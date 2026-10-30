Зеленский отправится на переговоры с Эрдоганом: о чем будут говорить президенты

В повестке дня встречи - двустороннее сотрудничество, война России против Украины и ситуация в Черноморском регионе.

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Новые переговоры Зеленского с Эрдоганом / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Кратко:

31 октября Зеленский прибудет с рабочим визитом в Стамбул

Приглашение направил президент Турции Эрдоган

Среди тем - война РФ против Украины и безопасность в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 октября, прибудет с рабочим визитом в Турцию, где проведет переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Центральными темами встречи в Стамбуле станут война России против Украины и безопасность в Черном море. Об этом заявил руководитель Директората по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран в соцсети X.

По его словам, инициатива поездки принадлежит турецкой стороне: украинского лидера лично пригласил Эрдоган. Переговоры состоятся в Стамбуле.

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"Соответственно, по приглашению нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в нашу страну 31 октября 2026 года", - говорится в сообщении.

Анкара заранее обозначила круг вопросов, которые лидеры планируют рассмотреть. Он охватывает как отношения двух государств, так и более широкую международную повестку.

"Будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Турцией и Украиной, а также региональные и международные события, в частности война между Россией и Украиной и ситуация с безопасностью в Черном море", - подчеркнул Дуран.

Готова ли Россия согласиться на прекращение войны

Дипломат Владимир Огрызко отметил, что российское руководство пока не проявляет реальной готовности к завершению войны против Украины даже на условиях компромисса.

По его мнению, такая позиция обусловлена не только стремлением Москвы добиться определенных успехов на фронте или получить преимущества в ходе переговоров.

"Мир, даже плохой, с Россией заключен не будет. Ведь заключение любого мира - это конец Путина и его режима. Он это прекрасно понимает, а потому отвергает любые попытки заключить хотя бы соглашение о перемирии (о мирном соглашении вообще не может быть и речи, это нереалистично). Ведь тогда Путину придется отвечать на тысячи неудобных вопросов: что происходит в России, с чего россияне начинали и к чему пришли, как жить дальше, кто виноват и что делать", - подчеркнул он.

Позиция Турции по поводу войны - последние новости

Как сообщал Главред, 20 сентября Турция передала Украине и России предложение по урегулированию кризиса в Черном море. Глава МИД Хакан Фидан заявил, что продолжение войны влечет за собой серьезные последствия, тогда как компромисс мог бы помочь избежать новых проблем, в частности с поставками зерна на мировые рынки.

Также в Турции говорили, что Россия может прибегнуть к применению ядерного оружия против Украины, если ситуация на войне станет для Кремля критической и Москва окажется в безвыходном положении.

Кроме того, ранее Турция выступила с инициативой по поводу войны России против Украины, предложив сторонам ввести частичный мораторий на боевые действия в двух критически важных сферах - энергетической инфраструктуре и акватории Черного моря.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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