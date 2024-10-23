Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за ночь 23 октября (обновляется)

На карте можно посмотреть не только, в каких регионах воздушная тревога, но и другая опасность.

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Карта воздушных тревог Украины сейчас онлайн / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Карта воздушных тревог в Украине - официальная карта

Что означают значки на карте воздушных тревог:

Красный - воздушная тревога

Оранжевый - угроза артобстрела видео дня

Зеленый - угроза уличных боев

Серый - нет тревоги

Сводка от Командования Воздушных Сил ВСУ в ночь на 23 октября 2024 года

В ночь на 23 октября 2024 года (с 22.00 22 октября) враг наносит удар по Украине 81 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Приморско-Ахтарск, Курск - рф. Также противник атаковал Одесскую область управляемой авиационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 57 вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях.

Кроме того, 15 российских беспилотников в настоящее время локально потеряно. До 9-ти вражеских БпЛА наблюдаются в воздушном пространстве Украины.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Если карта не загружается, воспользуйтесь ссылкой для перехода. Данная карта обновляется на основе данных из Telegram-канала "Воздушная тревога". Информация обновляется каждые 25 секунд. На сервисе также можно узнать в каких областях воздушная тревога сейчас и доступно время начала и продолжительность тревоги

Легенда карты:

Красный — воздушная тревога.

Серый (или черный) — тревога отсутствует.

Белый (или светло-серый) — информация отсутствует.

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