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Не только окончание войны: Рубио назвал ключевую тему переговоров в Абу-Даби

Мария Николишин
9 ноября 2026, 08:20
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Госсекретарь США признал, что на повестке дня пока лишь первоначальные предложения по послевоенной архитектуре безопасности.
Не только окончание войны: Рубио назвал ключевую тему переговоров в Абу-Даби
Рубио раскрыл подробности предстоящих переговоров / коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/MarcoRubio

Главное из заявления Рубио:

  • 10-11 ноября в Абу-Даби пройдут переговоры между Украиной и РФ
  • Центральный вопрос раунда - послевоенная безопасность Украины
  • Трампу доложили лишь о первоначальных предложениях

Переговоры между Украиной и страной-агрессором Россией при посредничестве США состоятся в Абу-Даби 10 и 11 ноября, а центральным вопросом встречи станет защита Украины после войны. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в комментарии DRM News.

По его мнению, с самого начала дипломатических контактов вокруг войны стороны каждый раз возвращаются к одной и той же проблеме - как обезопасить Киев и континент от повторения агрессии.

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"Дело вот в чём. На протяжении всего времени, пока мы обсуждаем российско-украинскую войну, постоянно поднимается один вопрос - необходимость предоставления гарантий безопасности. Какой будет послевоенная система безопасности Украины... и всего европейского континента? Это одна из ключевых тем, которая неоднократно поднималась в ходе каждого разговора, когда обсуждались переговоры", - сказал Рубио.

Госсекретарь также разъяснил слова Дональда Трампа о продвижении в мирном процессе. По его оценке, президент США имеет в виду определенные наработки относительно того, какой может быть модель защиты после прекращения боевых действий.

В то же время Рубио предупреждает: перейти к этому этапу можно только после того, как война закончится. Впрочем, консультации по этой теме уже ведутся.

"Думаю, президенту доложили об этом в четверг или пятницу на прошлой неделе. Речь идет об определенных первоначальных предложениях, которые сейчас рассматриваются. Пока ничего окончательно не согласовано. Возможно, завтра в Абу-Даби удастся достичь определенного прогресса, когда туда прибудут Джаред и Стив. Думаю, они уже направляются туда", - подытожил он.

Марко Рубио
Марко Рубио / Инфографика Главред

Какой козырь может потерять Путин на переговорах

Руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко говорил, что после промежуточных выборов в США Дональд Трамп может ослабить давление на Украину, а переговорные позиции российского диктатора Владимира Путина - ослабнуть.

По его оценке, США и Россия и в дальнейшем будут пытаться склонить Киев к уступкам. Однако после выборов в США Кремлю, вероятно, будет сложнее настаивать на ультимативных требованиях.

"Украину будут пытаться склонить к тому же, что и раньше. Возможно, после выборов Трамп будет делать это в меньшей степени. Если так, то и аппетиты у Путина уменьшатся, поскольку единственная его надежда - это Трамп. Если позиции Трампа ослабнут, то и Путин не сможет выдвигать ультимативных требований", - отметил Огрызко.

Переговоры в Абу-Даби - что известно

Как сообщал Главред, издание Bloomberg писало, что Россия направляет на трехсторонние переговоры в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем на предыдущие раунды. Состав российской делегации может свидетельствовать о готовности Москвы к более содержательным переговорам.

Также известно, что глава Офиса президента Кирилл Буданов примет участие в трехсторонних переговорах с США и Россией. По его словам, встреча в Абу-Даби не будет заключительной, а стороны должны обсудить готовность завершить войну.

Кроме того, европейские страны также примут участие в переговорах о завершении войны в Украине, которые состоятся в Абу-Даби. Франция уже подтвердила своё участие.

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О персоне: Марко Рубио

Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит "Чайного движения".

В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

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