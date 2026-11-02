Невероятный трофей: пойманный карп-гигант переписал историю рекордов

Информацию о невероятном трофее подтвердила компания Totally Carp Baits, зафиксировавшая результат.

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Рыбак выловил рекордного карпа / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Рыбак вытащил из воды гигантского карпа массой около 52 килограммов

Претензия критиков заключается в том, что рекордный экземпляр был пойман в водоеме с управлением рыбной популяцией

Венгрия вновь оказалась в центре внимания мирового карпфишинга. На частном водоеме Euro Aqua, расположенном неподалеку от Балатонедрича, британский рыболов Эш Хегарти сумел вытащить из воды гигантскую рыбу - карпа массой около 52 килограммов.

Столь внушительный результат уже назвали претендентом на мировой рекорд, однако новость вызвала не только восторг, но и немало споров в рыболовном сообществе, пишет Pecaserzum.

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Информацию о невероятном трофее подтвердила компания Totally Carp Baits, зафиксировавшая результат. Вес рыбы составил приблизительно 52 кг, что делает этот улов одним из самых впечатляющих за всю историю современной карповой ловли.

Сам Хегарти поделился радостной новостью со своими подписчиками в Facebook. Рыболов не скрывал эмоций, назвав произошедшее исполнением своей давней мечты и заявив о достижении мирового рекорда. По его словам, пережитое настолько необычно, что ему даже сложно найти подходящие слова для описания момента.

Подробности борьбы с гигантской рыбой и обстоятельства ее поимки пока не опубликованы. При этом Эш отдельно поблагодарил коллектив Euro Aqua, отметив, что без поддержки сотрудников водоема осуществить задуманное ему было бы значительно сложнее.

Реакция рыболовного сообщества: поздравления вперемешку с сомнениями

Публикация быстро разошлась среди любителей карповой рыбалки. В комментариях появились многочисленные поздравления, однако далеко не все восприняли новость однозначно.

Главная претензия критиков заключается в том, что рекордный экземпляр был пойман на частном водоеме с интенсивным управлением рыбной популяцией. По мнению некоторых рыболовов, результаты подобных хозяйств не совсем корректно сопоставлять с трофеями, добытыми в естественных реках и озерах, где условия обитания совершенно другие.

Отдельную дискуссию вызвала процедура определения массы рыбы. Пользователи интересовались, каким оборудованием проводилось взвешивание и соблюдались ли все необходимые условия. Впрочем, подобные вопросы и предположения пока не подкреплены доказательствами каких-либо нарушений.

О 52-килограммовом карпе также рассказал Габор Дёме на своей странице в Facebook. Его публикация стала еще одной площадкой для обсуждения необычного достижения. Одни участники сообщества восхищались размерами рыбы, другие вновь поднимали вопрос о том, насколько объективно присваивать статус мирового рекорда трофеям из коммерческих водоемов.

/ pecaverzum.hu

Как менялись рекорды на Euro Aqua

История крупнейших карпов Венгрии уже не первый год связана с озером Euro Aqua. Именно здесь были пойманы несколько экземпляров, которые впоследствии стали известны далеко за пределами страны.

2018 год . Мишель Шёнмакерс поймал зеркального карпа массой 51,2 кг. На протяжении длительного времени этот экземпляр считался одним из крупнейших, когда-либо выловленных в мире.

. Мишель Шёнмакерс поймал зеркального карпа массой 51,2 кг. На протяжении длительного времени этот экземпляр считался одним из крупнейших, когда-либо выловленных в мире. Май 2025 года . Как ранее сообщало издание Pecavers, Дэвид Нок добыл карпа весом 47,8 кг, установив еще одну значимую отметку среди трофейных уловов.

. Как ранее сообщало издание Pecavers, Дэвид Нок добыл карпа весом 47,8 кг, установив еще одну значимую отметку среди трофейных уловов. Май 2026 года . Ричард Инс продолжил серию выдающихся результатов на Euro Aqua, поймав рыбу массой 49,5 кг.

. Ричард Инс продолжил серию выдающихся результатов на Euro Aqua, поймав рыбу массой 49,5 кг. Новый улов Эша Хегарти . Показатель около 52 кг превосходит результат Инса на 2,5 кг и выводит рыболова на новую высоту в истории трофейной ловли.

При этом сравнение с предыдущим зеркальным карпом весом 51,2 кг требует определенной осторожности. Новый экземпляр тяжелее него примерно на 800 граммов, однако разные разновидности карпа не всегда объединяются в одну категорию при составлении рекордных рейтингов.

Кроме того, на данный момент нет подтвержденных сведений о завершении официальной международной процедуры регистрации нового достижения. Поэтому вопрос о формальном признании рекорда пока остается открытым.

Euro Aqua - особенное место на карте карповой рыбалки

Озеро Euro Aqua давно приобрело международную известность благодаря обитающим в нем гигантским карпам. Водоем находится в районе населенных пунктов Балатонедерич и Немешвита и регулярно привлекает внимание рыболовов, мечтающих о поимке действительно трофейной рыбы.

Однако Euro Aqua нельзя назвать обычным общественным озером, куда можно приехать в любое время и занять свободное место. Здесь действует организованная система посещения, больше напоминающая закрытый рыболовный клуб. Рыболовные места необходимо резервировать заблаговременно, а управлению карповой популяцией уделяется особое внимание.

Именно специфика этого водоема во многом объясняет противоречивую реакцию на очередной рекордный улов. С одной стороны, карп массой 52 килограмма - по-настоящему выдающийся экземпляр, вызывающий восхищение даже у опытных рыболовов. С другой - его появление вновь заставило задуматься о критериях мировых рекордов и о том, можно ли на равных оценивать достижения на частных водоемах и в дикой природе.

Несмотря на разногласия, поимка Эша Хегарти уже стала одним из самых обсуждаемых событий в мире карповой ловли. Теперь главное внимание приковано к официальному подтверждению результата и подробностям этого исключительного трофея.

Дождь из живых рыб: раскрыта причина редкого явления

В Гондурасе существует необычное природное явление, которое на протяжении многих десятилетий вызывает удивление как у местных жителей, так и у исследователей. В городе Йоро после мощных дождей на земле регулярно обнаруживают живую рыбу, словно она падает с неба. Ученые предполагают, что причиной такого феномена могут быть водяные смерчи или атмосферные вихри, способные переносить небольших водных обитателей на значительные расстояния.

По свидетельствам местных жителей, подобные случаи происходят здесь уже более ста лет. Как только гроза и проливные дожди заканчиваются, улицы и окрестные поля оказываются усеяны маленькими рыбами. Люди собирают необычную добычу в корзины, воспринимая происходящее как привычное, но удивительное событие.

Несмотря на попытки ученых объяснить происходящее природными процессами, достоверный механизм этого явления до конца не установлен. Со временем необычный "рыбный дождь" стал неотъемлемой частью местного фольклора и одной из самых известных загадок Гондураса.

Ранее Главред рассказывал о том, что в США спасли собаку, шерсть которой настолько свалилась, что образовала почти "панцирь" весом около полукилограмма. После стрижки животное очистили от колтунов, и теперь оно постепенно восстанавливается и получает надлежащий уход.

Также сообщалось о забавном случае с кошкой, которая случайно поджег себе хвост от свечи и удивила пользователей сети своей спокойной и немного растерянной реакцией.

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