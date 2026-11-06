Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Интервью

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану

Надежда Майная
6 ноября 2026, 14:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
Если США ударят ядеркой по Ирану, следующей жертвой может оказаться Украина, считает политолог Андрей Золотарев.
Украина напрасно радуется победе демократов на выборах в США: вернуться к повестке Байдена не удастся – Золотарев
После проигрыша Трампа на выборах РФ будет дожимать Украину военным путем – Золотарев / Коллаж: Главред

Угроза ядерного удара вновь всплыла в повестке дня. Вот только о ядерке на этот раз заговорили не с подачи России или КНДР, которые привыкли размахивать "ядерной дубиной" из-за любого пустяка. Немыслимо, но на этот раз речь идет о том, что ядеркой может ударить главный гарант мировой безопасности – США.

Американский журналист Такер Карлсон накануне выборов сделал громкое заявление: мол, США и Израиль обсуждают возможность нанесения ядерного удара по Ирану. Хочется верить, что это был своеобразный предвыборный "подарочек" Карлсона Трампу, с которым он ранее побил горшки. Однако нет дыма без огня, а масла в огонь сейчас подливает фееричный провал республиканцев на выборах в Конгресс. Ведь теперь никто не знает, на какие эксцентричные и радикальные шаги может пойти уязвленный американский президент, чтобы вернуть инициативу.

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев рассказал Главреду, могут ли США применить ядерку против Ирана и почему такой шаг американцев непременно аукнется Украине – она станет следующей жертвой, что Трамп будет делать с войнами в Иране и в Украине после поражения республиканцев на выборах, почему нашей стране рано радоваться победе демократов, как будет действовать Россия, не сумев с помощью Трампа навязать Киеву капитуляцию, а также когда возможен реальный сдвиг в переговорах по урегулированию российско-украинской войны.

видео дня

Насколько вероятным вы считаете ядерный удар США по Ирану? Может ли Трамп пойти на такой шаг с учетом нерадостного для него и республиканцев результата выборов? Хочется надеяться, что сказанное было лишь домыслом Такера Карлсона.

В СМИ появилась информация о том, что США якобы одобрили и приняли за основу иранский меморандум по урегулированию этого конфликта. Если это действительно так, то это движение Вашингтона в ином от возможности нанесения ядерного удара направлении.

Даже если такой шаг обсуждался, то всем известен излюбленный прием Трампа – взвинчивать ставки до небес, пугать, а потом сдавать назад. В США в связи с этим даже появилось выражение "синдром TACO": "Trump always chickens out", то есть "Трамп всегда пасует".

Поэтому я считаю, что вероятность нанесения ядерного удара Штатами по Ирану крайне мала. С вероятностью 30-40% Трамп повторит серию ракетных и авиационных ударов по Ирану. Но вероятность применения ядерки – мизерная.

Учитывая испорченные отношения Трампа с Такером Карлсоном, сказанное журналистом надо делить надвое, тем более накануне выборов. Ведь вброс этого сообщения точно сработал не в пользу республиканцев и Трампа. Так что, учитывая контекст, я думаю, что Карлсон выдал недостоверную информацию. Ведь никогда не врут так много, как во время войны, перед свадьбой и накануне выборов.

Если США применят ядерку против Ирана, это будет иметь страшные последствия для Украины, отметил Золотарев
Вероятность нанесения ядерного удара Штатами по Ирану крайне мала, но ракетные атаки продолжатся, считает Золотарев / Скриншот

Думаете, это заявление о возможном ядерном ударе сказалось на результатах выборов?

Помимо этого, ведь демократы активно муссировали тему втягивания Трампом Соединенных Штатов в войну с Ираном, которая больно ударила по карману американцев. Как мы знаем, в результате войны на Ближнем востоке взлетели цены на топливо. При этом "дизельная сделка" с Путиным, на которую очень рассчитывал Трамп, ожидая, что она поспособствует снижению цен на дизель, не сработала. Цены на него лишь немного просели – примерно на 5%. Накануне выборов цены на дизель были весьма высоки – 6-7 долларов за галлон, а в Калифорнии – до 9 долларов.

Высокие цены на дизель вкупе с заявлением Такера сыграли против Трампа. Ведь американцам "фиолетово", что происходит с Украиной, Тайванем или Ираном. Их интересуют две вещи: ценник на стеле ближайшей бензоколонки и остаток на банковской карточке к концу месяца. Именно по этим критериям американцы делают выводы, успешна власть или нет.

Как видим, для Республиканской партии США сделанные американцами выводы оказались крайне негативными. Республиканцы проиграли даже в тех штатах, где раньше всегда выигрывали. Например, в Техасе демократы не побеждали 40 лет, но в этот раз победили. Канзас сто лет был республиканским штатом, но и там демократы в этот раз празднуют победу.

Иран намерен дожимать Трампа, в Тегеране аплодируют результату выборов в США, отметил Золотарев
Трамп оказался в ситуации цугцванга: каждый ход относительно Ирана делает его положение хуже, подчеркнул Золотарев / Фото: Офис президента Украины

Не подтолкнет ли Россию к применению ядерки против Украины пусть даже гипотетическое обсуждение возможности нанесения ядерного удара Соединенными Штатами? Иран, как видим, активно готовится к такому сценарию.

Безусловно, если, не дай бог, США ударят по Ирану ядерным оружием, Россия будет действовать аналогично. В Кремле давно рассуждают примерно так: "раз НАТО может бомбить Югославию, то и мы имеем право действовать так же".

Так что нам может не нравиться иранский режим, но лучше бы все-таки, чтобы не дошло до ядерки. Ведь если ядерка пойдет в ход, следующим пострадавшим может оказаться Украина.

А с Ираном Трамп теперь что будет делать?

Трамп теперь будет искать варианты выхода из ситуации, в которой оказался. Это цугцванг: каждый последующий ход делает его положение хуже. Но ему нужно не потерять лицо. Кстати, потому теперь Трамп уже признает, что война с Ираном пагубно сказалась на ценах на дизель, и не обвиняет в этом Зеленского. Поэтому я скептически смотрю на перспективу продолжения войны с Ираном, не говоря уж о возможности ядерного удара.

В свою очередь Иран заинтересован дожимать Трампа. Он прекрасно понимает, что время работает на него. Поэтому в Тегеране аплодируют результату этих выборов.

Впрочем, важно отметить, что для Трампа ничего фатального не будет. Проблемы будут у его преемника, который пойдет на президентские выборы в 2028 году. Для республиканцев, вне всякого сомнения, все поворачивается наихудшим образом. Но Трамп свой срок доработает, я в этом не сомневаюсь.

Что ожидать Украине в связи с поражением республиканцев на выборах в США?

У нас многие молились на победу демократов, рассчитывая, что демократическое большинство проголосует за пакеты помощи Украине, как при Байдене. Но вернуться в повестку Байдена не удастся: неминуемо последует президентское вето, а голосов для его преодоления, даже в условиях серьезной победы демократов, не набирается. Равно как не наберется и достаточное количество голосов для импичмент Трампу.

Вернуться в повестку Байдена Украине не удастся, считает Золотарев
Радость Киева по поводу победы демократов может рикошетом ударить по Украине в виде ужесточения позиции Трампа, предостерег Золотарев / Фото: Офис президента Украины

Да, демократы "попьют крови" у Трампа и будут "делать ему нервы", ведь наверняка они будут инициировать парламентские расследования. Но дальше информационного шума дело не пойдет. Это надо иметь в виду. Потому для Украины кардинально ничего не изменится.

Более того, излишне активные проявления радости по поводу победы демократов могут рикошетом прилететь по Украине в виде ужесточения позиции США в отношении Киева. Например, может начаться аудит расходов финансовой помощи, то есть проверка того, куда и как использовались американские деньги и поставленное американское оружие.

Кроме того, Зеленский остается для Трампа "персоной нон-грата". Неспроста на рандеву с Меланией Трамп летали Арахамия и Лубинец. Вероятно, это те, кого Белый дом видит в качестве рукопожатных представителей Украины, возможно, и в продолжении мирных переговоров.

Скорее всего, в ближайший месяц Белый дом будет предпринимать максимум усилий, чтобы хотя бы к концу года прийти к какому-то результату в переговорном процессе. Трамп, вероятно, мечтал собрать "совет мира" на полях для гольфа в Майами, где стороны поставят подписи под сделкой. Но это фантазии, не имеющие отношения к реальности: слишком много препятствий – и в позиции Кремля, и в позиции Украины, и в позиции Европы. Потому если что-то и изменится, то в лучшем случае к весне, не ранее.

Следует отметить, что наиболее заметных успехов среди республиканцев на выборах добились именно MAGA и трамписты: они оттеснили старых республиканцев. И та часть республиканцев, которая выступала за поддержку Украины, также теряет позиции. Так и у Демократической партии – порядка 40 мест получат представители "левых" демократов, для которых Украина не имеет никакого значения – для них важнее "свобода Палестине", прекращение помощи Израилю, а то и санкции в отношении его. Поэтому накануне выборов Трамп заговорил о прекращении финансовой помощи Израилю, поскольку в США есть убеждение, что Израиль втянул США в эту войну – крайне непопулярную с самого начала. Рейтинг поддержки военной операции был на предельно низком уровне, и все это сейчас "прилетело" по Трампу.

Посмотрим, в каком он будет душевном и эмоциональном состоянии в ближайшие дни. Это, кстати, повлияет во многом и на отношения с Киевом.

Как могут измениться действия России в отношении Украины с учетом результатов выборов в Штатах?

Россия будет по-прежнему делать ставку на продолжение войны и дожимание Украины. У Путина такая позиция: раз не удалось получить желаемое политическим путем – через Трампа и "дух Анкориджа", значит, добиваться этого он будет военной силой. Прежде всего, продолжатся удары по инфраструктуре Украины. Кремль будет ужесточать условия и выдвигать новые требования. Поэтому оптимизма относительно того, что что-то изменится к лучшему для нас или Кремль перейдет к более рациональной позиции, у меня нет. Пока для Украины все складывается не самым лучшим образом.

После провальных для Трампа выборов в США Кремль начнет выдвигать Украине новые требования, считает Золотарев
Путин, не сумев добиться уступок Украины с помощью Трампа, будет делать ставку на войну, подчеркнул Золотарев / Фото: Белый дом

Не вдохновит ли переключение внимания Трампа на внутренние процессы в США Россию на, например, операцию против стран НАТО?

Пока идет война в Украине, у Кремля нет никакого резона распылять ресурсы. Поэтому операция против НАТО, на мой взгляд, маловероятна. Россия вряд ли решится на масштабные провокации или действия такого типа, не закончив войну с Украиной.

Однако возможны элементы гибридной войны и провокации, в частности, нелегальное проникновение каких-то групп на территорию Польши или стран Балтии из Беларуси. Но к масштабной военной агрессии против НАТО Россия сейчас не готова.

Хотя надо отметить, что Ленинградский военный округ, который соседствует с Финляндией, Норвегией и странами Балтии, Кремль накачивает ресурсами как никогда. Его оснащают примерно так же масштабно, как другие военные округи для войны в Украине.

О персоне: Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Конгресс США Иран ядерный удар Демократическая партия Андрей Золотарев Выборы в США Трамп новости Республиканская партия США
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это была ошибка": Маск распространил сообщение о решении SpaceX дать Украине Starlink

"Это была ошибка": Маск распространил сообщение о решении SpaceX дать Украине Starlink

15:47Мир
Что Украина предложит России на переговорах в Абу-Даби: в ОП раскрыли позицию Киева

Что Украина предложит России на переговорах в Абу-Даби: в ОП раскрыли позицию Киева

15:42Политика
РФ перебросила тысячную группировку в Олешки: ВСУ приготовились к наступлению врага

РФ перебросила тысячную группировку в Олешки: ВСУ приготовились к наступлению врага

15:38Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Европа тоже не святая": генсек НАТО сказал, чем закончится война в Украине

"Европа тоже не святая": генсек НАТО сказал, чем закончится война в Украине

Звезда "Квартала 95" Элина Мбани заинтриговала переменами в личной жизни

Звезда "Квартала 95" Элина Мбани заинтриговала переменами в личной жизни

Какое давление должно быть в зимних шинах: нужно ли накачивать колеса до 2,5 бара

Какое давление должно быть в зимних шинах: нужно ли накачивать колеса до 2,5 бара

Путин рассматривает энергетическое перемирие к Новому году: в РФ назвали условия

Путин рассматривает энергетическое перемирие к Новому году: в РФ назвали условия

Что нужно сделать с геранью до морозов: весной она покроется цветами

Что нужно сделать с геранью до морозов: весной она покроется цветами

Последние новости

15:47

"Это была ошибка": Маск распространил сообщение о решении SpaceX дать Украине Starlink

15:42

Что Украина предложит России на переговорах в Абу-Даби: в ОП раскрыли позицию Киева

15:38

РФ перебросила тысячную группировку в Олешки: ВСУ приготовились к наступлению врага

15:24

Триумф Сергея Белашова: как "Украинский капитал" разнес конкурентов и забрал главные награды года актуально

15:16

Как сделать рукомойник из пластиковой бутылки: лайфхак при отключении воды

Личный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в СШАЛичный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в США
15:04

Страны Запада могут ударить по России при одном условии - подробности от Forbes

15:00

"Мошенники объединяются": решение о передаче фонду Стерненко почти 57 млн грн вызвало критику в соцсетях

14:56

Где в Украине сейчас самая сложная ситуация со светом: Зеленский назвал город

14:30

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану

Реклама
14:22

"Цель — не цифры": Alyona Alyona поразила похудением после операции

14:18

Мороз до -6°С, снег и гололед: синоптики предупредили о резком похолодании

13:57

Импичмент, суды и громкие разоблачения: что ждёт Трампа после провала на выборах

13:45

Как сушить одежду в комнате в холодное время года — лайфхак от норвежцев

13:22

"Мы тебе рады": победительница "Холостяка" показала беременный животикФото

12:58

Колебания резко усилились: Украину охватила магнитная буря красного уровня

12:41

Китайский гороскоп на завтра, 7 ноября: Крысам - обновки, Свиньям - идеалы

12:33

Почему гибискус не цветет: секреты правильной обрезки на зимуВидео

12:30

Как сделать рождественский венок из старых елочных игрушек - бюджетный декор

11:53

Украинцы остались без света: в Киеве и ряде областей аварийные отключения

11:42

Жир с плиты сойдет без трения губкой: какое средство использовать вместо уксуса

Реклама
11:33

Поправка Разумкова может вызвать новую волну возмущения со стороны бизнеса и повлечь за собой коррупционные риски — эксперт

11:24

"Нетрадиционная ориентация": Зибров удивил признаниями о личной жизни

11:01

РФ хочет добиться уступок от США в переговорах – на какой шаг пошел Кремль

10:45

Зачем сантехники кладут бутылку в бачок унитаза – хитрый трюк для экономии

10:22

"Станет символической точкой": Макс Барских уходит от Алана Бадоева

10:17

Омлет в пакете: рецепт шикарного завтрака из трёх яиц за 15 минут

10:02

Морозы до -20 °C и оттепели: какой будет зима 2026–2027 в Украине

09:45

"Мы с Устимом здесь": Витвицкая объявила решение по поводу эмиграции

09:45

Смертельный удар по Украине: Россия цинично атаковала три области, есть жертваФото

09:10

Имена для мальчиков, символизирующие жизненную энергию, выносливость и долголетие

09:07

Полметра снега и заносы на дорогах: где ударит зима в середине ноября

08:44

Путин рассматривает энергетическое перемирие к Новому году: в РФ назвали условия

08:12

Что готовят США перед Абу-Даби: названы пять целей новой архитектуры безопасности

07:58

Взрывы и масштабные пожары в РФ: новая волна беспилотников атакует большой НПЗ

07:36

"Европа тоже не святая": генсек НАТО сказал, чем закончится война в Украине

06:45

"Все будут в восторге": Трамп анонсировал сделку по Украине масштаба всей Европы

05:54

Гороскоп на завтра, 7 ноября: Весам — удовольствие, Скорпионам — гнев

05:22

Что означает белый крест на дереве: можно ли стирать отметку в лесу

04:41

Большинство комнатных растений губит одна привычка: ее путают с правильным уходом

04:02

Что нельзя добавлять в котлеты: повара назвали ошибки, которые портят блюдоВидео

Реклама
03:30

Как понять, что дрова готовы к растопке: три верных признака

02:30

Все сложится в их пользу: какие китайские знаки зодиака получат желаемое

05 ноября, четверг
23:23

Выборы в Украине могут пройти онлайн: Зеленский озвучил главное условие

22:46

Судьба приготовила приятный сюрприз: каких знаков зодиака ждет радостный поворот

22:28

Вступление Украины в ЕС до 2030 года: в Венгрии сделали резкое заявление

22:13

Мелания Трамп написала личные письма Зеленскому и Путину: детали встречи

21:42

Не два литра для всех: сколько воды действительно нужно пить каждый деньВидео

21:32

Тест на IQ: нужно найти волшебную палочку среди конфет за 30 секунд

21:18

Почти 100 погибло за один день: Зеленский рассказал о страшном ударе РФФото

20:36

Спецназовцы ГУР сорвали планы РФ на Сумщине: детали операции "Чебуречная"

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости Запорожья
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять