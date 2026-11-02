Военная техника РФ в Олешках во время перемирия: Лубинец объяснил, что было на видео

Омбудсмен заверил, что машины с красными крестами после завершения работ вернулись на прежние позиции, а стороны каждые два часа проверяли соблюдение условий

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Лубинец прокомментировал видео Sky News / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное из заявления:

Технику РФ на видео использовали для разминирования

Стороны каждые два часа проверяли соблюдение режима тишины

Генштаб фиксировал укрепление позиций оккупантов во время перерыва

Российская военная техника, зафиксированная на видео в оккупированных Олешках во время режима тишины, была задействована в разминировании под контролем украинской стороны, а после завершения работ вернулась на прежние позиции. Об этом во время пресс-конференции 2 ноября заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Укринформ.

По словам омбудсмена, увидев информацию о возможном нарушении условий режима тишины, он срочно связался с ответственным лицом с украинской стороны и лично просмотрел видео.

видео дня

"На видео четко видна российская военная техника, помеченная красными крестами. Эту технику использовали для разминирования под четким контролем украинской стороны. После завершения разминирования военная техника вернулась туда, где находилась ранее", - заверил Лубинец.

Он признал, что трактовать видео можно по-разному, но "только люди, которые разрабатывали юридический документ, знают все его детали. Поэтому вполне понятно, что, увидев перемещение техники и не зная этих деталей, можно делать разные выводы".

Омбудсмен подчеркнул, что запрет на перемещение техники стороны зафиксировали в письменной форме.

"Это не просто обсуждалось - мы прямо прописали в документе, что, в частности, запрещается вывоз и перемещение военной техники", - сообщил он.

Как контролировали режим тишины в Олешках

По словам Лубинца, за выполнение обязательств с каждой стороны отвечало определенное лицо. Режим тишины вступил в силу 27 октября в 3:00 по киевскому времени, а за полчаса до этого омбудсман начал постоянную коммуникацию с уполномоченной по правам человека страны-агрессора РФ Яной Лантратовой. Стороны договорились каждые два часа проверять соблюдение договоренностей и периодически публично информировать об этом.

Лубинец подчеркнул, что контроль на местах осуществляли обе стороны.

"Когда российская сторона заявляла, что с её стороны нарушений не было, она чётко понимала, что украинская сторона следит за ситуацией и в случае выявления нарушений может сразу предоставить соответствующие доказательства. Аналогичный механизм действовал и в обратном направлении", - пояснил он.

Что показали кадры Sky News

Ранее британский телеканал Sky News обнародовал кадры с дронов, на которых, по данным журналистов, российские военные развертывают в Олешках тяжелую технику и боеприпасы во время действия перемирия. Доступ к своему центру управления телеканалу предоставила 34-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ, которая следила за передвижениями оккупантов.

Генеральный штаб ВСУ 2 ноября также заявил, что противник использовал гуманитарную паузу для укрепления своих позиций.

"За время режима тишины зафиксированы ротация российских подразделений, укрепление позиций, расширение антидроновых средств на дорогах и наращивание логистики, в частности подвоз боеприпасов", - сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Олешки / Инфографика: Главред

Можно ли доверять России во время перемирия

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью "Главреду" отметил, что Кремль не демонстрирует готовности к деэскалации даже в узких форматах прекращения огня.

"Совершенно очевидно, что после разговора с Путиным Трамп окончательно понял: российский диктатор не собирается идти на деэскалацию, даже в формате энергетического или морского перемирия", - подчеркнул эксперт.

Говоря об условиях, при которых перемирие может сработать, эксперт подчеркнул принцип зеркальных шагов.

"Все очень просто: если россияне остановятся, тогда энергетическое перемирие будет работать", - пояснил Чаленко.

В то же время аналитик предупредил, что одни только заявления без реальных шагов со стороны Москвы ничего не гарантируют.

"Пока не будет сигналов с российской стороны, считать, что такое перемирие работает, невозможно", - подытожил эксперт.

К подобным выводам приходят и военные на Херсонском направлении. Военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" считает, что события в Олешках показывают, как будет вести себя Россия в случае более широкого прекращения огня.

"Это было вполне ожидаемо, никто бы не упустил такую возможность. Это мини-пример того, что будет происходить после объявления перемирия на всей линии фронта", - подчеркнул он.

Гуманитарная миссия в Олешках - последние новости по теме

Как сообщал Главред, гуманитарная миссия в Олешках завершилась, а эвакуированные жители добрались до подконтрольной Украине территории. По словам Лубинца, жители города разделились на три категории - одни остались, другие уехали на подконтрольную Украине территорию, а часть попросила помочь перебраться на территории, контролируемые Россией. Точное количество эвакуированных официально не будет называться.

Для эвакуации из оккупированного города подготовили 25 автобусов на 750 мест, а также автомобили скорой помощи для людей с ограниченной подвижностью. Первые эвакуированные жители Олешок прибыли на подконтрольную Украине территорию 31 октября. Вместе с людьми удалось вывезти и домашних животных.

Режим тишины в Херсонской области действовал с 27 октября до 22:59 1 ноября. В Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты воспользовались перемирием для укрепления позиций. В частности, военные зафиксировали ротацию российских подразделений и подвоз боеприпасов.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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