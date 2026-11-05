Враг простреливает тыл: военный сообщил об ухудшении ситуации на фронте

После окончания режима тишины в Олешках удары оккупантов возобновились с новой силой.

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Враг расширил зону обстрелов в Херсонской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот из DeepState, t.me/ministry_of_defense_ua

Кратко:

После перемирия в Олешках удары оккупантов возобновились

Зона действия ракет на юге отодвинулась на 15–20 километров в тыл

В Херсонской области зона боевых действий отодвинулась на 15-20 километров в тыл по сравнению с началом весны. После завершения перемирия в Олешках удары российских оккупантов возобновились.

Об этом рассказал старший сержант 5-й стрелковой роты 2-го батальона 102-й бригады ТрО Олег Марияш в эфире ТСН.

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"Когда было перемирие, было немного спокойнее, а теперь всё началось заново", - сказал военный.

Как изменилась зона боевых действий на юге

Подразделение Марияша вошло в Херсонскую область в начале весны. Тогда бойцы еще могли свободно передвигаться на автомобилях там, где сейчас это уже смертельно опасно.

"Там, где мы еще в начале марта смело могли ездить на автомобилях без каких-либо проблем, теперь зона безопасности отодвинулась примерно на 15–20 километров в тыл", - рассказал Марияш.

Из-за интенсивности ударов подвозить боеприпасы на автомобилях стало слишком рискованно. Поэтому подразделение всё чаще полагается на наземные роботизированные комплексы и дроны.

"Дроны, НРК - мы теперь начали очень часто их использовать. Сами понимаете: подвоз боеприпасов - это сейчас очень проблематично, особенно на автомобилях", - пояснил военный.

Как работает FPV-дрон / Инфографика: Главред

Оккупанты максимально использовали режим тишины в Херсонской области

Военный обозреватель Богдан Мирошников в комментарии Радио Свобода обратил внимание, что россияне максимально использовали неделю затишья в Херсонской области.

"То, что враг получил возможность за неделю сделать больше, чем за последние два года, - факт", - отметил он.

Как война с использованием дронов меняет ситуацию на фронте

Главред писал, что, по словам командира батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимира с позывным "Лука", противостояние беспилотников постоянно усложняется.

"Дронная война становится все сложнее и выходит на новый уровень", - отметил комбат.

Отдельно он обратил внимание на новые российские ударные беспилотники, которые несут мощную боевую часть. Такие беспилотники опасны из-за высокой скорости и большого веса боевой части.

Ситуация в Херсонской области - последние новости

Как сообщал Главред, старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" предупреждал об обострении ситуации после завершения перемирия в Херсонской области. По его мнению, оккупанты использовали режим тишины для перегруппировки. Военный прогнозировал усиление ударов вглубь правобережья.

Во время режима тишины в сети появилось видео с российской техникой в Олешках. Омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснил, что было на кадрах. По его словам, технику использовали для разминирования.

Аналитики обращали внимание, что РФ впервые за время войны полностью соблюдала режим тишины на отдельном участке. В то же время появились сигналы о том, что оккупанты могли использовать паузу для подготовки.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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