Одна ложка соды под стелькой: какую проблему с обувью поможет решить

Кроссовки скрипят при ходьбе или неприятно пахнут? Узнайте, зачем насыпать пищевую соду под стельку и как правильно воспользоваться этим лайфхаком.

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Зачем сыпать соду под стельку кроссовок / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как сода устраняет скрип кроссовок

Почему исчезает неприятный запах

Как правильно использовать порошок

Новая пара обуви, которая невыносимо скрипит при каждом шаге, или стойкий запах пота даже после смены носков - знакомая проблема? В социальных сетях и на бытовых форумах набирает популярность простой, но необычный лайфхак: насыпать немного пищевой соды под стельку кроссовок. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает Maison & Travaux, это бытовое средство может помочь уменьшить неприятный запах и скрип обуви, если правильно его использовать.

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Как сода помогает избавиться от скрипа и запаха

Одной из распространенных причин скрипа в кроссовках является трение съемной стельки о внутреннюю поверхность подошвы. Особенно часто это происходит, когда под стелькой скапливается влага или она недостаточно плотно прилегает к основе обуви.

Пищевая сода может помочь в нескольких ситуациях. Она способна поглощать часть лишней влаги и нейтрализовать неприятные запахи. Если скрип возникает из-за трения стельки о подошву, небольшое количество порошка иногда помогает уменьшить этот звук.

В то же время сода не устраняет все причины скрипа. Если звук вызван повреждением материала, дефектом склеивания или износом обуви, этот способ вряд ли поможет.

Порошок насыпают исключительно внутрь обуви, под стельку, а не под внешнюю подошву, которая соприкасается с землей.

Пошаговая инструкция: как правильно использовать соду

Прежде чем использовать порошок, проведите простой тест: выньте стельку и сделайте несколько шагов. Если скрип исчез или изменился, вероятно, источник звука - именно в зоне её контакта с подошвой.

Чтобы попытаться устранить проблему с помощью соды, придерживайтесь нескольких правил.

1. Извлеките стельку

Осторожно извлеките из кроссовок съемную стельку или ортопедический вкладыш. Если она приклеена, не пытайтесь отрывать её силой.

Видео о том, как ухаживать за обувью, можно посмотреть здесь:

2. Добавьте немного порошка

Равномерно распределите по дну обуви тонкий слой пищевой соды. Для начала достаточно небольшого количества - примерно одной чайной ложки на один кроссовок. Не насыпайте слишком много, чтобы порошок не скатывался в комки и не создавал дискомфорта при ходьбе.

3. Верните стельку на место

Аккуратно разровняйте порошок и вставьте стельку обратно. Она должна плотно прилегать к основанию обуви.

4. Оставьте соду на несколько часов

Если главная цель - устранить неприятный запах, оставьте порошок внутри на несколько часов или на ночь. Перед следующим использованием обуви тщательно вытряхните остатки соды или удалите их пылесосом.

Как почистить замшевую обувь инфографика / Главред

Ограничения метода: когда сода не поможет

Несмотря на доступность и простоту этого способа, он подходит не для всех ситуаций. Прежде всего важно выяснить, что именно вызывает скрип.

Если звук раздается из области пятки, верхней части обуви или швов, причиной может быть повреждение материала, износ или нарушение склеивания деталей. В таком случае сода не устранит проблему - понадобится ремонт у мастера.

Также стоит быть осторожными с деликатными материалами. Если внутренняя поверхность обуви изготовлена из натуральной кожи или замши, порошок может оставить следы. Поэтому перед использованием лучше проверить его действие на небольшом незаметном участке и не допускать скопления соды внутри.

Пищевая сода может стать простым домашним помощником в борьбе с неприятным запахом и скрипом, если проблема связана с влагой или трением стельки. Однако это не универсальное средство: при наличии механических повреждений обуви лучше обратиться к мастеру.

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Об источнике: Maison & Travaux Maison & Travaux - французский ежемесячный журнал и онлайн-портал, основанный в 1968 году, специализирующийся на строительстве, ремонте, обустройстве жилья, дизайне интерьеров и практических бытовых советах. Издание принадлежит медиагруппе Reworld Media и является одним из самых популярных ресурсов во Франции по тематике домашнего хозяйства и DIY, освещая вопросы энергоэффективности, экологических решений, ухода за домом и полезных лайфхаков.

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