Почему не стоит выбрасывать лотки из-под яиц перед зимой – как их использовать

Вы узнаете:
- Как сделать кормушку для птиц из обычного лотка из-под яиц
- Где разместить кормушку и когда её нужно заменить
Картонные лотки из-под яиц, которые обычно сразу попадают в мусор, можно за несколько минут превратить в кормушку для птиц.
Главред узнал, что для этого не нужны доски, гвозди или специальные инструменты - достаточно веревки, ножниц и корма. Об этом сообщили специалисты Planeta.pl.
Как превратить лоток из-под яиц в кормушку
Для работы стоит выбрать чистый, сухой лоток из прочного и неповрежденного картона. Лотки с остатками яиц, влажные или покрытые плесенью, для этого не подходят.
Сначала нужно отрезать крышку, оставив только часть с ячейками. Затем по четырём углам проделывают небольшие отверстия, продевают через них верёвку и закрепляют так, чтобы конструкция висела ровно и не перекашивалась под весом корма.
"Ячейки наполняют сухим кормом небольшими порциями. Если не засыпать их доверху, птицам будет удобнее есть, а корм не будет залеживаться", - пояснили эксперты.
Размещать кормушку рекомендуют в месте, защищённом от дождя и снега. Если картон намокнет, размякнет или начнёт разваливаться, лоток следует заменить на новый.
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Об источнике: Planeta.pl
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