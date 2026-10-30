Почему не стоит выбрасывать лотки из-под яиц перед зимой – как их использовать

Специалисты рассказали, как легко и быстро превратить лоток из-под яиц в полезную вещь для птиц.

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Лоток из-под яиц поможет накормить птиц зимой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Как сделать кормушку для птиц из обычного лотка из-под яиц

Где разместить кормушку и когда её нужно заменить

Картонные лотки из-под яиц, которые обычно сразу попадают в мусор, можно за несколько минут превратить в кормушку для птиц.

Главред узнал, что для этого не нужны доски, гвозди или специальные инструменты - достаточно веревки, ножниц и корма. Об этом сообщили специалисты Planeta.pl.

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Как превратить лоток из-под яиц в кормушку

Для работы стоит выбрать чистый, сухой лоток из прочного и неповрежденного картона. Лотки с остатками яиц, влажные или покрытые плесенью, для этого не подходят.

Сначала нужно отрезать крышку, оставив только часть с ячейками. Затем по четырём углам проделывают небольшие отверстия, продевают через них верёвку и закрепляют так, чтобы конструкция висела ровно и не перекашивалась под весом корма.

"Ячейки наполняют сухим кормом небольшими порциями. Если не засыпать их доверху, птицам будет удобнее есть, а корм не будет залеживаться", - пояснили эксперты.

Размещать кормушку рекомендуют в месте, защищённом от дождя и снега. Если картон намокнет, размякнет или начнёт разваливаться, лоток следует заменить на новый.

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