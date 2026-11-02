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"Втягиваю живот": Кошевой рассказал, как поддерживает спортивную форму

Алена Кюпели
2 ноября 2026, 12:32
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Евгений Кошевой прокомментировал вопрос, который касается его внешнего вида.
Евгений Кошевой рассказал о похудении
Евгений Кошевой рассказал о похудении / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube

Кратко:

  • Каким лайфхаком пользуется шоумен
  • Кто следит за его питанием

Украинский шоумен и актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой объяснил, почему приостановил работу над похудением.

В комментарии программе "Ближе к звездам", артист также вспомнил о приеме, который помогает ему визуально выглядеть стройнее.

видео дня

Внешность Кошевого не раз становилась предметом обсуждения в соцсетях. В последние годы юморист заметно изменился: ранее он рассказывал, что пересмотрел питание и стал внимательнее относиться к своему здоровью.

Кошевой рассказал, как поддерживает форму
Кошевой рассказал, как поддерживает форму / Скриншот видео

В марте 2025 года Кошевой сообщал, что благодаря работе с диетологом ему удалось сбросить около восьми килограммов. По словам артиста, важную роль в этом сыграли изменения в рационе. При этом он продолжал заниматься спортом несколько раз в неделю.

Однако теперь шоумен признался, что больше не ставит перед собой прежнюю цель активно худеть. При этом он по-прежнему использует привычный способ визуально скорректировать фигуру.

"Я втягиваю живот. Я не буду трындеть, я такой, какой есть. По времени что-то есть... Это не для меня. Девушки за этим следят. Слава Богу, что их много у меня в семье", – поделился артист.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее 22-летняя Карина Варади из Белой Церкви произвела фурор на слепых прослушиваниях украинского шоу "Голос".

Ранее также стало известно, что Владимир Кличко занялся защитой имущественных интересов их общей дочери Кайи.

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О персоне: Евгений Кошевой

Евгений Викторович Кошевой - украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время - участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года - член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".

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