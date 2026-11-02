Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Невероятный трофей: пойманный карп-гигант переписал историю рекордов

Алексей Тесля
2 ноября 2026, 18:29
google news Подпишитесь
на нас в Google
Информацию о невероятном трофее подтвердила компания Totally Carp Baits, зафиксировавшая результат.
карп, рыбалка, рыба
Рыбак выловил рекордного карпа / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Рыбак вытащил из воды гигантского карпа массой около 52 килограммов
  • Претензия критиков заключается в том, что рекордный экземпляр был пойман в водоеме с управлением рыбной популяцией

Венгрия вновь оказалась в центре внимания мирового карпфишинга. На частном водоеме Euro Aqua, расположенном неподалеку от Балатонедрича, британский рыболов Эш Хегарти сумел вытащить из воды гигантскую рыбу - карпа массой около 52 килограммов.

Столь внушительный результат уже назвали претендентом на мировой рекорд, однако новость вызвала не только восторг, но и немало споров в рыболовном сообществе, пишет Pecaserzum.

видео дня

Информацию о невероятном трофее подтвердила компания Totally Carp Baits, зафиксировавшая результат. Вес рыбы составил приблизительно 52 кг, что делает этот улов одним из самых впечатляющих за всю историю современной карповой ловли.

Сам Хегарти поделился радостной новостью со своими подписчиками в Facebook. Рыболов не скрывал эмоций, назвав произошедшее исполнением своей давней мечты и заявив о достижении мирового рекорда. По его словам, пережитое настолько необычно, что ему даже сложно найти подходящие слова для описания момента.

Подробности борьбы с гигантской рыбой и обстоятельства ее поимки пока не опубликованы. При этом Эш отдельно поблагодарил коллектив Euro Aqua, отметив, что без поддержки сотрудников водоема осуществить задуманное ему было бы значительно сложнее.

Реакция рыболовного сообщества: поздравления вперемешку с сомнениями

Публикация быстро разошлась среди любителей карповой рыбалки. В комментариях появились многочисленные поздравления, однако далеко не все восприняли новость однозначно.

Главная претензия критиков заключается в том, что рекордный экземпляр был пойман на частном водоеме с интенсивным управлением рыбной популяцией. По мнению некоторых рыболовов, результаты подобных хозяйств не совсем корректно сопоставлять с трофеями, добытыми в естественных реках и озерах, где условия обитания совершенно другие.

Отдельную дискуссию вызвала процедура определения массы рыбы. Пользователи интересовались, каким оборудованием проводилось взвешивание и соблюдались ли все необходимые условия. Впрочем, подобные вопросы и предположения пока не подкреплены доказательствами каких-либо нарушений.

О 52-килограммовом карпе также рассказал Габор Дёме на своей странице в Facebook. Его публикация стала еще одной площадкой для обсуждения необычного достижения. Одни участники сообщества восхищались размерами рыбы, другие вновь поднимали вопрос о том, насколько объективно присваивать статус мирового рекорда трофеям из коммерческих водоемов.

Screenshot
/ pecaverzum.hu

Как менялись рекорды на Euro Aqua

История крупнейших карпов Венгрии уже не первый год связана с озером Euro Aqua. Именно здесь были пойманы несколько экземпляров, которые впоследствии стали известны далеко за пределами страны.

  • 2018 год. Мишель Шёнмакерс поймал зеркального карпа массой 51,2 кг. На протяжении длительного времени этот экземпляр считался одним из крупнейших, когда-либо выловленных в мире.
  • Май 2025 года. Как ранее сообщало издание Pecavers, Дэвид Нок добыл карпа весом 47,8 кг, установив еще одну значимую отметку среди трофейных уловов.
  • Май 2026 года. Ричард Инс продолжил серию выдающихся результатов на Euro Aqua, поймав рыбу массой 49,5 кг.
  • Новый улов Эша Хегарти. Показатель около 52 кг превосходит результат Инса на 2,5 кг и выводит рыболова на новую высоту в истории трофейной ловли.

При этом сравнение с предыдущим зеркальным карпом весом 51,2 кг требует определенной осторожности. Новый экземпляр тяжелее него примерно на 800 граммов, однако разные разновидности карпа не всегда объединяются в одну категорию при составлении рекордных рейтингов.

Кроме того, на данный момент нет подтвержденных сведений о завершении официальной международной процедуры регистрации нового достижения. Поэтому вопрос о формальном признании рекорда пока остается открытым.

Euro Aqua - особенное место на карте карповой рыбалки

Озеро Euro Aqua давно приобрело международную известность благодаря обитающим в нем гигантским карпам. Водоем находится в районе населенных пунктов Балатонедерич и Немешвита и регулярно привлекает внимание рыболовов, мечтающих о поимке действительно трофейной рыбы.

Однако Euro Aqua нельзя назвать обычным общественным озером, куда можно приехать в любое время и занять свободное место. Здесь действует организованная система посещения, больше напоминающая закрытый рыболовный клуб. Рыболовные места необходимо резервировать заблаговременно, а управлению карповой популяцией уделяется особое внимание.

Именно специфика этого водоема во многом объясняет противоречивую реакцию на очередной рекордный улов. С одной стороны, карп массой 52 килограмма - по-настоящему выдающийся экземпляр, вызывающий восхищение даже у опытных рыболовов. С другой - его появление вновь заставило задуматься о критериях мировых рекордов и о том, можно ли на равных оценивать достижения на частных водоемах и в дикой природе.

Несмотря на разногласия, поимка Эша Хегарти уже стала одним из самых обсуждаемых событий в мире карповой ловли. Теперь главное внимание приковано к официальному подтверждению результата и подробностям этого исключительного трофея.

Дождь из живых рыб: раскрыта причина редкого явления

В Гондурасе существует необычное природное явление, которое на протяжении многих десятилетий вызывает удивление как у местных жителей, так и у исследователей. В городе Йоро после мощных дождей на земле регулярно обнаруживают живую рыбу, словно она падает с неба. Ученые предполагают, что причиной такого феномена могут быть водяные смерчи или атмосферные вихри, способные переносить небольших водных обитателей на значительные расстояния.

По свидетельствам местных жителей, подобные случаи происходят здесь уже более ста лет. Как только гроза и проливные дожди заканчиваются, улицы и окрестные поля оказываются усеяны маленькими рыбами. Люди собирают необычную добычу в корзины, воспринимая происходящее как привычное, но удивительное событие.

Несмотря на попытки ученых объяснить происходящее природными процессами, достоверный механизм этого явления до конца не установлен. Со временем необычный "рыбный дождь" стал неотъемлемой частью местного фольклора и одной из самых известных загадок Гондураса.

Ранее Главред рассказывал о том, что в США спасли собаку, шерсть которой настолько свалилась, что образовала почти "панцирь" весом около полукилограмма. После стрижки животное очистили от колтунов, и теперь оно постепенно восстанавливается и получает надлежащий уход.

Также сообщалось о забавном случае с кошкой, которая случайно поджег себе хвост от свечи и удивила пользователей сети своей спокойной и немного растерянной реакцией.

Вас может заинтересовать:

Об источнике - Pecaverzum

Венгерский информационный ресурс о рыбалке. Публикуются ежедневные новости, статьи и видео о рыбалке в Венгрии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Венгрии рыбалка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ту-95 уже снаряжены ракетами: высокая угроза комбинированного удара по Украине

Ту-95 уже снаряжены ракетами: высокая угроза комбинированного удара по Украине

17:16Украина
В Киевской области якобы удерживают 40 человек в подвале - что известно

В Киевской области якобы удерживают 40 человек в подвале - что известно

17:04Украина
Какими будут отключения света и тепла в Киеве зимой: есть несколько сценариев

Какими будут отключения света и тепла в Киеве зимой: есть несколько сценариев

16:38Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Идеально подходят для спальни: 7 комнатных растений, очищающих воздух

Идеально подходят для спальни: 7 комнатных растений, очищающих воздух

Когда Украина получит 500 ракет для Patriot из США: в Госдепе назвали сроки

Когда Украина получит 500 ракет для Patriot из США: в Госдепе назвали сроки

Любимая блогерша Трампа назвала причину его неприязни к Зеленскому

Любимая блогерша Трампа назвала причину его неприязни к Зеленскому

Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 3 ноября

Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 3 ноября

Грядут большие перемены: три знака китайского зодиака оставят проблемы в прошлом

Грядут большие перемены: три знака китайского зодиака оставят проблемы в прошлом

Последние новости

18:50

Украине следует готовиться к изменениям в Европе 2027 года: Примаков о рисках для военной помощи

18:43

ЦПК Шабунина уклонился от уплаты почти 23 млн грн налогов, задействовав 199 зарплатных ФОПов, – нардеп

18:42

Мир ждет редкое полное солнечное затмение: когда оно произойдет

18:29

Невероятный трофей: пойманный карп-гигант переписал историю рекордов

18:23

При какой температуре следует спать: названы оптимальные градусы для спальниВидео

Мобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноябряМобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября
18:23

Зачем дачники вешают пустые банки на забор: простой способ защитить участок

17:49

Как размягчить капустные листья для голубцов без кипятка и пара — лайфхак

17:47

В 33 раза дороже золота: за какой необычный камень платят баснословные деньгиВидео

17:45

Как долго можно хранить соленья после вскрытия банки: одна деталь решает всеВидео

Реклама
17:16

Ту-95 уже снаряжены ракетами: высокая угроза комбинированного удара по Украине

17:04

"Нашла вторую прослушку": Елена Тополя рассказала о заказчике ее слива

17:04

В Киевской области якобы удерживают 40 человек в подвале - что известно

16:44

Можно ли держать дверцу стиралки постоянно открытой: окончательный ответ производителей

16:38

Какими будут отключения света и тепла в Киеве зимой: есть несколько сценариев

16:22

Когда Украина получит 500 ракет для Patriot из США: в Госдепе назвали сроки

16:02

Что носить вместо пуховика зимой 2027: стилистка показала 4 модные альтернативыВидео

16:02

Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 3 ноября

15:59

Зачем на джинсах сзади пришита прямоугольная бирка: какова её функция

15:09

Мокрый снег и густой туман: синоптики предупредили об опасной погоде в Украине

15:06

Жителей Олешек разделили на 3 категории: Лубинец раскрыл новые детали эвакуации

Реклама
14:57

Молодые яблони и груши могут пострадать зимой: как защитить их с помощью фольги

14:56

"Я никогда не была замужем": Камалия удивила заявлением о Захуре и его завещании

14:38

Лимоны останутся свежими целый месяц: куда их нужно положить

14:30

Новая "Ялта" или шанс для мира: чего ожидать от встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина

13:47

"Не по собственному желанию": известная актриса покинула Украину с сыном

13:47

Почему яблони после обрезки хуже плодоносят: садоводам объяснили, чего не стоит делать

13:42

Зачем замораживать уксус: необычный трюк, облегчающий уборку

12:53

Оккупанты имеют новые территориальные успехи на горячем направлении - детали

12:48

Девочка из клипа KAZKA поразила тренера "Голосу країни": "На первых секундах повернулся"Видео

12:45

Россия начала бить по Украине новыми дронами "Гербера-2": ГУР предупредило об угрозе

12:43

Нездоровая связь: Трамп перевез свою новую помощницу в ультра-частное убежище

12:32

"Втягиваю живот": Кошевой рассказал, как поддерживает спортивную формуВидео

12:16

Гороскоп Таро на завтра 3 ноября: Овнам - будет лучше, Козерогам - сбавить обороты

12:05

Украина готова остановить удары по НПЗ России: Зеленский озвучил условие Трампу

11:44

Китайский гороскоп на завтра, 3 ноября: Быкам - сила, Козлам - стимул

11:36

Работала продавщицей на рынке, а теперь покорила "Голос": кто такая Карина Варади

11:32

"Он глубоко понимает военную обстановку": американский генерал о Буданове

11:12

Октябрь стал самым кровавым для РФ: ISW сообщил о рекордных потерях врага

10:59

СМИ рассказали, как компания, связанная с главой Госслужбы восстановления Федоровым, намерена взыскать с государства 69 млн грн за недострой в Мелитополе

10:51

Украинская супермодель закрутила роман с Абрамовичем: что известно о Наталье Гоций

Реклама
10:36

Смерть Хайден Панеттьери: Кличко забил тревогу из-за дочери

10:09

Спальня будет выглядеть в разы дороже: что повесить на окна вместо штор

09:55

РФ готовит массированный ракетный удар по Украине: какие регионы станут целью

09:54

"Слава Богу, я сбежала": Камалия назвала имя мужчины, который ее избил до синяков

09:50

Украинцы отреагировали на фейковые сообщения о ядерной угрозе волной мемов: о чем шутят

08:14

Газ РФ в обмен на перемирие: США хотят побыстрее возобновить транзит через Украину

08:01

Киев и область остались без света: в столице остановился электротранспорт

07:20

"Запад проспал": Невзлин - об отставании США от Китая и Россиимнение

07:09

Оккупанты воспользовались перемирием в Олешках для укрепления позиций — Генштаб

06:36

В Самарской области прогремели взрывы: атакован стратегический нефтяной узел РФ

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять