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Путинистка Королева призналась в чувствах к бывшему

Алена Кюпели
1 ноября 2026, 14:57
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Путинистка Королева так до конца и не отпустила своего бывшего мужа Николаева.
Наташа Королева про жену Николаева
Наташа Королева про чувства к Николаеву / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Проскурякова, Наташа Королева

Кратко:

  • В чем призналась путинистка
  • Что с ней происходит при виде Николаева

Певица-предательница Наташа Королёва, которая поддерживает военное вторжение России в Украину, откровенно рассказала об отношениях с бывшим мужем Игорем Николаевым.

Как пишут российские пропагандисты, несмотря на то что после расставания прошло четверть века, артистка призналась: их редкие встречи до сих пор вызывают у неё сильные эмоции. По словам исполнительницы, они продолжают оставаться близкими людьми, хотя давно живут разными жизнями.

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Сейчас бывшие супруги пересекаются преимущественно на концертах и съёмках, однако такие встречи, как выяснилось, не проходят для них бесследно.

Наташа Королева с Тарзаном
Наташа Королева со своим вторым мужем стриптизером / фото: instagram.com, Наташа Королева

"Мне кажется, что мы всё-таки с Игорем, несмотря на всю ситуацию и то, что мы уже давно не живём вместе, всё равно где-то в душе остаёмся близкими людьми. И, конечно, я думаю, что и у меня всегда что-то там внутри ёкает, и у него теребит", - поделилась певица.

Почему распался брак Королёвой и Николаева

Наташа Королёва и Игорь Николаев поженились в 1992 году, а в 2001-м развелись. Их отношения были не только романтическими: композитор создавал для певицы песни, которые стали важной частью её репертуара.

Объясняя причины расставания, Королёва сравнивала бывших супругов с героями знаменитой песни "Дельфин и русалка". По её словам, они оказались слишком разными людьми, чьи жизненные пути в какой-то момент разошлись.

Певица также рассказывала, что в молодости Николаев пытался изменить её под себя. Со временем она поняла, что такой подход ей не подходит. Ещё одним поводом для разногласий стали взгляды на семью: композитор хотел ребёнка, тогда как Королёва в тот период не была готова к материнству.

Игорь Николаев и Проскурякова еще могут стать родителями
Игорь Николаев и Проскурякова - муж и жена / Фото 7Дней

Когда певица сама задумалась о рождении детей, отношения пары уже переживали серьёзный кризис.

После развода артистам удалось сохранить профессиональную связь. Николаев не препятствовал Королёвой исполнять композиции, написанные им в годы их совместной жизни. Он объяснял это тем, что певица должна иметь возможность пользоваться собственным репертуаром.

Сам композитор также подчёркивал, что не держит на бывшую жену обиды. Он воспринимал расставание как естественный поворот судьбы, после которого у каждого началась новая жизнь.

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О персоне: Наташа Королева

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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