домашних условиях всего за несколько секунд.
Главред узнал, что для этого нужно сделать. Секретным лайфхаком в TikTok helga_shaa поделилась украинский блогер Ольга.
Как очень быстро сделать авокадо мягким
Если вы купили слишком твердое авокадо, его можно легко превратить в идеальное с помощью обычной воды. Ее надо лишь вскипятить, или же хорошо разогреть.
Погружаем авокадо в горячую воду на 15 секунд и в результате получаем мягкий фрукт ярко зеленого цвета.
"Оно быстро начнет менять цвет и получится тот самый масляный продукт", - утверждает блогерша.
Смотрите видео о том, как размягчить авокадо:
@helga_shaa Как вам такой лайфхак??✨#лайфхак#ugcukraine#ugc#блогерукраїна#уборка♬ Vlog - Soft boy
Об источнике: helga_shaa
helga_shaa - TikTok-страница украинского бьюти-блогера Ольги, которая также известна как olga.shaa. Девушка рассказывает в соцсетях о косметике, а также делится лайфхаками на все случаи жизни. На страницу подписаны 16 тысяч пользователей.
