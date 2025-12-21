Крещение в 2026 году будут праздновать по-новому: названа дата и главные запреты

В течение многих лет украинцы отмечали 19 января Крещение и Богоявление.

Когда будет Крещение в Украине в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В 2026 году Крещение будут праздновать 6 января по новому календарю и 19-го по старому

Главная традиция праздника - освящение воды

Современный обычай купания в прорубях не имеет древних корней и может быть опасным для здоровья

Крещение Господне - один из самых почитаемых зимних праздников, который ежегодно в начале января отмечают христиане. В Украине он имеет многовековую историю и собственные традиции, пишет Главред.

Согласно библейским преданиям, Иисус Христос крестился в реке Иордан в 30-летнем возрасте, однако точная дата этого события неизвестна. Поэтому празднование Крещения является условным и на протяжении веков украинцы отмечали его 19 января.

В 2023 году в Украине произошла реформа церковного календаря, и теперь православные торжества перенесены на 13 дней раньше. Таким образом, в 2026 году Крещение по новому календарю придется на 6 января, а по старому - на 19 января. Именно 6 января в храмах ПЦУ состоятся традиционные богослужения.

Будет ли выходной на Крещение

Несмотря на значение праздника, дополнительного выходного дня украинцы не получат. В государственном календаре лишь несколько христианских дат имеют статус официальных праздников, и Крещение к ним не относится. В 2026 году оно выпадет на вторник (6 января) или понедельник (19 января), поэтому календарного выходного не будет.

Традиции сочельника и освящения воды

Традиционно накануне, 5 января по новому стилю и 18-го по старому, отмечают Крещенский сочельник. В этот день верующие соблюдают пост, а на ужин подают постные блюда и особую "голодную кутью". Главная же традиция самого праздника - освящение воды. Священники благословляют колодцы, источники и воду возле храмов, которую украинцы приносят домой в кувшинах. Такую воду хранят и используют только для исцеления, а утром праздничного дня ею окропляют семью и домашних животных.

Современные обычаи и предостережения

В современной Украине популярность приобрело купание в прорубях, которое многие воспринимают как способ оздоровления и "смывания грехов". Исследователи отмечают, что этот обычай является новым и не имеет глубоких исторических корней. Врачи же предостерегают: погружение в ледяную воду может быть опасным для здоровья, особенно если нарушать правила безопасности.

Чего нельзя делать на Крещение

Как и в другие большие церковные даты, на Крещение не стоит конфликтовать, ругаться или злоупотреблять алкоголем. Работа не запрещена, но традиционно избегали рукоделия. А тем, кто планирует купание, следует выбирать только обустроенные места и соблюдать осторожность.

