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Кажется странным, но работает: зачем бросать рис в солонку

Руслана Заклинская
1 ноября 2026, 16:05
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Несколько зерен обычного риса в солонке не только впитывают лишнюю влагу, но и выполняют ещё одну важную функцию.
Кажется странным, но работает: зачем бросать рис в солонку
Зачем бросать рис в солонку / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему соль слипается в солонке
  • Как рис помогает предотвратить образование комков
  • Что еще стоит сделать, чтобы соль оставалась сухой

Обычный рис может помочь сохранить соль сухой и предотвратить образование комков в солонке. Именно поэтому некоторые люди кладут несколько зерен в емкость со специями.

Как работает этот простой кухонный лайфхак и что еще поможет сохранить сыпучесть соли, выяснил Главред.

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Почему рис кладут в солонку

Кухонная соль чувствительна к влажности воздуха. Когда её уровень становится достаточно высоким, кристаллы поглощают воду и начинают растворяться на поверхности. Впоследствии, когда воздух высыхает, влага испаряется, а соль снова кристаллизуется. Из-за этого отдельные зерна слипаются и образуют твердые комки.

Особенно часто такая проблема возникает возле плиты или во время приготовления пищи, когда в воздухе много пара.

Рис помогает частично контролировать влажность внутри солонки, пишет Kerteszkedj.hu. Сухие зерна поглощают часть воды из окружающего воздуха, а впоследствии могут постепенно отдавать её, когда условия становятся более сухими.

Однако не стоит ожидать мгновенного результата. Количество влаги, которое может впитать небольшая порция риса, ограничено. Поэтому этот способ не спасёт солонку, если она постоянно находится над паром.

Как рис помогает разбивать комки соли

Есть ещё одна причина, по которой рис добавляют в солонку. При встряхивании твёрдые зерна механически разбивают комки соли и помогают сохранять отверстия для её высыпания открытыми.

Этот эффект может быть не менее важным, чем поглощение влаги. Благодаря рису соль легче высыпается из солонки и не забивает отверстия.

В то же время рис не обеспечивает соли полную защиту от влаги. Если емкость стоит рядом с источником пара или остается открытой, комки всё равно могут образовываться.

Что ещё поможет сохранить соль сухой

Чтобы соль оставалась сыпучей, важно правильно выбрать место для её хранения. Не стоит ставить солонку непосредственно возле плиты, чайника или раковины. Лучше держать её в закрытом шкафчике или на полке подальше от пара.

Во время приготовления пищи не рекомендуется встряхивать солонку непосредственно над кастрюлей. Влажный пар может попадать внутрь через отверстия. Безопаснее сначала насыпать нужное количество соли на ладонь, а уже потом добавлять её в блюдо.

Также стоит соблюдать несколько простых правил:

  • менять рис в солонке примерно раз в месяц;
  • не класть внутрь мокрую ложку;
  • хранить соль в плотно закрытой емкости;
  • не оставлять солонку рядом с источниками тепла и влаги.

Не следует класть непосредственно в солонку пакетики с силикагелем, которые встречаются в коробках с обувью или электроникой. Они не предназначены для контакта с продуктами питания.

Что делать, если соль уже слепилась

Если соль затвердела из-за влаги, это не означает, что она испортилась. Ее можно подсушить на чистом сухом противне в духовке при невысокой температуре.

После этого комки можно разбить в ступке или положить соль в прочный пакет и осторожно пройтись по нему скалкой. Чтобы проблема не повторялась, после подсушивания соль следует пересыпать в сухую герметичную емкость и хранить её вдали от пара.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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