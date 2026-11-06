Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану

Если США ударят ядеркой по Ирану, следующей жертвой может оказаться Украина, считает политолог Андрей Золотарев.

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После проигрыша Трампа на выборах РФ будет дожимать Украину военным путем – Золотарев / Коллаж: Главред

Угроза ядерного удара вновь всплыла в повестке дня. Вот только о ядерке на этот раз заговорили не с подачи России или КНДР, которые привыкли размахивать "ядерной дубиной" из-за любого пустяка. Немыслимо, но на этот раз речь идет о том, что ядеркой может ударить главный гарант мировой безопасности – США.

Американский журналист Такер Карлсон накануне выборов сделал громкое заявление: мол, США и Израиль обсуждают возможность нанесения ядерного удара по Ирану. Хочется верить, что это был своеобразный предвыборный "подарочек" Карлсона Трампу, с которым он ранее побил горшки. Однако нет дыма без огня, а масла в огонь сейчас подливает фееричный провал республиканцев на выборах в Конгресс. Ведь теперь никто не знает, на какие эксцентричные и радикальные шаги может пойти уязвленный американский президент, чтобы вернуть инициативу.

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев рассказал Главреду, могут ли США применить ядерку против Ирана и почему такой шаг американцев непременно аукнется Украине – она станет следующей жертвой, что Трамп будет делать с войнами в Иране и в Украине после поражения республиканцев на выборах, почему нашей стране рано радоваться победе демократов, как будет действовать Россия, не сумев с помощью Трампа навязать Киеву капитуляцию, а также когда возможен реальный сдвиг в переговорах по урегулированию российско-украинской войны.

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Насколько вероятным вы считаете ядерный удар США по Ирану? Может ли Трамп пойти на такой шаг с учетом нерадостного для него и республиканцев результата выборов? Хочется надеяться, что сказанное было лишь домыслом Такера Карлсона.

В СМИ появилась информация о том, что США якобы одобрили и приняли за основу иранский меморандум по урегулированию этого конфликта. Если это действительно так, то это движение Вашингтона в ином от возможности нанесения ядерного удара направлении.

Даже если такой шаг обсуждался, то всем известен излюбленный прием Трампа – взвинчивать ставки до небес, пугать, а потом сдавать назад. В США в связи с этим даже появилось выражение "синдром TACO": "Trump always chickens out", то есть "Трамп всегда пасует".

Поэтому я считаю, что вероятность нанесения ядерного удара Штатами по Ирану крайне мала. С вероятностью 30-40% Трамп повторит серию ракетных и авиационных ударов по Ирану. Но вероятность применения ядерки – мизерная.

Учитывая испорченные отношения Трампа с Такером Карлсоном, сказанное журналистом надо делить надвое, тем более накануне выборов. Ведь вброс этого сообщения точно сработал не в пользу республиканцев и Трампа. Так что, учитывая контекст, я думаю, что Карлсон выдал недостоверную информацию. Ведь никогда не врут так много, как во время войны, перед свадьбой и накануне выборов.

Вероятность нанесения ядерного удара Штатами по Ирану крайне мала, но ракетные атаки продолжатся, считает Золотарев / Скриншот

Думаете, это заявление о возможном ядерном ударе сказалось на результатах выборов?

Помимо этого, ведь демократы активно муссировали тему втягивания Трампом Соединенных Штатов в войну с Ираном, которая больно ударила по карману американцев. Как мы знаем, в результате войны на Ближнем востоке взлетели цены на топливо. При этом "дизельная сделка" с Путиным, на которую очень рассчитывал Трамп, ожидая, что она поспособствует снижению цен на дизель, не сработала. Цены на него лишь немного просели – примерно на 5%. Накануне выборов цены на дизель были весьма высоки – 6-7 долларов за галлон, а в Калифорнии – до 9 долларов.

Высокие цены на дизель вкупе с заявлением Такера сыграли против Трампа. Ведь американцам "фиолетово", что происходит с Украиной, Тайванем или Ираном. Их интересуют две вещи: ценник на стеле ближайшей бензоколонки и остаток на банковской карточке к концу месяца. Именно по этим критериям американцы делают выводы, успешна власть или нет.

Как видим, для Республиканской партии США сделанные американцами выводы оказались крайне негативными. Республиканцы проиграли даже в тех штатах, где раньше всегда выигрывали. Например, в Техасе демократы не побеждали 40 лет, но в этот раз победили. Канзас сто лет был республиканским штатом, но и там демократы в этот раз празднуют победу.

Трамп оказался в ситуации цугцванга: каждый ход относительно Ирана делает его положение хуже, подчеркнул Золотарев / Фото: Офис президента Украины

Не подтолкнет ли Россию к применению ядерки против Украины пусть даже гипотетическое обсуждение возможности нанесения ядерного удара Соединенными Штатами? Иран, как видим, активно готовится к такому сценарию.

Безусловно, если, не дай бог, США ударят по Ирану ядерным оружием, Россия будет действовать аналогично. В Кремле давно рассуждают примерно так: "раз НАТО может бомбить Югославию, то и мы имеем право действовать так же".

Так что нам может не нравиться иранский режим, но лучше бы все-таки, чтобы не дошло до ядерки. Ведь если ядерка пойдет в ход, следующим пострадавшим может оказаться Украина.

А с Ираном Трамп теперь что будет делать?

Трамп теперь будет искать варианты выхода из ситуации, в которой оказался. Это цугцванг: каждый последующий ход делает его положение хуже. Но ему нужно не потерять лицо. Кстати, потому теперь Трамп уже признает, что война с Ираном пагубно сказалась на ценах на дизель, и не обвиняет в этом Зеленского. Поэтому я скептически смотрю на перспективу продолжения войны с Ираном, не говоря уж о возможности ядерного удара.

В свою очередь Иран заинтересован дожимать Трампа. Он прекрасно понимает, что время работает на него. Поэтому в Тегеране аплодируют результату этих выборов.

Впрочем, важно отметить, что для Трампа ничего фатального не будет. Проблемы будут у его преемника, который пойдет на президентские выборы в 2028 году. Для республиканцев, вне всякого сомнения, все поворачивается наихудшим образом. Но Трамп свой срок доработает, я в этом не сомневаюсь.

Что ожидать Украине в связи с поражением республиканцев на выборах в США?

У нас многие молились на победу демократов, рассчитывая, что демократическое большинство проголосует за пакеты помощи Украине, как при Байдене. Но вернуться в повестку Байдена не удастся: неминуемо последует президентское вето, а голосов для его преодоления, даже в условиях серьезной победы демократов, не набирается. Равно как не наберется и достаточное количество голосов для импичмент Трампу.

Радость Киева по поводу победы демократов может рикошетом ударить по Украине в виде ужесточения позиции Трампа, предостерег Золотарев / Фото: Офис президента Украины

Да, демократы "попьют крови" у Трампа и будут "делать ему нервы", ведь наверняка они будут инициировать парламентские расследования. Но дальше информационного шума дело не пойдет. Это надо иметь в виду. Потому для Украины кардинально ничего не изменится.

Более того, излишне активные проявления радости по поводу победы демократов могут рикошетом прилететь по Украине в виде ужесточения позиции США в отношении Киева. Например, может начаться аудит расходов финансовой помощи, то есть проверка того, куда и как использовались американские деньги и поставленное американское оружие.

Кроме того, Зеленский остается для Трампа "персоной нон-грата". Неспроста на рандеву с Меланией Трамп летали Арахамия и Лубинец. Вероятно, это те, кого Белый дом видит в качестве рукопожатных представителей Украины, возможно, и в продолжении мирных переговоров.

Скорее всего, в ближайший месяц Белый дом будет предпринимать максимум усилий, чтобы хотя бы к концу года прийти к какому-то результату в переговорном процессе. Трамп, вероятно, мечтал собрать "совет мира" на полях для гольфа в Майами, где стороны поставят подписи под сделкой. Но это фантазии, не имеющие отношения к реальности: слишком много препятствий – и в позиции Кремля, и в позиции Украины, и в позиции Европы. Потому если что-то и изменится, то в лучшем случае к весне, не ранее.

Следует отметить, что наиболее заметных успехов среди республиканцев на выборах добились именно MAGA и трамписты: они оттеснили старых республиканцев. И та часть республиканцев, которая выступала за поддержку Украины, также теряет позиции. Так и у Демократической партии – порядка 40 мест получат представители "левых" демократов, для которых Украина не имеет никакого значения – для них важнее "свобода Палестине", прекращение помощи Израилю, а то и санкции в отношении его. Поэтому накануне выборов Трамп заговорил о прекращении финансовой помощи Израилю, поскольку в США есть убеждение, что Израиль втянул США в эту войну – крайне непопулярную с самого начала. Рейтинг поддержки военной операции был на предельно низком уровне, и все это сейчас "прилетело" по Трампу.

Посмотрим, в каком он будет душевном и эмоциональном состоянии в ближайшие дни. Это, кстати, повлияет во многом и на отношения с Киевом.

Как могут измениться действия России в отношении Украины с учетом результатов выборов в Штатах?

Россия будет по-прежнему делать ставку на продолжение войны и дожимание Украины. У Путина такая позиция: раз не удалось получить желаемое политическим путем – через Трампа и "дух Анкориджа", значит, добиваться этого он будет военной силой. Прежде всего, продолжатся удары по инфраструктуре Украины. Кремль будет ужесточать условия и выдвигать новые требования. Поэтому оптимизма относительно того, что что-то изменится к лучшему для нас или Кремль перейдет к более рациональной позиции, у меня нет. Пока для Украины все складывается не самым лучшим образом.

Путин, не сумев добиться уступок Украины с помощью Трампа, будет делать ставку на войну, подчеркнул Золотарев / Фото: Белый дом

Не вдохновит ли переключение внимания Трампа на внутренние процессы в США Россию на, например, операцию против стран НАТО?

Пока идет война в Украине, у Кремля нет никакого резона распылять ресурсы. Поэтому операция против НАТО, на мой взгляд, маловероятна. Россия вряд ли решится на масштабные провокации или действия такого типа, не закончив войну с Украиной.

Однако возможны элементы гибридной войны и провокации, в частности, нелегальное проникновение каких-то групп на территорию Польши или стран Балтии из Беларуси. Но к масштабной военной агрессии против НАТО Россия сейчас не готова.

Хотя надо отметить, что Ленинградский военный округ, который соседствует с Финляндией, Норвегией и странами Балтии, Кремль накачивает ресурсами как никогда. Его оснащают примерно так же масштабно, как другие военные округи для войны в Украине.

О персоне: Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

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