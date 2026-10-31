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Морозы до -5 и мокрый снег: когда в Украину ворвется настоящий холод

Мария Николишин
31 октября 2026, 17:14
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Холодный воздух придет с запада и севера, а пик непогоды придется на 6–7 ноября.
Морозы до -5 и мокрый снег: когда в Украину ворвется настоящий холод
Когда в Украине выпадет первый снег / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда в Украине начнутся ночные заморозки
  • В каких областях может выпасть первый снег

После аномально тёплого октября в Украину придут первые ночные заморозки, а 6-7 ноября в ряде областей возможен мокрый снег. Резкое изменение погоды начнется уже в начале следующей недели. Об этом заявил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич в комментарии Телеграфу.

По его оценке, изменение температурного режима охватит всю страну, но не одновременно.

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"С 4 ноября в Украине начнёт ощутимо холодать. Холодный воздух сначала достигнет западных и северных областей, а в течение следующих дней распространится на остальную территорию Украины", - подчеркнул он.

Морозы до -5 и мокрый снег: когда в Украину ворвется настоящий холод
Погода в Украине 3 ноября / фото: meteoprog

Дневная температура составит преимущественно +3…+9 градусов, а ночью столбики термометров будут опускаться до -3…+3 градусов.

Еще заметнее похолодает в конце первой декады месяца. С 7 по 10 ноября ночная температура в основном будет держаться в пределах 0…-5 градусов, тогда как днем показатели существенно не изменятся.

Где может выпасть первый снег

Пик непогоды придется на 6–7 ноября: именно тогда территорию страны пересечет холодный атмосферный фронт с кратковременными осадками.

"В северных, северо-восточных областях и Карпатах дождь местами будет переходить в мокрый снег. Кое-где он даже сможет ненадолго покрыть землю слоем толщиной 0,5–4 см. На юге страны же будут преобладать дожди и морось", - отмечает Кибальчич.

Прохождение фронта будет сопровождаться усилением ветра. Местами порывы будут достигать 15–20 м/с.

Как долго продлится похолодание

Уже 8-10 ноября осадки постепенно прекратятся. Погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому существенных дождей или снега синоптик в этот период не ожидает.

Несмотря на резкий контраст с тёплым октябрем, температура будет оставаться типичной для этого времени года. Местами показатели опустятся на 1-3 градуса ниже климатической нормы.

Циклон и антициклон
Циклон и антициклон / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич ранее говорил, что погода в Украине 31 октября и 1 ноября будет относительно теплой, но местами с дождями и пасмурным небом. Погодные условия будут формироваться под влиянием южного циклона, а также малоградиентного поля повышенного давления.

В Укргидрометцентре заявили, что в ближайшие дни не прогнозируется одновременное распространение снега и сильных морозов на всей территории Украины.

В то же время заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывает, что погода в Украине этой зимой ожидается теплее климатической нормы и с большим количеством осадков. Но при этом рассчитывать на большой снежный покров не стоит из-за преобладания тёплого воздуха с Атлантики.

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О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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