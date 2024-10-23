Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за ночь 23 октября (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине - официальная карта
Что означают значки на карте воздушных тревог:
Красный - воздушная тревога
Оранжевый - угроза артобстрелавидео дня
Зеленый - угроза уличных боев
Серый - нет тревоги
Сводка от Командования Воздушных Сил ВСУ в ночь на 23 октября 2024 года
В ночь на 23 октября 2024 года (с 22.00 22 октября) враг наносит удар по Украине 81 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Приморско-Ахтарск, Курск - рф. Также противник атаковал Одесскую область управляемой авиационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 57 вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях.
Кроме того, 15 российских беспилотников в настоящее время локально потеряно. До 9-ти вражеских БпЛА наблюдаются в воздушном пространстве Украины.
Карта воздушных тревог alerts.in.ua
Если карта не загружается, воспользуйтесь ссылкой для перехода. Данная карта обновляется на основе данных из Telegram-канала "Воздушная тревога". Информация обновляется каждые 25 секунд. На сервисе также можно узнать в каких областях воздушная тревога сейчас и доступно время начала и продолжительность тревоги
Легенда карты:
- Красный — воздушная тревога.
- Серый (или черный) — тревога отсутствует.
- Белый (или светло-серый) — информация отсутствует.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред