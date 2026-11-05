Звезда "Квартала 95" Элина Мбани заинтриговала переменами в личной жизни

Кратко:
- О чем рассказала Элина Мбани
- Что она говорит о коллективе "Квартала"
Украинская певица и актриса Элина Мбани, известная по участию в проектах "Женский квартал" и "Вечерний квартал", призналась, что в ее личной жизни произошло много нового.
Как рассказала она 1+1, работа в "Квартале" давно перестала быть для нее просто профессиональным сотрудничеством. По словам артистки, коллектив стал настоящей командой, участники которой поддерживают друг друга не только во время выступлений, но и за пределами сцены.
Элина признается, что ей комфортно работать преимущественно в мужском коллективе. Хотя женский и мужской юмор иногда отличаются, это не мешает коллегам находить общий язык. Напротив, дружеская атмосфера помогает легко относиться к мелким недоразумениям и вместе смеяться над ними.
"В личной жизни произошло много нового": почему артистка молчит о переменах
Отдельно Элина затронула тему личной жизни, которая интересует ее поклонников. Актриса призналась, что сознательно не рассказывает о происходящем за пределами сцены.
По словам Мбани, за последнее время в этой сфере многое изменилось. Однако сейчас она предпочитает не выносить личные обстоятельства на публику.
Артистка не исключила, что однажды поделится подробностями с поклонниками, но пока хочет сохранить эти события только для себя.
При этом главным источником радости для нее остается творчество. Элина посвящает свободное время музыке, пишет песни и работает над их исполнением. Именно возможность создавать что-то новое и делиться этим с аудиторией приносит ей настоящее удовольствие.
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Про шоу: Женский Квартал
Женский Квартал - юмористическое развлекательное телевизионное шоу, демонстрируемое на телеканале 1+1 Украина с октября 2018 года. Производство осуществляет "Студия "Квартал 95" при поддержке 1+1, сообщает Википедия.
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