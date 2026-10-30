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Зеленский расширил санкции против РФ - кто в списке

Виталий Кирсанов
30 октября 2026, 13:52
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Зеленский ввел санкции против разработчиков российской спутниковой системы "Рассвет" и 39 судов теневого флота.
Зеленский расширил санкции против РФ
Зеленский расширил санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото: соцсети В. Зеленского, Pexels

Кратко:

  • Под санкции попали компании, участвующие в создании спутниковой системы РФ
  • Украина ввела санкции против 39 судов российского теневого флота

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против России. Ограничения коснулись 10 компаний и 19 граждан РФ, связанных с разработкой спутниковой системы связи "Рассвет", а также 39 морских судов, задействованных в экспорте российской нефти и нефтепродуктов. Документы №1072/2026 и №1073/2026 опубликованы на сайте главы государства в пятницу, 30 октября.

Как сообщили в Офисе президента, Россия намерена использовать систему "Рассвет" для военного управления, а также наведения и координации ударных беспилотников и ракет в режиме реального времени на территории Украины.

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Советник - уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что Москва пытается создать собственную низкоорбитальную спутниковую систему, которую планирует применять в войне против Украины.

"Рассвет" - это попытка России создать собственную низкоорбитальную спутниковую систему и использовать её в войне против Украины и для создания угроз всему миру. Проект зависит от иностранных технологий, оборудования и компонентов, поэтому мы бьём по этим цепочкам уже на этапе разработки и призываем партнёров синхронизировать санкции", - отметил Власюк.

Кто попал под санкции из-за проекта "Рассвет"

В санкционный список включили компании, непосредственно участвующие в создании российской спутниковой системы. Среди них - разработчик и системный интегратор проекта Бюро 1440, производитель солнечных батарей для космических аппаратов "Лабс 1440", а также компания "ФАБ Рассвет", которая занимается разработкой и производством низкоорбитальных спутников связи и абонентских терминалов.

Ограничения также затронули белорусское предприятие "АэроКосмические приборы" и других поставщиков оборудования и комплектующих.

Еще пять компаний попали под санкции за поставки в Россию иностранного промышленного оборудования, электронных компонентов и оптических систем. Среди направлений их деятельности также разработка промышленных компьютеров и космической техники, а также производство высокоточных деталей.

В частности, продукция компании "5С Групп" использовалась в разработках Бюро 1440.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Украина ввела санкции против 39 судов российского теневого флота

Второй санкционный пакет предусматривает ограничения против 39 морских судов, которые используются для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и газового конденсата.

Эти суда ходят под флагами России, Барбадоса, Либерии, Маршалловых островов, Панамы, Гонконга и других государств. По данным Офиса президента, они обеспечивают поставки российских энергоресурсов в Китай, Индию, Египет, Турцию и другие страны.

В качестве примера в Офисе президента привели танкер Vasily Dinkov. Только за первые шесть месяцев 2026 года он совершил 15 операций по перевозке около 726 тысяч тонн российской сырой нефти.

Украина намерена передать партнерам информацию о судах, попавших под ограничения, чтобы добиться синхронизации санкций в других странах. При этом часть перечисленных кораблей уже находится под санкциями Европейского союза, Великобритании, США, Канады, Швейцарии и Австралии.

Теневой флот России
Теневой флот России / Инфографика: Главред

Как Путин может использовать снятие санкций США - мнение эксперта

Главред писал , что, по словам главы Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, Кремль попытается использовать нынешние решения Дональда Трампа, чтобы выстроить с США двусторонний трек, не привязанный к мирному процессу.

Ближайшие шаги Кремля, по мнению политолога, будут направлены на то, чтобы превратить нынешнее потепление отношений с Вашингтоном в стабильный канал взаимодействия. Энергетические соглашения, которые уже обсуждают Москва и Вашингтон, эксперт считает лишь верхушкой айсберга.

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Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп приостановил введение ключевых санкций против России и рассматривает возможность дальнейшего ослабления ограничений на торговлю российскими энергоносителями.

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Накануне Дональд Трамп приостановил на 60 дней применение санкций и пошлин против России, предусмотренных "законом Грема", который он сам подписал всего месяц назад.

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Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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