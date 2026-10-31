РФ ночью атаковала Украину дронами с шести направлений: сколько целей сбила ПВО

Кратко:
- ПВО сбила или подавила 105 российских беспилотников
- Среди них - 49 реактивных дронов
В ночь на субботу, 31 октября, российские войска запустили по Украине 134 ударных беспилотника различных типов, в том числе 72 реактивных. Украинская противовоздушная оборона уничтожила и подавила 105 вражеских БПЛА. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
По данным военных, для атаки Россия использовала беспилотники Shahed, "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия". Запуски осуществлялись сразу с шести направлений: Орел, Курск, Шаталово и Миллерово на территории РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Крыма (Гвардейское).
Как отработала украинская ПВО
К отражению воздушного нападения привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы.
По предварительной информации Воздушных сил, по состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 105 российских беспилотников. Среди них - 49 реактивных дронов.
При этом несколько ударных БПЛА еще находились в воздушном пространстве Украины, поэтому отражение атаки продолжалось.
Военные зафиксировали попадания вражеских средств воздушного нападения в 20 локациях. Еще в 10 местах обнаружили обломки сбитых беспилотников.
Сколько дронов в месяц производит Россия
Советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов говорил, что Россия ежемесячно производит до 3 тысяч ударных дронов типа "Шахед" и еще около 700 беспилотников "Герань-5", накапливая ресурсы для атак на Украину зимой.
По его словам, параллельно с наращиванием производства противник разрабатывает новые виды вооружения, которые планирует производить массово.
Речь идет о новых дешевых реактивных ракетах, которые Москва хочет получить в большом количестве.
"Они планируют производить десятки тысяч в год", - подчеркнул Бескрестнов.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на пятницу, 30 октября, российские войска атаковали ракетами промышленное предприятие в Кременчугском районе Полтавской области.
Также в ночь на 30 октября страна-агрессор Россия атаковала Днепр. Из-за вражеского удара без света остались более 350 тысяч абонентов в городе и прилегающих населенных пунктах.
Вечером 29 октября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В Дарницком районе произошло попадание в складские здания, после чего возник пожар.
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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"
Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".
С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.
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